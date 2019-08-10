Yüksek sıcaklık düzeyleri hastane başvurularını artırıyor

Haber Editörü
JAMA Network Open kurumunun yayımladığı bir araştırmaya göre, aşırı sıcak havalar, son dönem böbrek yetmezliğine sahip olan hastaların hastaneye başvurma oranlarını ve mortaliteyi artırıyor.
University of Maryland School of Public Health in College Park kurumundan araştırmacı Richard V. Remigio ve M.Phil ile meslektaşları; yüksek hava sıcaklıkları ile son evre böbrek yetmezliği olan hastaların hastaneye başvurma oranlarını ve mortalite korelasyonlarını inceledi. Araştırma için 7,455 böbrek yetmezliği hastasının verileri incelendi ve hastaların 2.953 tanesinin öldüğü belirlendi.
Ayrıca süreç içerisinde hastaların toplamda 44,941 defa hastaneye başvurduğu bildirildi.
Hava sıcaklıkları hastane başvurularını ve ölüm oranlarını etkiliyor
Araştırmacılar, incelenen verilerden yola çıkarak böbrek hastası olan kişilerde, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde hastaneye başvurusu sayısının ve ölüm oranlarının arttığını belirledi.
Ayrıca araştırma bölgeleri olan Boston ve Philadelphia bölgeleri arasında, oransal olarak bir miktar heterojenite tespit edildi.
https://medicalxpress.com/news/2019-08-high-temps-admissions-deaths-end-stage.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle