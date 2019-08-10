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Yüksek sıcaklık düzeyleri hastane başvurularını artırıyor

Bir grup araştırmacı, böbrek yetmezliği olan hastaların hastaneye başvurma oranları ile hava sıcaklıklarının ilişkisini inceledi. Sonuçlara göre sıcak havalar başvuru ve ölüm oranlarını etkiliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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JAMA Network Open kurumunun yayımladığı bir araştırmaya göre, aşırı sıcak havalar, son dönem böbrek yetmezliğine sahip olan hastaların hastaneye başvurma oranlarını ve mortaliteyi artırıyor.

University of Maryland School of Public Health in College Park kurumundan araştırmacı Richard V. Remigio ve M.Phil ile meslektaşları; yüksek hava sıcaklıkları ile son evre böbrek yetmezliği olan hastaların hastaneye başvurma oranlarını ve mortalite korelasyonlarını inceledi. Araştırma için 7,455 böbrek yetmezliği hastasının verileri incelendi ve hastaların 2.953 tanesinin öldüğü belirlendi.

Ayrıca süreç içerisinde hastaların toplamda 44,941 defa hastaneye başvurduğu bildirildi.

Hava sıcaklıkları hastane başvurularını ve ölüm oranlarını etkiliyor


Araştırmacılar, incelenen verilerden yola çıkarak böbrek hastası olan kişilerde, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde hastaneye başvurusu sayısının ve ölüm oranlarının arttığını belirledi.

Ayrıca araştırma bölgeleri olan Boston ve Philadelphia bölgeleri arasında, oransal olarak bir miktar heterojenite tespit edildi.
Araştırma ekibi mortalite ve morbiditeyi en aza indirmek için, böbrek hastaları için yayımlanan tedavi ve yönetim kılavuzlarına sıcak havaların da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların ise yüksek sıcaklıklara dikkat etmesi gerekiyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-08-high-temps-admissions-deaths-end-stage.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 2 sa.
Türkiye'de tam tersi, sıcaklık arttıkça hastaneye giden insan sayısı azalıyor. Daha serin havalarda gitmek için bekliyorlar :)
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