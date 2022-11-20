Instagram hesap açma (yeni hesap oluşturma) nasıl yapılır?

Instagram, son derece popüler bir sosyal medya platformu. Fotoğraflar, kısa videolar (Reels) paylaşmak, arkadaşlarınız, aileniz ve diğer kişilerle mesajlaşmanın mükemmel bir yolu. Instagram hesabınız yoksa, platforma katılmak için hâlâ geç değil. Instagram açma telefondan da bilgisayardan da çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte Instagram’da hesap açmak için izlemeniz gereken adımlar:

Instagram yeni hesap açma linki (2022) , sizi doğrudan kaydolma sayfasına yönlendirir. Bilgisayarınızda veya telefonunuzda bu bağlantıya tıkladığınızda “Instagram kaydol” sayfasına giderseniz ve cep telefonu numarası, e-posta, ad soyad, kullanıcı adı ve şifre bölümlerini doldurarak veya Facebook ile giriş yap seçeneğini kullanarak Instagram hesap oluşturma işlemini tamamlarsınız. Mobil uygulamadan Instagram açmak çok daha kolay olsa da bazen Instagram’a girilmiyor, giriş sorunu yaşanabiliyor. Bu durumda Instagram hesap aç linkine tıklayarak hızlıca yeni hesap oluşturabilirsiniz.

Takip ettiğiniz bir hesabın Instagram açılış tarihini öğrenmek çok daha kolay. Tek yapmanız gereken, profiline girip sağ üstteki üç nokta/çizgiye ardından “Bu hesap hakkında”ya dokunmak. Hesap bilgileri arasında Instagram’a katılma tarihini de göreceksiniz.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

Instagram fake hesap açma nasıl yapılır 🧐

Tam Boyutta Gör İlk olarak fake Instagram hesabı nedir? Sahte Instagram hesabı özellikle kimseye ait olmayan hesaptır ve genellikle ya iş için ya takip için ya da başka bir sebepten açılır. İşletmenizin reklamını yapmak ve daha fazla takipçi kazanmak için Instagram’da fake hesap açabilirsiniz. Fake hesap, müşterileri çekmenize ve onlarla etkileşime geçmenize de yardımcı olur; bu da işlerinizi artırır.

Fake Instagram hesabı oluşturmak, bir planlama gerektirir çünkü yanlış bir adım veya karar, insanların hesabın gerçek olmadığını anlamasına, daha da kötüsü Instagram’ın sahte hesabınızı bulmasına neden olabilir. Instagram fake hesap açma nasıl oluyor? diye soracak olursanız:

Sahte bir e-posta adresi ve telefon numarasıyla kaydolun. Hesap adını iyi belirleyin. Hesabınızı gizli olarak ayarlayın. Benzersiz ve çekici bir profil resmi yükleyin. Gruplara katılın ve mesajları yanıtlayın.

Instagram hesap açma 2022 yılında çok geç kalınmış bir hareket gelebilir. Bazı ünlülerin 2021’de yeni Instagram hesabı açtığını biliyor muydunuz? Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram’da hesap açmak, gördüğünüz üzere çok kolay ve fazla zaman almayan bir şey.