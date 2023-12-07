Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliğine kavuştu

Tam Boyutta Gör Meta, Messenger'da bire bir sohbetler ve aramalar için uçtan uca şifrelemeyi kullanıma sunarak, uzun süredir üzerinde çalışılan bir vaadi nihayet yerine getiriyor. Şirkete göre, uçtan uca şifreleme açık olduğunda, Messenger'da yalnızca siz ve mesaj gönderdiğiniz kişi mesajın içeriğini görebiliyor. WhatsApp gibi rakip platformlarda bu özellik uzunca bir süredir bulunuyor.

Messenger için uçtan uca şifreleme dönemi

Şifreli sohbetler ilk olarak 2016 yılında Messenger'da isteğe bağlı bir özellik olarak sunulmuştu, ancak uzun bir aradan sonra, iki kişi arasındaki konuşmalar için uçtan uca şifrelenmiş mesajlar ve aramalar artık varsayılan olarak etkin olacak. Messenger Başkan Yardımcısı Loredana Crisan, paylaştığı bir açıklamada, “Bunu sunmak yıllar aldı çünkü bunu doğru yapmak için zaman ayırdık. Mühendislerimiz, kriptograflarımız, tasarımcılarımız, politika uzmanlarımız ve ürün yöneticilerimiz Messenger özelliklerini sıfırdan yeniden inşa etmek için yorulmadan çalıştılar.” dedi.

Tam Boyutta Gör Meta’ya göre şifreli sohbetleri kullanırken Messenger özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla temalar ve özel tepkiler gibi şeyleri kullanmaya devam edilebilecek. Şifrelenmiş sohbetleri başka bir cihaza aktarmak için ise sohbetler için bir pin oluşturmak gerekecek. Öte yandan Meta, tüm Messenger sohbetlerinin varsayılan şifrelemeye geçmesinin "biraz zaman alabileceğini" belirtiyor. Ek olarak şimdilik Messenger’daki grup sohbetlerinde uçtan uca şifreleme isteğe bağlı olarak kalmaya devam ediyor.

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Instagram mesajları da varsayılan olarak şifrelenmiyor ancak daha önceki resmi açıklamalarda bu özelliğin Messenger’da varsayılan olmasının ardından platforma geleceği söylenmişti. Uçtan uca şifreleme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirilmesi, Meta’nın sohbetlerin içeriğini göremeyeceği anlamına geliyor. Aynın şekilde Meta, bu sohbetlerin içeriğini kolluk kuvvetlerine de teslim edemeyecek.

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Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeye kavuştu