Yüze yakın teknoloji devi Trump'a karşı açılan davaya destek çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin(İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya, Somali ve Suriye) vatandaşlarına yönelik ABD’ye giriş yasağı koymasının ardından yerel ve global boyutlardaki pek çok teknoloji şirketi Trump’a karşı tavır almış ve birçok eyaletteki savcılar yeni kararnamenin yürürlükten kaldırılması için dava açmıştı.
Bu tepkilere rağmen Trump’ın geri adım atmamasının ardından 97 adet teknoloji şirketi San Francisco’da düzenlemenin kaldırılması amacıyla açılan davaya amicus curiae(mahkeme dostu) sıfatıyla hazırladıkları yazıyı sundular ve Trump’a karşı savcılığın yanında oldukları mesajını verdiler.
Göçmenler ülke için önemli
Aralarında Apple, Google, Microsoft, Uber gibi şirketlerin de bulunduğu ekip; ortak hazırladıkları kısa metinle bu yeni düzenlemenin oluşturduğu belirsizlik ortamının, dünyanın en zeki ve alanında en iyi insanlarının çalışmak için geldiği kendileri gibi şirketler için ve ABD ekonomisi için büyük bir zarara neden olacağını ve bu insanların beyin göçüyle başka ülkelerde başka firmalar için çalışacağının altını çizdi.
Şirketler ayrıca bu durum karşısında başka ülkelerin misilleme yaparak kendilerine karşı koyacakları ambargo ile şu anki durumun çok daha kötü hale gelebileceğini belirtti. Şirketlerin açıklamalarını da değerlendiren mahkeme, yeni düzenlemenin uygulanmayacağını belirtirken Donald Trump, Twitter hesabından ‘’Kazanacağız, ülke güvenliği için kazanacağız.’’ ve ‘’ Sözde hakimin kararı gülünçtür ve yıkılacaktır’’ demekle yetindi.
Göçmenlerin ülke için önemi ve yeni düzenlemenin yasal olmayışına dikkat çekilen yazının altına imza atan şirketler ise şunlar:
Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.
Konumuz şu; geçenlerde Trump'a karşı büyük bir eylem vardı İngiltere'de ülke genelinde #StandUpToTrump adı altında ve o sırada biz Oxfordshire'da bir arkadaşımızda idik. Hani şu bildiniz Oxford varya tam işte orada. Eylemlere bizde katıldık ve polislerden biber gazı, yedik hatta polisler üzerimize otomatik silahlarla... şaka lan şaka İngiliz polisi silah bile taşımaz yasaktır çünkü aklınızda bulunsun. Halka saygısızlık olarak görülür polisin silah taşıması İngiltere'de. (TR ile UK arasındaki gelişmişlik düzeyi ve demokrasi kaç ışık yılıdır hesaplayınız)
Eşim ve ben hristiyanız. Evet kırisçın. Türkçe konuşan Türk bir hristiyan görünce beyinleri yanıyor bizimkilerin. Evet lan sünnetliyim ve sünnetli olan İngiliz arkadaşlarım da var. Neyse konumuz bu değil, dağıtmayalım.
Arkadaşlar İngiltere'de birçok müslüman toplulukları vardır, camiler vardır vs tıpkı Amerika'da olduğu gibi... Oxford sokaklarında eylem gecesi müslüman bir kardeşimiz ezan okudu ve İngilizler hani şu sizlerin nefret ettiğiniz adamlar varya işte onlar sizlere öyle güzel bir insanlık dersi verdi ki gözyaşlarımızı tutamadı kimilerimiz... Ezan okunurken çıt yok herkes sus pus ezan dinledi, saygı göstererek! Bu durum arka arkaya birkaç kez tekrarlandı, hadisler vs okundu bilemiyorum ve aklıma Gezi Parkı eylemleri geldi. Gezi Parkı olaylarını bilen İngilizler biliyor gerçi bilmeyen de kalmadı tüm dünya duymuştu...
İşte o an doğru bir ülkede doğru insanlarla yaşadığımı bir kez daha anladım ve bizim pek muhterem müslüman cumhurbaşkanımız müstakbel başkanımız sayın recep tayyip erdoğan hazretleri Trump'ın #MuslimBan yasağına karşı bir kez olsun sert çıktı mı? Bana bunu izah edin. Bu adam ümmetin kabul olmuş rüyası, dünya lideri değil miydi? Niye müslümanlara sahip çıkmıyor? KANDIRILDIK!
Yunanistan'a, Almanya'ya, AB'ye parmak sallamayı biliyor da Amerika'ya neden laf söyleyemiyor? Lafı geçmiyor mu? Evet, geçmiyor. İngiltere'de 1000Ali Yıldırım'ı bilen yok yahu! Tayyip'i sor elin Ugandalısı bile biliyor... Başkanlık gelse de değişen bir şey olmayacak zaten çünkü başbakan etkisiz, vasıfsız eleman.
Diyeceklerim bu kadar...
google'daki yazılımcıların çoğu başka ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor örneğin
pek çok alanda böyle. amerikalıların ortalama zekası çok düşük. bunu çok güzel şekilde göçmenler ile kapatıyorlar.
Yorumunuza katılıyorum.
Konudan tamamen bağımsız olarak;
Zeka nedir, nasıl ölçülür konusunda çok cahilsiniz.
Galton, Cattell, Spearman ile 1900'lerin zeka kuramları ve bataryalarından başlayabilirsiniz.
Benim alanım bu. 2. Dünya savaşı zamanındaki zeka bataryaları dışında Amerikan halkının zeki olmadığını gösteren tek bir norm çalışması yok.
2. Dünya savaşındaki bataryalarda ise Amerikan halkı daha zeki çıkıyordu. Sonrasında dil-zeka etkileşiminin sonuçları zeka testlerine yansıdı.
Eğer edinebiliyorsanız American Freshman'ın zeka ile ilgili güncel normatif çalışmalarını inceleyin.
Zaten amerikan halkı diye bir halk da yok. Almanlar, irlandalılar, ingilizler ve ispanyollar amerikanın temelini oluşturuyorlar.
Amerikan halkı cahil de değil efendim. Bunlar güzel efsaneler.
Zaten ülkenin ortalama zekası diye bir şey de yok. Bu da sizin bilmediğiniz kadar karmaşık bir kavram. Yani diyeceğim bir ölçek alıp tüm ülkeye uygulanıp puanların ortalaması alınmıyor.
Bir de iyi yazılım yazabilen insanlar diğerlerinden daha zeki olmuyor. Yazılım yazma bir "beceri" dir. Yetenek veya zeka değildir.