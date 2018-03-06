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Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Honor 7X olarak piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin daha üst versiyonu bu kez Huawei Mate SE olarak satışa çıkıyor. Huawei Mate SE özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
18,3b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin üst seviye akıllı telefonlarını topladığı Mate serisi genişledikçe genişliyor. Bu kez serinin hitap ettiği kitle giriş seviyesine kadar inmiş durumda. Huawei Mate SE bu amaçla geliştirildi.

Huawei Mate SE özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate SE aslında Honor 7X modeli ile aynı. Sadece birkaç noktada daha iyi konfigürasyon sunuyor. Huawei’nin neden aynı modeli Mate serisine dahil ettiği belirsiz ancak serinin şimdiye kadar ki en ucuz telefonu olacağı açık.

Ayrıca Bkz. "Meizu ön kamerayı da ekran içerisine entegre ediyor"

5.93 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük barındıran modele 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830 grafik birimli Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

Honor 7X modeli pazara 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile çıkmıştı. Aslında daha yüksek kapasiteli seçenekleri de vardı ancak bu seçenekler Mate serisi altında sunulacak. Mate SE modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Modelin arka tarafında 16 MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj oluyor. Telefon 230$ fiyat etiketi ile satılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-SE-price-features_id102994 Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen volga tuygun
Apple taklitcisi oldugu iÇin.
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zolzauza 1 yıl
"Mate 10 Lite" nin "Lite" si olmuş :)
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Magnetic Power 1 yıl
Nedir şu,Mali T-830 sevdası?! En az 10 modelinde var.( lite modellerin tamamında! ) şuan p10 lite kullanıyorum.Tamam gpu o kadar kötü değil de,P9 lite'den,taa mate 10 lite'ye kadar hep aynı gpu...Mate 10 lite'de bari biraz yükseltseydin...Kaç cihazdır,Kirin işlemcinin model numarası değişiyor,gpu hep sabit!
Mali-T830 mp2,900 mhz
1 Yanıt Yanıtla +3
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Rezn0v.dll 1 yıl Magnetic Power
Magnetic Power
Nedir şu,Mali T-830 sevdası?! En az 10 modelinde var.( lite modellerin tamamında! ) şuan p10 lite kullanıyorum.Tamam gpu o kadar kötü değil de,P9 lite'den,taa mate 10 lite'ye kadar hep aynı gpu...Mate 10 lite'de bari biraz yükseltseydin...Kaç cihazdır,Kirin işlemcinin model numarası değişiyor,gpu hep sabit!
Mali-T830 mp2,900 mhz

Yahu 830u anladımda bari 10 çekirdekli 15 çekirdekli versiyonu nu koyun adamlardan her cihazda 2 çekirdek var amiral gemide aynı giriş seviyesi de aynı anlayamıyorum
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Paetzold 1 yıl
SE bide
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zero fear 1 yıl
Şu Huawei'in Apple takliti yapmasına acayip kıl oluyorum. Nasıl bir yönetim anlayışı varsa.
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esmerbuyucu 1 yıl
Abisinin yolunda gidenlerde bugün
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konsoldede 1 yıl
yolda bulsam almam
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JabbaWockeeZ 1 yıl
Cihazın Mate 10 lite'den farkı ön kamerası mı? Başka bir fark göremedim. Eğer 1200-1300 lira gibi bir fiyattan gelecekse 1 ön kamera fazlalığı için Mate 10 lite'a 500 TL fazla verilmez.
epey.com/...
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Guest-F8946C419 1 yıl
İsim çok manidar :D
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volga tuygun 1 yıl
Niye SE? Bana bir şeyi çağrıştırıyor da...
3 Yanıt Yanıtla +1
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TIME 1 yıl volga tuygun
Apple taklitcisi oldugu iÇin.
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sniper23 1 yıl volga tuygun
Need for Speed 2: SE?
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Rezn0v.dll 1 yıl volga tuygun
volga tuygun
Niye SE? Bana bir şeyi çağrıştırıyor da...

SE special edition demek bunda bir gariplik yokta giriş seviyesi bir cihaza neden böyle bir isim vermişler asıl gariplik burda bence. Yani special olacak ne var cihazda
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Johan Elmander 1 yıl
2018de micro usb
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astegon 1 yıl Johan Elmander
Giriş seviyesi cihaz için mantıklı. USB-C yeteri kadar yaygınlaşmadı.
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K_Spartakus 1 yıl Johan Elmander
Elindeki parça stoğunu da eritebilir, ucuza yeni parça stoğu da bulmuş olabilir tedarikçilerden ya da usb-c hala yaygın değildir.
İstediğini seçebilirsin
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