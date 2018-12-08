Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor

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10 yıllık operasyon süresi kutlamalarının hemen sonrasında, dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı yenilenmek adına 2 yıl hizmet vermeyi bırakacak. İkinci tur deneyleri tamamlayan bilim insanları, üçüncü turdan önce parçaları daha da kuvvetli çarpıştırmak amacıyla Büyük Hadron Çarpıştırıcısını (LHC) kapattılar.

27 kilometrelik uzunluğa, binlerce kuvvetli mıknatısa ve yüksek hızlı parçacıkları soğutmaya yarayan gelişmiş sıvı helyum soğutma sistemine ev sahipliği yapan Çarpıştırıcı, faaliyete geçtiği günden beri parçacık fiziği dünyası için bir mabet olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere LHC, 2012 yılında Higgs Bozonu’nun bulunmasına da önderlik etmişti.

Çarpıştırıcı, planlı olarak 2013 ve 2015 yılları arasında kapatılmış, 2016 yılında ise LHC, bir sansar (evet, hayvan olan!) yüzünden plan dışı ve geçici olarak faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı.

Elde edilen veri 1000 yıllık kesintisiz video akışına eşit

Bilim insanları, LHC’nin kapalı kalacağı süre boyunca elde edilen 300 milyon GB’lık veriyi incelerken mühendisler de gerekli güncellemeleri yapacaklar.

CERN yöneticisi Frédérick Bordry, Çarpıştırıcının ikinci tur deneylerinde ilk tura göre 13 trilyon elektron volt (TeV) enerji karşılığı beş kat daha fazla veri elde edildiğini ifade etmiş. Bilim insanı, bakımdan sonra hedeflenen çarpışmaların 14 TeV tasarım enerjisiyle yapılacağını vurguluyor.

https://home.cern/news/press-release/accelerators/lhc-prepares-new-achievements