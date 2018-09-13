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Youtube'un mobil versiyonuna dikey reklamlar geliyor

Dünyanın en büyük video akış platformu olan YouTube'un mobil versiyonuna dikey reklamların geleceği açıklandı. Artık uygulamada Instagram ve Snapchat gibi dikey reklamlar göreceksiniz.
8 ay
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14
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İzlenme süresinin yaklaşık %70'i mobil cihazlardan gelen YouTube şimdiye kadar dikey reklamlar konusuna sıcak bakmıyordu. Ancak Instagram ve Snapchat gibi platformlarda rağbet gören bu reklam modeli artık YouTube'un mobil versiyonlarında da karşımıza çıkacak.

Dikey reklamı ilk kullanan Hyundai oldu

Reklamverenler artık tam ekran şeklinde çıkan reklam çeşidini daha çok benimsedikleri için bu model son zamanlarda oldukça popüler bir hale geldi. Gerek mobil uygulamalar gerekse de oyunlarda karşımıza çıkan bu dikey reklamları artık YouTube uygulamasında ve mobil versiyonunda da göreceğiz. Yapılan açıklamaya göre YouTube'da çıkacak olan dikey reklamlar ekranın %75'ini kaplayacak ve 5 saniye sonra atlanabilecek.
Trafiğinin çoğunu mobil cihazlardan alan YouTube'un bu reklam modelini ilk olarak kullanan şirket ise Hyundai oldu. Yeni bir SUV modelinin dikey reklamını yayınlayan Hyundai bir deneme çalışmasının ardından marka bilinirliğinde %33'lük ve satın almada ise yaklaşık %12'lik bir artış yakaladığını açıkladı.

https://support.google.com/google-ads/answer/9138237?hl=en Yorum Yaz
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ozmenakif 8 ay en beğenilen Pizza Steve
Pizza Steve
Reklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir reklam koy yeter. Çok sinir bozucu. Reklam konusunda warez sitelerinden farkları kalmadı. Masaüstünde engellemesi kolay ama mobil de engelleyemiyorsunda. Adaway kurulu olduğu halde hemde. Mobilde bildiğiniz bir yöntem varsa öğdenmek isterim.

Eskiden OgYouTube vardı mis gibi. Kapandı gitti. Sonra ben de çok aradım mobilde bu işi çözen uygulamayı ve sonunda buldum. Youtube Vanced kur dostum. Orijinal youtube mobil uygulamasının modifiye edilmiş versiyonu. Reklam yok, arkaplanda oynatma vs. var. Bir de microg kurarsan kendi hesabına giriş de yapıyorsun. Orijinal youtube kullanıyor gibi oluyorsun. Aylardır kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Linki bırakıyorum

youtubevanced.com/...
Pizza SteveReklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Pizza Steve 8 ay
Reklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir reklam koy yeter. Çok sinir bozucu. Reklam konusunda warez sitelerinden farkları kalmadı. Masaüstünde engellemesi kolay ama mobil de engelleyemiyorsunda. Adaway kurulu olduğu halde hemde. Mobilde bildiğiniz bir yöntem varsa öğdenmek isterim.
Reklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir reklam koy yeter. Çok sinir ...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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FRAPS_TR 8 ay
youtube red apk indirin reklamsız izleyin. Arkaplanda oynatmada var. Virüs olaylarını bilmiyorum ama program düzgün çalışıyor.
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Amore 8 ay
Çok ilginçtir, VPN ile bağlandığımda reklam çıkmıyor. VPN Servis sağlayıcısı olayı sunucuda çözmüş anlaşılan.
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KaleyDeskop 8 ay
bende çıkıyor, ayrıca bende yayıncıyım, o yüzden gelmesi daha iyi emeklerimizin karşılığını alırız hiç değilse..
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GunslingeR085 8 ay
Reklamlardan şikayet eden kitleyi anlamıyorum. Adamlar bedava hizmet veriyor, milyarlarca videoyu serverlerinde tutuyor ve hepsini izleme imkanı veriyor ama birkaç saniye reklam izlemek çok mu zor?
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sniper23 8 ay GunslingeR085
Öyle işte. Hep bedava olacak hem de tek kuruş vermeyecekler.
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a_y_k_u_t 8 ay
Ben yıllardır reklam görmüyorum youtube'da :) Ne yaparlarsa yapsınlar çözeriz bir şekilde.
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Johan Elmander 8 ay
Az önce denk geldim dünyanın en saçma ikinci reklam uygulaması olabilir. Liderlik tabi ki de her yerine reklam alan dh'de.
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Şıh Hazretleri 8 ay
Şey sitelerinde daha az reklam vardır. Bol bol hayır duası alıyorlar bizden.
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Pizza Steve 8 ay
Reklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir reklam koy yeter. Çok sinir bozucu. Reklam konusunda warez sitelerinden farkları kalmadı. Masaüstünde engellemesi kolay ama mobil de engelleyemiyorsunda. Adaway kurulu olduğu halde hemde. Mobilde bildiğiniz bir yöntem varsa öğdenmek isterim.
3 Yanıt Yanıtla +5
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Tommy Shelby 8 ay Pizza Steve
Aynen bu ara reklamlar arttı.
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ozmenakif 8 ay Pizza Steve
Pizza Steve
Reklam işini iyice abarttılar youtubeda. 5-10 dakikada bir reklam geliyor. Kenarlara bir kaç baner koy, videonun başlangıcına bir reklam koy yeter. Çok sinir bozucu. Reklam konusunda warez sitelerinden farkları kalmadı. Masaüstünde engellemesi kolay ama mobil de engelleyemiyorsunda. Adaway kurulu olduğu halde hemde. Mobilde bildiğiniz bir yöntem varsa öğdenmek isterim.

Eskiden OgYouTube vardı mis gibi. Kapandı gitti. Sonra ben de çok aradım mobilde bu işi çözen uygulamayı ve sonunda buldum. Youtube Vanced kur dostum. Orijinal youtube mobil uygulamasının modifiye edilmiş versiyonu. Reklam yok, arkaplanda oynatma vs. var. Bir de microg kurarsan kendi hesabına giriş de yapıyorsun. Orijinal youtube kullanıyor gibi oluyorsun. Aylardır kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Linki bırakıyorum

youtubevanced.com/...
1 Yanıt Yanıtla +15
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