Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube'un Android uygulamasına, videoları atlamak için ekran kaydırma özelliği geliyor

Son zamanlarda birçok yeni özellik sunan popüler video içerik servisi Youtube, şimdi de yepyeni bir özelliği test ediyor. Artık ekranı sağa ve sola kaydırarak diğer videolara geçebileceksiniz.
9 ay
1,7b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz birkaç ay içinde sürekli yeni bir özellik ile güncellene Youtube uygulamasına, kullanıcıların oldukça beğeneceği yeni bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Şu an test aşamasında olan yeni özellikle birlikte artık videoları atlamak oldukça kolay bir hale geliyor.

Yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulacak

Artık Youtube uygulamasında, videoların arasında geçiş yapmak için ekranı sağa ve sola kaydırmanız yeterli olacak. Android P'nin uygulamalar arasında geçiş yapılan özelliğine benzeyen bu yenilik, şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test ediliyor ve yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Son derece sezgisel ve hızlı çalışan bu özelliğin, kısa bir süre içinde ileri ve geri düğmelerinin yerini alması beklenirken, bu yeniliğin Youtube'un iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/youtube_is_implementing_swipe_gesture_to_skip_to_the_next_video_in_its_android_app-news-32536.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Videoları atlarken her zaman takılıyor, sadece arayüz değişir bu sorun eminim bu güncelleme ile de düzelmeyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Elektrikli sivil havacılığın geleceği İskandinavya'da 9 ay Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor 9 ay Çocuk dostu Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı 9 ay Samsung Galaxy Tab S4 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Huawei Mate 20 serisinin detayları ortaya çıktı 9 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti 2019'da geliyor 9 ay Bir Android telefona iPhone ile aynı parayı verir misiniz? 9 ay Yeni silahlar, oyun modları ve daha fazlasıyla Fortnite v5.10 güncellemesi! 9 ay The Walking Dead oyunu Final sezonunun 15 dakikalık demosu çıktı 9 ay A101'de satılacak Honor 9 Lite'ı inceledik! 9 ay Microsoft'un Your Phone uygulaması ile Android cihazınızdaki dosyalara kolayca erişebileceksiniz 9 ay Playstation Plus Ağustos 2018 ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Filipinler Başkanı 6 milyon dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattı 9 ay Google, Çin'e özel ''sansürlü arama motoru'' geliştiriyor 9 ay ASUS Rog Strix B450F Gaming Anakart İncelemesi 9 ay Fransa okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı 9 ay Turkcell Kopilot, sürücülerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor 9 ay NASA'nın "Mars evi" yarışmasında finale kalan 5 tasarım 9 ay Huawei, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu 9 ay Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Youtube'un Android uygulamasına, videoları atlamak için ekran kaydırma özelliği geliyor Sonraki Silikon Vadisi'nin en önemli ölü şirketi: General Magic [Bölüm-2] 9 ay Microsoft Edge kullanıcıları artık kişisel hesaplarına Windows Hello ile girebilecekler 9 ay Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı 9 ay Dropbox profesyonel kullanıcılar için kapasiteyi yükseltiyor 9 ay THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu 9 ay Google’dan üreticilere: Çentik sayısı en fazla iki olacak 9 ay Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor 9 ay Google Clock'a Spotify desteği geldi! Artık alarmlarınızı Spotify parçalarınızla kurabileceksiniz 9 ay Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı 9 ay Inno3D yeni Nvidia ekran kartları için hazırladığı soğutucusunu paylaştı 9 ay Tesettür abiyelerde hangi renkler yeni sezonda moda? 9 ay Apple'ın tarihi rekoruna sadece 1 dolar kaldı 9 ay Game of Thrones'un son sezonu hakkında yeni detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin küçük çentiklisi geliyor 9 ay Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı 9 ay Yılın ikinci çeyreğinde Apple hedefleri tutturdu 9 ay Venom filminin yeni fragmanı yayımlandı 9 ay Tesla'nın büyüme stratejisi Amazon'u andırıyor 9 ay Nintendo Switch satışları 20 milyona ulaştı 9 ay Saç dökülmesinden sorumlu gen kanser tedavisinde kullanılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim