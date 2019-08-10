Yüksek sıcaklık düzeyleri hastane başvurularını artırıyor

JAMA Network Open kurumunun yayımladığı bir araştırmaya göre, aşırı sıcak havalar, son dönem böbrek yetmezliğine sahip olan hastaların hastaneye başvurma oranlarını ve mortaliteyi artırıyor.

Hava sıcaklıkları hastane başvurularını ve ölüm oranlarını etkiliyor

https://medicalxpress.com/news/2019-08-high-temps-admissions-deaths-end-stage.html

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kurumundan araştırmacıveile meslektaşları; yüksek hava sıcaklıkları ileolan hastalarınveinceledi. Araştırma içinverileri incelendi ve hastalarıntanesininbelirlendi.Ayrıca süreç içerisinde hastaların toplamdadefa hastaneye başvurduğu bildirildi.Araştırmacılar, incelenen verilerden yola çıkarakAyrıca araştırma bölgeleri olanvebölgeleri arasında, oransal olarak bir miktartespit edildi.Araştırma ekibiveen aza indirmek için,gerektiğini düşünüyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların isegerekiyor.