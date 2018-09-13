Youtube'un mobil versiyonuna dikey reklamlar geliyor

Teknoloji Editörü
İzlenme süresinin yaklaşık %70'i mobil cihazlardan gelen YouTube şimdiye kadar dikey reklamlar konusuna sıcak bakmıyordu. Ancak Instagram ve Snapchat gibi platformlarda rağbet gören bu reklam modeli artık YouTube'un mobil versiyonlarında da karşımıza çıkacak.
Dikey reklamı ilk kullanan Hyundai oldu
Reklamverenler artık tam ekran şeklinde çıkan reklam çeşidini daha çok benimsedikleri için bu model son zamanlarda oldukça popüler bir hale geldi. Gerek mobil uygulamalar gerekse de oyunlarda karşımıza çıkan bu dikey reklamları artık YouTube uygulamasında ve mobil versiyonunda da göreceğiz. Yapılan açıklamaya göre YouTube'da çıkacak olan dikey reklamlar ekranın %75'ini kaplayacak ve 5 saniye sonra atlanabilecek.Trafiğinin çoğunu mobil cihazlardan alan YouTube'un bu reklam modelini ilk olarak kullanan şirket ise Hyundai oldu. Yeni bir SUV modelinin dikey reklamını yayınlayan Hyundai bir deneme çalışmasının ardından marka bilinirliğinde %33'lük ve satın almada ise yaklaşık %12'lik bir artış yakaladığını açıkladı.
https://support.google.com/google-ads/answer/9138237?hl=en Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden OgYouTube vardı mis gibi. Kapandı gitti. Sonra ben de çok aradım mobilde bu işi çözen uygulamayı ve sonunda buldum. Youtube Vanced kur dostum. Orijinal youtube mobil uygulamasının modifiye edilmiş versiyonu. Reklam yok, arkaplanda oynatma vs. var. Bir de microg kurarsan kendi hesabına giriş de yapıyorsun. Orijinal youtube kullanıyor gibi oluyorsun. Aylardır kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Linki bırakıyorum
youtubevanced.com/...