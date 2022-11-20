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    Instagram hesap açma (yeni hesap oluşturma) nasıl yapılır?

    Instagram hesap açma en hızlı şekilde nasıl yapılır? anlatıyoruz. İster Instagram açma ister Instagram hesap kapatıp açma kararı vermiş olun, yeni hesap oluşturma adımları burada.
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    Instagram, son derece popüler bir sosyal medya platformu. Fotoğraflar, kısa videolar (Reels) paylaşmak, arkadaşlarınız, aileniz ve diğer kişilerle mesajlaşmanın mükemmel bir yolu. Instagram hesabınız yoksa, platforma katılmak için hâlâ geç değil. Instagram açma telefondan da bilgisayardan da çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte Instagram’da hesap açmak için izlemeniz gereken adımlar:

    Bilgisayardan Instagram hesabı açma 💻

    bilgisayardan instagram hesabı açma Tam Boyutta Gör
    Instagram hesap açmak için telefon numaranızı vermeniz gerekmiyor. Bilgisayardan, herhangi bir internet tarayıcıyı açıp Instagram sitesine girerek ücretsiz olarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. İster e-posta adresinizle ister Facebook giriş seçeneğini kullanarak hesap açtıktan sonra tıpkı Instagram mobil uygulamasındaki gibi fotoğraf paylaşabilir, mesaj gönderebilirsiniz ancak hikaye paylaşamazsınız, takip ettiğiniz hesapların hikayelerini görebilirsiniz. Telefon numarası girmeden Instagram’da yeni hesap açmak için aşağıdaki adımları izleyin: 
    1. Web tarayıcıdan Instagram sitesine girin.
    2. Sayfanın altında Hesabın yok mu? yanındaki “Kaydol” linkine tıklayın.
    3. Instagram hesap açma formu sayfasında gerekli alanları doldurun.
    4. Instagram kullanıcı adı, adınız, şifreniz ve e-posta adresinizi girip Kaydol’a tıklayın.
    5. Instagram hesap oluşturma bu kadar basit! Profil fotoğrafı ekleyerek başlayabilirsiniz.

    Telefondan Instagram hesabı açma 📱

    telefondan instagram hesabı açma Tam Boyutta Gör
    Yeni Instagram açmak, mobil uygulama üzerinden çok daha basit ve hızlı. Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store’dan, iPhone kullanıyorsanız iOS App Store’dan Instagram uygulamasını indirin. Android’de e-posta veya telefon numarasıyla kaydolabilirsiniz. iOS’ta yeni hesap oluştur seçeneğiyle Instagram’a kaydolabilirsiniz. Gerekli ayrıntıları girin, bir kullanıcı adı ve parola oluşturun ve hazırsınız. E-posta veya telefon numarasıyla kaydolursanız, hesabınızı bir doğrulama hesabıyla onaylamanız gerekir. Mobil uygulamada Facebook hesabınızla da Instagram’a giriş yapabilirsiniz. Uygulamadan Instagram yeni hesap açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Instagram uygulamasını telefonunuza indirin.
    2. Uygulamayı yükledikten sonra, Instagram’ı açmak için simgesine dokunun.
    3. E-posta adresi veya telefon numarasıyla kaydol’a veya yeni hesap oluştur’a dokunun.
    4. E-posta adresiniz veya telefon numaranızı girin.
    5. Onay kodu ile cep telefonu numaranızı doğrulayın.
    6. İleri’ye dokunun.
    7. Facebook hesabınızla kaydolmak için “Facebook ile giriş yap”a dokunabilirsiniz.

    Instagram hesap açma linki 2022 🔗

    Instagram yeni hesap açma linki (2022), sizi doğrudan kaydolma sayfasına yönlendirir. Bilgisayarınızda veya telefonunuzda bu bağlantıya tıkladığınızda “Instagram kaydol” sayfasına giderseniz ve cep telefonu numarası, e-posta, ad soyad, kullanıcı adı ve şifre bölümlerini doldurarak veya Facebook ile giriş yap seçeneğini kullanarak Instagram hesap oluşturma işlemini tamamlarsınız. Mobil uygulamadan Instagram açmak çok daha kolay olsa da bazen Instagram’a girilmiyor, giriş sorunu yaşanabiliyor. Bu durumda Instagram hesap aç linkine tıklayarak hızlıca yeni hesap oluşturabilirsiniz.

    Instagram hesap açılış tarihi öğrenme 2022 🗓️

    instagram hesap açılış tarihi öğrenme Tam Boyutta Gör
    Instagram, 2010 başlangıcından, 2012’de Facebook’u satın almasından bu yana çok yol kat etti; bazı insanlar en başından beri uygulamada aktif. Siz de o kadar süredir kullanıyor olabilirsiniz ki, hesabınızı ne zaman oluşturduğunuzu hatırlamanız kolay olmayacaktır. Yılını, belki de ayını hatırlayabilirsiniz. Peki, Instagram açılış tarihi öğrenme nasıl yapılır?
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Profil simgesine, ardından Hareketlerin’e dokunun.
    3. En aşağıdaki “Bilgilerini İndir”e dokunun.
    4. Verilerini indir sayfasında E-posta adresinizi girip “İndirme Talep Et” butonuna dokunun.
    5. Şifrenizi girin ve İleri’ye dokunun.
    6. Instagram’dan gelen e-postadaki linke dokunun.
    7. Şifrenizi girin ve .zip dosyasını indirin.
    8. Zipli dosyayı açıp “login_and_account_creation” yazan klasörü bulun.
    9. Signup_information.html dosyasını açın.
    10. Instagram hesap açma tarihi öğrenmek işte bu kadar kolay.

    Takip ettiğiniz bir hesabın Instagram açılış tarihini öğrenmek çok daha kolay. Tek yapmanız gereken, profiline girip sağ üstteki üç nokta/çizgiye ardından “Bu hesap hakkında”ya dokunmak. Hesap bilgileri arasında Instagram’a katılma tarihini de göreceksiniz.

    Instagram fake hesap açma nasıl yapılır 🧐

    instagram fake hesap açma Tam Boyutta Gör
    İlk olarak fake Instagram hesabı nedir? Sahte Instagram hesabı özellikle kimseye ait olmayan hesaptır ve genellikle ya iş için ya takip için ya da başka bir sebepten açılır. İşletmenizin reklamını yapmak ve daha fazla takipçi kazanmak için Instagram’da fake hesap açabilirsiniz. Fake hesap, müşterileri çekmenize ve onlarla etkileşime geçmenize de yardımcı olur; bu da işlerinizi artırır.

    Fake Instagram hesabı oluşturmak, bir planlama gerektirir çünkü yanlış bir adım veya karar, insanların hesabın gerçek olmadığını anlamasına, daha da kötüsü Instagram’ın sahte hesabınızı bulmasına neden olabilir. Instagram fake hesap açma nasıl oluyor? diye soracak olursanız:

    1. Sahte bir e-posta adresi ve telefon numarasıyla kaydolun.
    2. Hesap adını iyi belirleyin.
    3. Hesabınızı gizli olarak ayarlayın.
    4. Benzersiz ve çekici bir profil resmi yükleyin.
    5. Gruplara katılın ve mesajları yanıtlayın.

    Instagram hesap açma 2022 yılında çok geç kalınmış bir hareket gelebilir. Bazı ünlülerin 2021’de yeni Instagram hesabı açtığını biliyor muydunuz? Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram’da hesap açmak, gördüğünüz üzere çok kolay ve fazla zaman almayan bir şey.

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