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    Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliğine kavuştu

    Mark Zuckerberg'in Messenger'a şifreli sohbetlerin geleceğini söylemesinden yıllar sonra uçtan uca şifreleme özelliği nihayet mesajlaşma uygulaması için varsayılan olarak etkinleştirildi.
    Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeye kavuştu Tam Boyutta Gör
    Meta, Messenger'da bire bir sohbetler ve aramalar için uçtan uca şifrelemeyi kullanıma sunarak, uzun süredir üzerinde çalışılan bir vaadi nihayet yerine getiriyor. Şirkete göre, uçtan uca şifreleme açık olduğunda, Messenger'da yalnızca siz ve mesaj gönderdiğiniz kişi mesajın içeriğini görebiliyor. WhatsApp gibi rakip platformlarda bu özellik uzunca bir süredir bulunuyor.

    Messenger için uçtan uca şifreleme dönemi

    Şifreli sohbetler ilk olarak 2016 yılında Messenger'da isteğe bağlı bir özellik olarak sunulmuştu, ancak uzun bir aradan sonra, iki kişi arasındaki konuşmalar için uçtan uca şifrelenmiş mesajlar ve aramalar artık varsayılan olarak etkin olacak. Messenger Başkan Yardımcısı Loredana Crisan, paylaştığı bir açıklamada, “Bunu sunmak yıllar aldı çünkü bunu doğru yapmak için zaman ayırdık. Mühendislerimiz, kriptograflarımız, tasarımcılarımız, politika uzmanlarımız ve ürün yöneticilerimiz Messenger özelliklerini sıfırdan yeniden inşa etmek için yorulmadan çalıştılar.” dedi.

    Messenger varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeye kavuştu Tam Boyutta Gör
    Meta’ya göre şifreli sohbetleri kullanırken Messenger özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla temalar ve özel tepkiler gibi şeyleri kullanmaya devam edilebilecek. Şifrelenmiş sohbetleri başka bir cihaza aktarmak için ise sohbetler için bir pin oluşturmak gerekecek. Öte yandan Meta, tüm Messenger sohbetlerinin varsayılan şifrelemeye geçmesinin "biraz zaman alabileceğini" belirtiyor. Ek olarak şimdilik Messenger’daki grup sohbetlerinde uçtan uca şifreleme isteğe bağlı olarak kalmaya devam ediyor.

    Instagram mesajları da varsayılan olarak şifrelenmiyor ancak daha önceki resmi açıklamalarda bu özelliğin Messenger’da varsayılan olmasının ardından platforma geleceği söylenmişti. Uçtan uca şifreleme özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirilmesi, Meta’nın sohbetlerin içeriğini göremeyeceği anlamına geliyor. Aynın şekilde Meta, bu sohbetlerin içeriğini kolluk kuvvetlerine de teslim edemeyecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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