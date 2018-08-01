Youtube'un Android uygulamasına, videoları atlamak için ekran kaydırma özelliği geliyor

Geçtiğimiz birkaç ay içinde sürekli yeni bir özellik ile güncellene Youtube uygulamasına, kullanıcıların oldukça beğeneceği yeni bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Şu an test aşamasında olan yeni özellikle birlikte artık videoları atlamak oldukça kolay bir hale geliyor.

Yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulacak

Artık Youtube uygulamasında, videoların arasında geçiş yapmak için ekranı sağa ve sola kaydırmanız yeterli olacak. Android P'nin uygulamalar arasında geçiş yapılan özelliğine benzeyen bu yenilik, şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test ediliyor ve yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/youtube_is_implementing_swipe_gesture_to_skip_to_the_next_video_in_its_android_app-news-32536.php

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Son derecebu özelliğin, kısa bir süre içindeyerini alması beklenirken, bu yeniliğin Youtube'unda gelmesi bekleniyor.