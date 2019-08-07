Alzheimer araştırmaları için yeni fare modelleri üretiliyor

University of California kurumundan bir grup araştırmacı insan beyninde bulunan immün sisteme ait hücreleri kullanarak genetiği değiştirilmiş fare elde etti. Yeni üretilen fare ile bilim insanları, Alzheimer hastalığına sahip olan bireylerin beyin hücrelerinin toksik proteinlere nasıl tepki verdiğini, ve nörodejeneratif hastalıkların ilerleme sürecini gözlemleme fırsatı yakaladı.

MODEL-AD projesi

İnsan hücreleri içeren fare modelleri

Ayrıca Bkz.

"Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek"

Neuron

https://newatlas.com/mouse-model-alzheimers-human-brain-microglia/60914/

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vedurumlarınınve deneyler yapılması oldukça zor çünkü bu hastalıkların tedavilerinin denenebileceğibulunmuyor. Son yıllar içerisinde yüzlerce ilaç testi hayvanlar üzerinde yapılmış ve hayvanlarda yapılan testler başarılı sonuçlar vermesine rağmen,klinik deneyler ile uygulandığı zaman ne yazık ki sonuçlar beklendiği gibi olmamış,Denek ve deney modelleri sorununu gidermek amacıylayılında(Model Organism Development and Evaluation for Late-onset AD) adlı proje hayata geçirilmeye başlandı.Araştırmacılar,projesinden tamamıyla ayrı bir proje ile,üretmeyi başardı. Üretilen fareler; insanlarda hayati öneme sahip olan ve insan beyninde bulunanadlıolma özelliği taşıyor. Bazı araştırmacılar, Alzheimer ile ilişkili nörodejenerasyonlarda, disfonksiyona uğramış mikrogliaların major role sahip olduğunu düşünüyor.Fareler, insanlardan alınınoluşturulan, genetiği değiştirilmiş farelereedilmesiyle üretiliyor. Araştırmacılar fareler üretildikten birkaç ay sonra farelerin beyinlerini incelediklerinde,. Daha sonra insanların beyinlerinde bulunanhayvanlara nakledildi veBilim insanları elde ettikleri fare modelleri sayesindehastalığını çok daha rahat bir şekilde inceleyebilecek ve ilaç tedavi denemelerini çok daha etkin bir biçimde uygulayabilecek gibi görünüyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.