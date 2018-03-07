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Yükselen kamera modülü ilk Essential firmasının aklına gelmiş

Üst kısımdan yükselen ön kamera modülü son dönemin gündemdeki konuları arasında. Vivo Apex modelinden önce Essential firmasının böyle bir patent aldığı ortaya çıktı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2018 fuarında büyük ilgi gören Vivo Apex akıllı telefonunda karşımıza çıkan yükselen kamera modülünün aslında daha önceden başka bir firma tarafından patentlendiği ortaya çıktı. Bu firma Essential.

İlklerin firması

Essential akıllı telefon pazarına çentik tasarımını ilk olarak sunan firma olmasıyla tanınıyor. Ön kamera ve sensörleri bu çentik kısmına yerleştiren firmanın aslında asıl niyeti daha başkaymış.

Andy Rubin’in Vivo Apex tanıtımı sonrasında kendisine atılan Tweet’lere verdiği cevap ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Yükselen kamera modülünün patenti aslında ilk olarak Essential tarafından alınmış.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Yükselebilen mekanik kamera modülünün uzun zaman önce alındığı belirtiliyor. Yani Andy Rubin aslında ilk olarak mekanik kamera modülünü kullanmayı istemiş. Bununla birlikte kullanım zorlukları ve kırıldığı zaman zorlu tamir süreci muhtemelen bundan vazgeçirmiş. Bunun yerine daha korunaklı çentik tasarımı tercih edilmiş.

Mekanik kamera modülünü aslında geçmiş yıllarda dönebilen tarzıyla da görmüştük ancak bu tarz tasarımlar tüketiciden ilgi görmüyor. Vivo Apex sadece 0.8 saniyede kamera modülünün çıktığını ifade ediyor ancak özellikle özçekim tutkunları için sürekli kullanım yıpratıcı olabilir. Bakalım mekanik modüller bir trend haline gelebilecek mi?

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/5/17081252/essential-phone-pop-up-camera-notch Yorum Yaz
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benhuraxu 1 yıl en beğenilen
Andy Rubin "yükselen kamera modülü" hakkında konuştu; şerefsizim aklıma gelmişti !
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DH Misafiri 1 yıl
Cep telefonlarına kamera ve mikrofon konulması ve devamlı görüntü ve ses alabilecek şekilde konumlandırılması malum istihbarat örgütlerini de yakından ilgilendiriyor. Yazıda bahsi geçen tarzda ürünlerin yaygınlaşmasına müsade edilmemesi kuvvetle muhtemel. Hatırlarsanız; Nokia symbian ısrarı ve sürgülü kapaklı kamera kullanılan N79 telefonundan sonra piyasadan iyice ipi çekilmeye başlandı. Şimdi Android kullanarak ancak geri dönebildi.
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El_domingo 1 yıl
bence fantazi yapmıslar onun yerine kamerayı ust koseye konuslandırıp yan dogru acılıp kapanması saglmak hata kamerayı cıkardıktan sonra cevirip selfi kamerası opsiyonu sunmak daha basit ve kullanısılı geliyor..
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tobepeople 1 yıl
Boşa yer kaplıyor onun içeri girip geri çıkması...Bu yüzden kimse denememiştir bile telefonda düşünülmesi gereken ilk şey incelik ve parçaların daha az yer kaplaması.
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Johan Elmander 1 yıl
Bu patentin asıl önemli yanı fırlayan kamera değil ekran altındaki ışık ve benzeri sensörler.
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kankixx123 1 yıl
Benim bir yıl önce Sketchup'da tasarladığım tasarımın örneği. İlk ben yaptım demiyorum ve illa ki çoğumuzun aklına gelmiştir. Vestel'in yarışmasına katılmak için ben de böyle bir şey tasarlamıştım ama Vestel uygulanabilirlik yönünden bakıyor diye göndermemiştim. Normalde uygulanırdı ancak Vestel yapamazdı. Elin oğulları yapıyor işte. Ama sıkıntılar olacağı kesin. İlk başta manuel olarak basıp açmalı bir sistem kullanırsa uzun vadede daha dayanıklı olur. Tabi bu durumu kullanan firma iki yönden çok topa tutulabilir.
Eksi yönleri olarak:
1. Otomatik sistem olunca daha maliyetli, bozulması ve kırılması daha çabuk olacak. (Bu tabiki de firmanın işine gelir. Planlı eskitme çalışmalarının en büyük tutacağı yer burası. Her 3 ayda bir değiştirilebilir bir yapıya sahip telefon üretseler telefondan daha fazla kazanırlar.)
2. Manuel yaylı bir sistem olursa (bastırınca çıkacak) bu sefer daha dayanıklı olacak ve insanlar da akıllı telefon alıyoruz ve kamerayı elle açıyoruz diyecekler. (Bu aslında bizim işimize yarar ama insanlar para harcamak istedikleri için bu sistemi kabul etmezler. Nedeni bir önceki maddede yazdığım yazıda saklı.)
3. Telefon üreticileri bu sistemi ekran kasa oranını yükseltmek için yapıyor ama tek kamera ile bitmiyor. Sensörleri de hesaba katmak gerekir. Böyle bir telefon kullanan kişi sanırım sensörlerden feragat etmek zorunda kalacak.
4. Telefon kalınlığı artacak.
Artı yönleri:
1. Daha iyi kamera sensörleri takılabilir.
2. Ekran kasa oranı eskiye nazaran daha da artacak. (Yukardaki sorunları çözerlerse tamamiyle artacak.)
3. Uzun süreden sonra yenilikçi ve kayda değer bir tasarıma geçilecek.
Parçalar sürekli değiştirilebilir bir parça olması gerekir. Sök tak şeklinde olursa ancak piyasaya çıkabilir ancak maliyetli bir sistem olacağa benziyor. Geliştirilirse tutacak ama bu tip telefon firmaları yapınca ne yazık ki yenilik gibi gözükmüyor. İlla Apple'nin yapması lazım.
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yimmasabi 1 yıl
o mekanizmayı sokup çıkarmak için kızak, yay vs. bi sürü sistem koymak da lazım. Şu andaki kamera sistemi daha iyi, lense parmakla açılıp kapanan bi sürgü kapak olsa süper olurdu.
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kımyasal 1 yıl
Telefona koysa şimdi bunun hayli iadesi garantisi vs olur,hiç bulaşmayalım demişlerdir
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benhuraxu 1 yıl en beğenilen
Andy Rubin "yükselen kamera modülü" hakkında konuştu; şerefsizim aklıma gelmişti !
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huseyincarnege 1 yıl
yapaymış neden çentiklemiş o vakit :)
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