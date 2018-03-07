Yükselen kamera modülü ilk Essential firmasının aklına gelmiş

MWC 2018 fuarında büyük ilgi gören Vivo Apex akıllı telefonunda karşımıza çıkan yükselen kamera modülünün aslında daha önceden başka bir firma tarafından patentlendiği ortaya çıktı. Bu firma Essential.

İlklerin firması

Essential akıllı telefon pazarına çentik tasarımını ilk olarak sunan firma olmasıyla tanınıyor. Ön kamera ve sensörleri bu çentik kısmına yerleştiren firmanın aslında asıl niyeti daha başkaymış.

Andy Rubin’in Vivo Apex tanıtımı sonrasında kendisine atılan Tweet’lere verdiği cevap ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Yükselen kamera modülünün patenti aslında ilk olarak Essential tarafından alınmış.

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Yükselebilen mekanik kamera modülünün uzun zaman önce alındığı belirtiliyor. Yani Andy Rubin aslında ilk olarak mekanik kamera modülünü kullanmayı istemiş. Bununla birlikte kullanım zorlukları ve kırıldığı zaman zorlu tamir süreci muhtemelen bundan vazgeçirmiş. Bunun yerine daha korunaklı çentik tasarımı tercih edilmiş.

Mekanik kamera modülünü aslında geçmiş yıllarda dönebilen tarzıyla da görmüştük ancak bu tarz tasarımlar tüketiciden ilgi görmüyor. Vivo Apex sadece 0.8 saniyede kamera modülünün çıktığını ifade ediyor ancak özellikle özçekim tutkunları için sürekli kullanım yıpratıcı olabilir. Bakalım mekanik modüller bir trend haline gelebilecek mi?