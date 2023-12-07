Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliğine kavuştu

Messenger için uçtan uca şifreleme dönemi
Şifreli sohbetler ilk olarak 2016 yılında Messenger'da isteğe bağlı bir özellik olarak sunulmuştu, ancak uzun bir aradan sonra, iki kişi arasındaki konuşmalar için uçtan uca şifrelenmiş mesajlar ve aramalar artık varsayılan olarak etkin olacak. Messenger Başkan Yardımcısı Loredana Crisan, paylaştığı bir açıklamada, “Bunu sunmak yıllar aldı çünkü bunu doğru yapmak için zaman ayırdık. Mühendislerimiz, kriptograflarımız, tasarımcılarımız, politika uzmanlarımız ve ürün yöneticilerimiz Messenger özelliklerini sıfırdan yeniden inşa etmek için yorulmadan çalıştılar.” dedi.
Instagram mesajları da varsayılan olarak şifrelenmiyor ancak daha önceki resmi açıklamalarda bu özelliğin Messenger’da varsayılan olmasının ardından platforma geleceği söylenmişti. Uçtan uca şifreleme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirilmesi, Meta’nın sohbetlerin içeriğini göremeyeceği anlamına geliyor. Aynın şekilde Meta, bu sohbetlerin içeriğini kolluk kuvvetlerine de teslim edemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.