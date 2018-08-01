Youtube'un Android uygulamasına, videoları atlamak için ekran kaydırma özelliği geliyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz birkaç ay içinde sürekli yeni bir özellik ile güncellene Youtube uygulamasına, kullanıcıların oldukça beğeneceği yeni bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Şu an test aşamasında olan yeni özellikle birlikte artık videoları atlamak oldukça kolay bir hale geliyor.
Yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulacak
Artık Youtube uygulamasında, videoların arasında geçiş yapmak için ekranı sağa ve sola kaydırmanız yeterli olacak. Android P'nin uygulamalar arasında geçiş yapılan özelliğine benzeyen bu yenilik, şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test ediliyor ve yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Son derece sezgisel ve hızlı çalışan bu özelliğin, kısa bir süre içinde ileri ve geri düğmelerinin yerini alması beklenirken, bu yeniliğin Youtube'un iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/youtube_is_implementing_swipe_gesture_to_skip_to_the_next_video_in_its_android_app-news-32536.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle