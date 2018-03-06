Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin üst seviye akıllı telefonlarını topladığı Mate serisi genişledikçe genişliyor. Bu kez serinin hitap ettiği kitle giriş seviyesine kadar inmiş durumda. Huawei Mate SE bu amaçla geliştirildi.

Huawei Mate SE özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate SE aslında Honor 7X modeli ile aynı. Sadece birkaç noktada daha iyi konfigürasyon sunuyor. Huawei’nin neden aynı modeli Mate serisine dahil ettiği belirsiz ancak serinin şimdiye kadar ki en ucuz telefonu olacağı açık.

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5.93 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük barındıran modele 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830 grafik birimli Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

Honor 7X modeli pazara 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile çıkmıştı. Aslında daha yüksek kapasiteli seçenekleri de vardı ancak bu seçenekler Mate serisi altında sunulacak. Mate SE modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Modelin arka tarafında 16 MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj oluyor. Telefon 230$ fiyat etiketi ile satılacak.