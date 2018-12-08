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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor

Bilim insanları ve mühendisler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısını daha kuvvetli çarpışmalar elde etmek ve parçacık fiziğinin sınırlarını zorlamak için bakımı alıyorlar. Çarpıştırıcı 2 yıl kapalı kalacak.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor
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10 yıllık operasyon süresi kutlamalarının hemen sonrasında, dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı yenilenmek adına 2 yıl hizmet vermeyi bırakacak. İkinci tur deneyleri tamamlayan bilim insanları, üçüncü turdan önce parçaları daha da kuvvetli çarpıştırmak amacıyla Büyük Hadron Çarpıştırıcısını (LHC) kapattılar.

27 kilometrelik uzunluğa, binlerce kuvvetli mıknatısa ve yüksek hızlı parçacıkları soğutmaya yarayan gelişmiş sıvı helyum soğutma sistemine ev sahipliği yapan Çarpıştırıcı, faaliyete geçtiği günden beri parçacık fiziği dünyası için bir mabet olarak görülüyor.  Hatırlanacağı üzere LHC, 2012 yılında Higgs Bozonu’nun bulunmasına da önderlik etmişti.

Çarpıştırıcı, planlı olarak 2013 ve 2015 yılları arasında kapatılmış,  2016 yılında ise LHC, bir sansar (evet, hayvan olan!) yüzünden plan dışı ve geçici olarak faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı.

Elde edilen veri 1000 yıllık kesintisiz video akışına eşit 

Bilim insanları, LHC’nin kapalı kalacağı süre boyunca elde edilen 300 milyon GB’lık veriyi incelerken mühendisler de gerekli güncellemeleri yapacaklar.

CERN yöneticisi Frédérick Bordry, Çarpıştırıcının ikinci tur deneylerinde ilk tura göre 13 trilyon elektron volt (TeV) enerji karşılığı beş kat daha fazla veri elde edildiğini ifade etmiş. Bilim insanı, bakımdan sonra hedeflenen çarpışmaların 14 TeV tasarım enerjisiyle yapılacağını vurguluyor.

https://home.cern/news/press-release/accelerators/lhc-prepares-new-achievements Yorum Yaz
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Guest-6B5A59FD1 5 ay en beğenilen faniseyler
Ya sizin gibiler lütfen böyle haber altına yorum yapmasın böyle yazıyorsunuz sonra ağır laflar ediyoruz sonrada ağlıyorsunuz inançlara saygı diye bizim bu makineyi ilahlaştırdığımız yok bir teleskop gökyüzünü nasıl araştırıyorsa bu aletde evrenin nasıl oluştuğunu, kuantum fiziğini vb olayları daha iyi anlamamızı sağlayan bilimsel bir alet ayrıca blok.
Ya sizin gibiler lütfen böyle haber altına yorum yapmasın böyle yazıyorsunuz sonra ağır laflar ediyoruz sonrada ağlıyorsunuz inançlara saygı diye bizim bu makin...
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KuvvetMira27 5 ay
goddamn particle sözcüğü dilimize nasıl tanrı parçacığı olarak geçmiş ayrı bir mevzu arkadaşlar zannediyorki bu bulunursa tanrı var demektir :D bulunması zor olduğu için lanet olasıca parçacık demiş bilim adamları, popüler bilim tanrı parçacığı yaptı :)
goddamn particle sözcüğü dilimize nasıl tanrı parçacığı olarak geçmiş ayrı bir mevzu arkadaşlar zannediyorki bu bulunursa tanrı var demektir :D bulunması zor o...
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hakikidaredevil 5 ay
Heybetiyle tanrı parcacığını titreten hadron çarpıştırıcısı.
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TheNewAtilla 5 ay
Heybetini gizli tut yiğidim, duruşun yobazları korkutuyor.
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DH Misafiri 5 ay
Bunlar en sonunda Dünya'da kocaman Karadelik açacaklar demedi demeyin...
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Fashionality 5 ay
cok buyuk miktarlarda veri elde edilmis. bir komplo teorisi gibi olacak ama, muhtemelen bu veriler yoluyla yapilan yeni buluslari ilk once askeri alanlarda kullanacaklar, sonra yavas yavas, kapitalizmin ilerleyis prensiplerine bagli kalarak, insanlara pazarlayacaklar... bu olaya yatirim yapan buyuk sirketlerin sahibi olan devletler (ki israil gibi ulkeler de vardi yanlis hatirlamiyorsam) daha guclu olacak... simdi siyasi anlamda bir mesaj olarak yazmiyorum ama biz de ancak burda "tanri parcacigi diyorlar, evrenin olusumunu kesfedeceklermis, gunah bunlar" diye fetva verir, dans ederken yere dusen robotlar uretiriz...
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Sefil_Arbaletçi 5 ay Fashionality
Veri çok fazla ama verinin devasalığı kadar keşif yapılmamış olabilir.zamanında süper bilgisayarlar aracılığıyla çözülen bir matematik probleminin 200gb çıktı çıkardığını hatırlıyorum.bu sadece 1 işlem
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dere.beyi 5 ay
ulan düşünsenize şurdan biri etkilenip süper güçlere kavuşuyomuş falan negüzel olurdu :))
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İtalyada ilticacı 5 ay
derede fazla durma üşütürsün dere beyi
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KuvvetMira27 5 ay
goddamn particle sözcüğü dilimize nasıl tanrı parçacığı olarak geçmiş ayrı bir mevzu arkadaşlar zannediyorki bu bulunursa tanrı var demektir :D bulunması zor olduğu için lanet olasıca parçacık demiş bilim adamları, popüler bilim tanrı parçacığı yaptı :)
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Tommy Shelby 5 ay KuvvetMira27
Parçacık bulundu zaten
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hakikidaredevil 5 ay
Heybetiyle tanrı parcacığını titreten hadron çarpıştırıcısı.
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Seyrim 5 ay
Tanrı parçacığı olarak da anılıyordu sanırım..
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