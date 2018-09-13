Youtube'un mobil versiyonuna dikey reklamlar geliyor

İzlenme süresinin yaklaşık %70'i mobil cihazlardan gelen YouTube şimdiye kadar dikey reklamlar konusuna sıcak bakmıyordu. Ancak Instagram ve Snapchat gibi platformlarda rağbet gören bu reklam modeli artık YouTube'un mobil versiyonlarında da karşımıza çıkacak.

Dikey reklamı ilk kullanan Hyundai oldu

Reklamverenler artık tam ekran şeklinde çıkan reklam çeşidini daha çok benimsedikleri için bu model son zamanlarda oldukça popüler bir hale geldi. Gerek mobil uygulamalar gerekse de oyunlarda karşımıza çıkan bu dikey reklamları artık YouTube uygulamasında ve mobil versiyonunda da göreceğiz. Yapılan açıklamaya göre YouTube'da çıkacak olan dikey reklamlar ekranın %75'ini kaplayacak ve 5 saniye sonra atlanabilecek.

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Trafiğinin çoğunuYouTube'un bu reklam modelini ilk olarak kullanan şirket iseoldu. Yeni birdikey reklamını yayınlayanbir deneme çalışmasının ardından marka bilinirliğinde'lük ve satın almada ise yaklaşık'lik bir artış yakaladığını açıkladı.