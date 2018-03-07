Yükselen kamera modülü ilk Essential firmasının aklına gelmiş

MWC 2018 fuarında büyük ilgi gören Vivo Apex akıllı telefonunda karşımıza çıkan yükselen kamera modülünün aslında daha önceden başka bir firma tarafından patentlendiği ortaya çıktı. Bu firma Essential.
İlklerin firması
Essential akıllı telefon pazarına çentik tasarımını ilk olarak sunan firma olmasıyla tanınıyor. Ön kamera ve sensörleri bu çentik kısmına yerleştiren firmanın aslında asıl niyeti daha başkaymış.
Andy Rubin’in Vivo Apex tanıtımı sonrasında kendisine atılan Tweet’lere verdiği cevap ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Yükselen kamera modülünün patenti aslında ilk olarak Essential tarafından alınmış.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Yükselebilen mekanik kamera modülünün uzun zaman önce alındığı belirtiliyor. Yani Andy Rubin aslında ilk olarak mekanik kamera modülünü kullanmayı istemiş. Bununla birlikte kullanım zorlukları ve kırıldığı zaman zorlu tamir süreci muhtemelen bundan vazgeçirmiş. Bunun yerine daha korunaklı çentik tasarımı tercih edilmiş.
Mekanik kamera modülünü aslında geçmiş yıllarda dönebilen tarzıyla da görmüştük ancak bu tarz tasarımlar tüketiciden ilgi görmüyor. Vivo Apex sadece 0.8 saniyede kamera modülünün çıktığını ifade ediyor ancak özellikle özçekim tutkunları için sürekli kullanım yıpratıcı olabilir. Bakalım mekanik modüller bir trend haline gelebilecek mi?
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/5/17081252/essential-phone-pop-up-camera-notch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eksi yönleri olarak:
1. Otomatik sistem olunca daha maliyetli, bozulması ve kırılması daha çabuk olacak. (Bu tabiki de firmanın işine gelir. Planlı eskitme çalışmalarının en büyük tutacağı yer burası. Her 3 ayda bir değiştirilebilir bir yapıya sahip telefon üretseler telefondan daha fazla kazanırlar.)
2. Manuel yaylı bir sistem olursa (bastırınca çıkacak) bu sefer daha dayanıklı olacak ve insanlar da akıllı telefon alıyoruz ve kamerayı elle açıyoruz diyecekler. (Bu aslında bizim işimize yarar ama insanlar para harcamak istedikleri için bu sistemi kabul etmezler. Nedeni bir önceki maddede yazdığım yazıda saklı.)
3. Telefon üreticileri bu sistemi ekran kasa oranını yükseltmek için yapıyor ama tek kamera ile bitmiyor. Sensörleri de hesaba katmak gerekir. Böyle bir telefon kullanan kişi sanırım sensörlerden feragat etmek zorunda kalacak.
4. Telefon kalınlığı artacak.
Artı yönleri:
1. Daha iyi kamera sensörleri takılabilir.
2. Ekran kasa oranı eskiye nazaran daha da artacak. (Yukardaki sorunları çözerlerse tamamiyle artacak.)
3. Uzun süreden sonra yenilikçi ve kayda değer bir tasarıma geçilecek.
Parçalar sürekli değiştirilebilir bir parça olması gerekir. Sök tak şeklinde olursa ancak piyasaya çıkabilir ancak maliyetli bir sistem olacağa benziyor. Geliştirilirse tutacak ama bu tip telefon firmaları yapınca ne yazık ki yenilik gibi gözükmüyor. İlla Apple'nin yapması lazım.