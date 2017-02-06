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Yüze yakın teknoloji devi Trump'a karşı açılan davaya destek çıktı

ABD’nin önde gelen 100’e yakın teknoloji şirketi Trump’ın göçmen yasağına karşı açılan davada, Trump’a karşı yer aldı ve göçmenlerin gerekli olduğunu vurguladı.
2 yıl
2,8b
1
37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yüze yakın teknoloji devi Trump'a karşı açılan davaya destek çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin(İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya, Somali ve Suriye) vatandaşlarına yönelik ABD’ye giriş yasağı koymasının ardından yerel ve global boyutlardaki pek çok teknoloji şirketi Trump’a karşı tavır almış ve birçok eyaletteki savcılar yeni kararnamenin yürürlükten kaldırılması için dava açmıştı.

Bu tepkilere rağmen Trump’ın geri adım atmamasının ardından 97 adet teknoloji şirketi San Francisco’da düzenlemenin kaldırılması amacıyla açılan davaya amicus curiae(mahkeme dostu) sıfatıyla hazırladıkları yazıyı sundular ve Trump’a karşı savcılığın yanında oldukları mesajını verdiler.

Göçmenler ülke için önemli 

Aralarında Apple, Google, Microsoft, Uber gibi şirketlerin de bulunduğu ekip; ortak hazırladıkları kısa metinle bu yeni düzenlemenin oluşturduğu belirsizlik ortamının, dünyanın en zeki ve alanında en iyi insanlarının çalışmak için geldiği kendileri gibi şirketler için ve ABD ekonomisi için büyük bir zarara neden olacağını ve bu insanların beyin göçüyle başka ülkelerde başka firmalar için çalışacağının altını çizdi.

Şirketler ayrıca bu durum karşısında başka ülkelerin misilleme yaparak kendilerine karşı koyacakları ambargo ile şu anki durumun çok daha kötü hale gelebileceğini belirtti. Şirketlerin açıklamalarını da değerlendiren mahkeme, yeni düzenlemenin uygulanmayacağını belirtirken Donald Trump, Twitter hesabından ‘’Kazanacağız, ülke güvenliği için kazanacağız.’’ ve ‘’ Sözde hakimin kararı gülünçtür ve yıkılacaktır’’ demekle yetindi.

 Göçmenlerin ülke için önemi ve yeni düzenlemenin yasal olmayışına dikkat çekilen yazının altına imza atan şirketler ise şunlar:

1. AdRoll, Inc.
2. Aeris Communications, Inc.
3. Airbnb, Inc.
4. AltSchool, PBC
5. Ancestry.com, LLC
6. Appboy, Inc.
7. Apple Inc.
8. AppNexus Inc.
9. Asana, Inc.
10. Atlassian Corp Plc
11. Autodesk, Inc.
12. Automattic Inc.
13. Box, Inc.
14. Brightcove Inc.
15. Brit + Co
16. CareZone Inc.
17. Castlight Health
18. Checkr, Inc.
19. Chobani, LLC
20. Citrix Systems, Inc.
21. Cloudera, Inc.
22. Cloudflare, Inc.
23. Copia Institute
24. DocuSign, Inc.
25. DoorDash, Inc.
26. Dropbox, Inc.
27. Dynatrace LLC
28. eBay Inc.
29. Engine Advocacy
30. Etsy Inc.
31. Facebook, Inc.
32. Fastly, Inc.
33. Flipboard, Inc.
34. Foursquare Labs, Inc.
35. Fuze, Inc.
36. General Assembly
37. GitHub
38. Glassdoor, Inc.
39. Google Inc.
40. GoPro, Inc.
41. Harmonic Inc.
42. Hipmunk, Inc.
43. Indiegogo, Inc.
44. Intel Corporation
45. JAND, Inc. d/b/a Warby Parker
46. Kargo Global, Inc.
47. Kickstarter, PBC
48. KIND, LLC
49. Knotel
50. Levi Strauss & Co.
51. LinkedIn Corporation
52. Lithium Technologies, Inc.
53. Lyft, Inc.
54. Mapbox, Inc.
55. Maplebear Inc. d/b/a Instacart
56. Marin Software Incorporated
57. Medallia, Inc.
58. A Medium Corporation
59. Meetup, Inc.
60. Microsoft Corporation
61. Motivate International Inc.
62. Mozilla Corporation
63. Netflix, Inc.
64. NETGEAR, Inc.
65. NewsCred, Inc.
66. Patreon, Inc.
67. PayPal Holdings, Inc.
68. Pinterest, Inc.
69. Quora, Inc.
70. Reddit, Inc.
71. Rocket Fuel Inc.
72. SaaStr Inc.
73. Salesforce.com, Inc.
74. Scopely, Inc.
75. Shutterstock, Inc.
76. Snap Inc.
77. Spokeo, Inc.
78. Spotify USA Inc.
79. Square, Inc.
80. Squarespace, Inc.
81. Strava, Inc.
82. Stripe, Inc.
83. SurveyMonkey Inc.
84. TaskRabbit, Inc
85. Tech:NYC
86. Thumbtack, Inc.
87. Turn Inc.
88. Twilio Inc.
89. Twitter Inc.
90. Turn Inc.
91. Uber Technologies, Inc.
92. Via
93. Wikimedia Foundation, Inc.
94. Workday
 95. Y Combinator Management, LLC
96. Yelp Inc.
97. Zynga Inc.

https://www.rt.com/usa/376430-tech-firms-muslim-ban/ Yorum Yaz
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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
Şimdi beni eleştireceksiniz ama yine de yazayım...
Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.
Konumuz şu; geçenlerde Trump'a karşı büyük bir eylem vardı İngiltere'de ülke genelinde #StandUpToTrump adı altında ve o sırada biz Oxfordshire'da bir arkadaşımızda idik. Hani şu bildiniz Oxford varya tam işte orada. Eylemlere bizde katıldık ve polislerden biber gazı, yedik hatta polisler üzerimize otomatik silahlarla... şaka lan şaka İngiliz polisi silah bile taşımaz yasaktır çünkü aklınızda bulunsun. Halka saygısızlık olarak görülür polisin silah taşıması İngiltere'de. (TR ile UK arasındaki gelişmişlik düzeyi ve demokrasi kaç ışık yılıdır hesaplayınız)
Eşim ve ben hristiyanız. Evet kırisçın. Türkçe konuşan Türk bir hristiyan görünce beyinleri yanıyor bizimkilerin. Evet lan sünnetliyim ve sünnetli olan İngiliz arkadaşlarım da var. Neyse konumuz bu değil, dağıtmayalım.
Arkadaşlar İngiltere'de birçok müslüman toplulukları vardır, camiler vardır vs tıpkı Amerika'da olduğu gibi... Oxford sokaklarında eylem gecesi müslüman bir kardeşimiz ezan okudu ve İngilizler hani şu sizlerin nefret ettiğiniz adamlar varya işte onlar sizlere öyle güzel bir insanlık dersi verdi ki gözyaşlarımızı tutamadı kimilerimiz... Ezan okunurken çıt yok herkes sus pus ezan dinledi, saygı göstererek! Bu durum arka arkaya birkaç kez tekrarlandı, hadisler vs okundu bilemiyorum ve aklıma Gezi Parkı eylemleri geldi. Gezi Parkı olaylarını bilen İngilizler biliyor gerçi bilmeyen de kalmadı tüm dünya duymuştu...
İşte o an doğru bir ülkede doğru insanlarla yaşadığımı bir kez daha anladım ve bizim pek muhterem müslüman cumhurbaşkanımız müstakbel başkanımız sayın recep tayyip erdoğan hazretleri Trump'ın #MuslimBan yasağına karşı bir kez olsun sert çıktı mı? Bana bunu izah edin. Bu adam ümmetin kabul olmuş rüyası, dünya lideri değil miydi? Niye müslümanlara sahip çıkmıyor? KANDIRILDIK!
Yunanistan'a, Almanya'ya, AB'ye parmak sallamayı biliyor da Amerika'ya neden laf söyleyemiyor? Lafı geçmiyor mu? Evet, geçmiyor. İngiltere'de 1000Ali Yıldırım'ı bilen yok yahu! Tayyip'i sor elin Ugandalısı bile biliyor... Başkanlık gelse de değişen bir şey olmayacak zaten çünkü başbakan etkisiz, vasıfsız eleman.
Diyeceklerim bu kadar...
Şimdi beni eleştireceksiniz ama yine de yazayım...Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.Konumuz şu; geç...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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MonsterMMORPG 2 yıl
çok normal
google'daki yazılımcıların çoğu başka ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor örneğin
pek çok alanda böyle. amerikalıların ortalama zekası çok düşük. bunu çok güzel şekilde göçmenler ile kapatıyorlar.
çok normalgoogle'daki yazılımcıların çoğu başka ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor örneğinpek çok alanda böyle. amerikalıların ortalama zekası çok...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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eulogy 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG
çok normal
google'daki yazılımcıların çoğu başka ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor örneğin
pek çok alanda böyle. amerikalıların ortalama zekası çok düşük. bunu çok güzel şekilde göçmenler ile kapatıyorlar.

Yorumunuza katılıyorum.

Konudan tamamen bağımsız olarak;

Zeka nedir, nasıl ölçülür konusunda çok cahilsiniz.

Galton, Cattell, Spearman ile 1900'lerin zeka kuramları ve bataryalarından başlayabilirsiniz.

Benim alanım bu. 2. Dünya savaşı zamanındaki zeka bataryaları dışında Amerikan halkının zeki olmadığını gösteren tek bir norm çalışması yok.

2. Dünya savaşındaki bataryalarda ise Amerikan halkı daha zeki çıkıyordu. Sonrasında dil-zeka etkileşiminin sonuçları zeka testlerine yansıdı.

Eğer edinebiliyorsanız American Freshman'ın zeka ile ilgili güncel normatif çalışmalarını inceleyin.

Zaten amerikan halkı diye bir halk da yok. Almanlar, irlandalılar, ingilizler ve ispanyollar amerikanın temelini oluşturuyorlar.

Amerikan halkı cahil de değil efendim. Bunlar güzel efsaneler.
Zaten ülkenin ortalama zekası diye bir şey de yok. Bu da sizin bilmediğiniz kadar karmaşık bir kavram. Yani diyeceğim bir ölçek alıp tüm ülkeye uygulanıp puanların ortalaması alınmıyor.
Bir de iyi yazılım yazabilen insanlar diğerlerinden daha zeki olmuyor. Yazılım yazma bir "beceri" dir. Yetenek veya zeka değildir.
MonsterMMORPGçok normalgoogle'daki yazılımcıların çoğu başka ülkelerden gelen göçmenlerden oluşuyor örneğinpek çok alanda böyle. ame...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
BlackGhost12 2 yıl
Yalanın bini bir para. Bu şirketlerin eminim çoğu vergi kaçırıyordur. Neden vergisini açıklamayan adama karşı olsunlar.
Ya sadece popularite için, yada fena şeyler olursa günah keçisi olsun diye.
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Theologist 2 yıl
Bu şirketler Trump'ın görev teslim törenine bağış yaptılar...

İlginç şeyler oluyor.
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1WAUXHALL 2 yıl
Okumayan, okusa da anlamayan Türk halkı yine über zekalılıkta destan yazıyor.
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hbasaran82 2 yıl
teknosanın bimeksin hepsiburadanın vestelin Arçeliğin vs.nin RTE ye karşı gelmesi gibi düşündüm bi an, sonra Türkiyede yaşadığımız aklıma geldi.
normalde döndüm
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atroce 2 yıl
bıraksınlar bu boş ve çıkarcı kahramanlığı,
müslümanlar için beşyüzüncü sırada gelecek bir soruna tüm dünya ayağa kalkıp müslümanları savunuyor he?
ikiz kulelerden itibaren 10 milyona yakın müslüman katledildi, birçoğu yerinden yurdundan oldu çocuklara işkence edildi kadınlara tecavüz edildi, vahşi batı emdiği kana doyamadı
o zaman neredeydiniz? doğru ya o ara dolarlarınızı sayıyordunuz, müslümanlardan gelen organları kendi zenginlerinize naklediyordunuz, yeraltı kaynaklarını sömürüyordunuz kadınlarına tecavüz ediyordunuz
şimdi kalkmış burada amerikan bayrağını kafasına geçirip başörüt yaparak özgürlük anıtının kucağına müslüman çocuk karikatürü çiziyorsunuz
bu soysuz kan emicilerin hepsi aynı pislikden fonlanıyor,
tayyip muslimban a neden karşı çıkmadı diyor birileri, iyiki bizim hükümet bu soysuzlarla aynı safta olmadı şimdiye kadar, müslümanları kendi çizdiği yol ile savunur umarım
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sdc55 2 yıl
ırkçılığa hayır
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Tabii ki dava açacaklar çünkü bu markaların tümü dünya pazarına çıkıyor, facebook dahil hepsi sadece Amerika'da değil dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kullanılıyır bu sayede para kazanıyorlar.
Bu gün göçmenlere veya Müslümanlara veya başka bir dine karşı bir hareketi olan firma boykot edilecek ve sonra adı ırkçıya çıkıp iflasını isteyecektir.
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oktayakgoz 2 yıl
Bu firmalar ülkeyi beslediği için hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunda çıkıp bas bas bağırırlar kimsede sesini çıkartamaz

Bizde devlet firmaları beslediği için işine geleni bitirir işine geleni zengin eder öyle kolay kolay da ses edemezler
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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
Şimdi beni eleştireceksiniz ama yine de yazayım...
Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.
Konumuz şu; geçenlerde Trump'a karşı büyük bir eylem vardı İngiltere'de ülke genelinde #StandUpToTrump adı altında ve o sırada biz Oxfordshire'da bir arkadaşımızda idik. Hani şu bildiniz Oxford varya tam işte orada. Eylemlere bizde katıldık ve polislerden biber gazı, yedik hatta polisler üzerimize otomatik silahlarla... şaka lan şaka İngiliz polisi silah bile taşımaz yasaktır çünkü aklınızda bulunsun. Halka saygısızlık olarak görülür polisin silah taşıması İngiltere'de. (TR ile UK arasındaki gelişmişlik düzeyi ve demokrasi kaç ışık yılıdır hesaplayınız)
Eşim ve ben hristiyanız. Evet kırisçın. Türkçe konuşan Türk bir hristiyan görünce beyinleri yanıyor bizimkilerin. Evet lan sünnetliyim ve sünnetli olan İngiliz arkadaşlarım da var. Neyse konumuz bu değil, dağıtmayalım.
Arkadaşlar İngiltere'de birçok müslüman toplulukları vardır, camiler vardır vs tıpkı Amerika'da olduğu gibi... Oxford sokaklarında eylem gecesi müslüman bir kardeşimiz ezan okudu ve İngilizler hani şu sizlerin nefret ettiğiniz adamlar varya işte onlar sizlere öyle güzel bir insanlık dersi verdi ki gözyaşlarımızı tutamadı kimilerimiz... Ezan okunurken çıt yok herkes sus pus ezan dinledi, saygı göstererek! Bu durum arka arkaya birkaç kez tekrarlandı, hadisler vs okundu bilemiyorum ve aklıma Gezi Parkı eylemleri geldi. Gezi Parkı olaylarını bilen İngilizler biliyor gerçi bilmeyen de kalmadı tüm dünya duymuştu...
İşte o an doğru bir ülkede doğru insanlarla yaşadığımı bir kez daha anladım ve bizim pek muhterem müslüman cumhurbaşkanımız müstakbel başkanımız sayın recep tayyip erdoğan hazretleri Trump'ın #MuslimBan yasağına karşı bir kez olsun sert çıktı mı? Bana bunu izah edin. Bu adam ümmetin kabul olmuş rüyası, dünya lideri değil miydi? Niye müslümanlara sahip çıkmıyor? KANDIRILDIK!
Yunanistan'a, Almanya'ya, AB'ye parmak sallamayı biliyor da Amerika'ya neden laf söyleyemiyor? Lafı geçmiyor mu? Evet, geçmiyor. İngiltere'de 1000Ali Yıldırım'ı bilen yok yahu! Tayyip'i sor elin Ugandalısı bile biliyor... Başkanlık gelse de değişen bir şey olmayacak zaten çünkü başbakan etkisiz, vasıfsız eleman.
Diyeceklerim bu kadar...
2 Yanıt Yanıtla +38
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CoreXXX 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

Şimdi beni eleştireceksiniz ama yine de yazayım...
Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.
Konumuz şu; geçenlerde Trump'a karşı büyük bir eylem vardı İngiltere'de ülke genelinde #StandUpToTrump adı altında ve o sırada biz Oxfordshire'da bir arkadaşımızda idik. Hani şu bildiniz Oxford varya tam işte orada. Eylemlere bizde katıldık ve polislerden biber gazı, yedik hatta polisler üzerimize otomatik silahlarla... şaka lan şaka İngiliz polisi silah bile taşımaz yasaktır çünkü aklınızda bulunsun. Halka saygısızlık olarak görülür polisin silah taşıması İngiltere'de. (TR ile UK arasındaki gelişmişlik düzeyi ve demokrasi kaç ışık yılıdır hesaplayınız)

Eşim ve ben hristiyanız. Evet kırisçın. Türkçe konuşan Türk bir hristiyan görünce beyinleri yanıyor bizimkilerin. Evet lan sünnetliyim ve sünnetli olan İngiliz arkadaşlarım da var. Neyse konumuz bu değil, dağıtmayalım.

Arkadaşlar İngiltere'de birçok müslüman toplulukları vardır, camiler vardır vs tıpkı Amerika'da olduğu gibi... Oxford sokaklarında eylem gecesi müslüman bir kardeşimiz ezan okudu ve İngilizler hani şu sizlerin nefret ettiği adamlar varya işte onlar sizlere öyle güzel bir insanlık dersi verdi ki gözyaşlarımızı tutamadı kimilerimiz... Ezan okunurken çıt yok herkes sus pus ezan dinledi, saygı göstererek! Bu durum arka arkaya birkaç kez tekrarlandı, hadisler vs okundu bilemiyorum ve aklıma Gezi Parkı eylemleri geldi. Gezi Parkı olaylarını bilen İngilizler biliyor gerçi bilmeyen de kalmadı tüm dünya duymuştu...

İşte o an doğru bir ülkede doğru insanlarla yaşadığımı bir kez daha anladım ve bizim pek muhterem müslüman cumhurbaşkanımız müstakbel başkanımız sayın recep tayyip erdoğan hazretleri Trump'ın #MuslimBan yasağına karşı bir kez olsun sert çıktı mı? Bana bunu izah edin. Bu adam ümmetin kabul olmuş rüyası, dünya lideri değil miydi? Niye müslümanlara sahip çıkmıyor? KANDIRILDIK!
Yunanistan'a, Almanya'ya, AB'ye parmak sallamayı biliyor da Amerika'ya neden laf söyleyemiyor? Lafı geçmiyor mu? Evet, geçmiyor. İngiltere'de 1000Ali Yıldırım'ı bilen yok yahu! Tayyip'i sor elin Ugandalısı bile biliyor... Başkanlık gelse de değişen bir şey olmayacak zaten çünkü başbakan etkisiz, vasıfsız eleman.

Diyeceklerim bu kadar...

güzel bir özet güzel yazı.bi çok kez yurtdışına çıktım Avrupa çok medeni. İngiltere uçmuş zaten.
peki 1 tane sorum olacak içtenlikle ve doğru cevap bekliyorum.ama lütfen objektif ol

oxfordda eylem yapanlar bizim gezi parkı eylemindeki topluluk gibi otobüs bankamatik yaktılarmı ve devleti istifaya çağırdılarmı.

şimdi söyleyeğim şu İngiliz halkı ile bizim halk arasında maalesef ışık yılı kadar uzak bir medeniyet var. halk medeni devlet de medeni.
3 Yanıt Yanıtla +11
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star scream 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof
Şimdi beni eleştireceksiniz ama yine de yazayım...
Ben İngiltere'de yaşıyorum. Evliyim ve eşim İngiliz. Birlikte Türkiye'ye de gidiyoruz.
Konumuz şu; geçenlerde Trump'a karşı büyük bir eylem vardı İngiltere'de ülke genelinde #StandUpToTrump adı altında ve o sırada biz Oxfordshire'da bir arkadaşımızda idik. Hani şu bildiniz Oxford varya tam işte orada. Eylemlere bizde katıldık ve polislerden biber gazı, yedik hatta polisler üzerimize otomatik silahlarla... şaka lan şaka İngiliz polisi silah bile taşımaz yasaktır çünkü aklınızda bulunsun. Halka saygısızlık olarak görülür polisin silah taşıması İngiltere'de. (TR ile UK arasındaki gelişmişlik düzeyi ve demokrasi kaç ışık yılıdır hesaplayınız)
Eşim ve ben hristiyanız. Evet kırisçın. Türkçe konuşan Türk bir hristiyan görünce beyinleri yanıyor bizimkilerin. Evet lan sünnetliyim ve sünnetli olan İngiliz arkadaşlarım da var. Neyse konumuz bu değil, dağıtmayalım.
Arkadaşlar İngiltere'de birçok müslüman toplulukları vardır, camiler vardır vs tıpkı Amerika'da olduğu gibi... Oxford sokaklarında eylem gecesi müslüman bir kardeşimiz ezan okudu ve İngilizler hani şu sizlerin nefret ettiğiniz adamlar varya işte onlar sizlere öyle güzel bir insanlık dersi verdi ki gözyaşlarımızı tutamadı kimilerimiz... Ezan okunurken çıt yok herkes sus pus ezan dinledi, saygı göstererek! Bu durum arka arkaya birkaç kez tekrarlandı, hadisler vs okundu bilemiyorum ve aklıma Gezi Parkı eylemleri geldi. Gezi Parkı olaylarını bilen İngilizler biliyor gerçi bilmeyen de kalmadı tüm dünya duymuştu...
İşte o an doğru bir ülkede doğru insanlarla yaşadığımı bir kez daha anladım ve bizim pek muhterem müslüman cumhurbaşkanımız müstakbel başkanımız sayın recep tayyip erdoğan hazretleri Trump'ın #MuslimBan yasağına karşı bir kez olsun sert çıktı mı? Bana bunu izah edin. Bu adam ümmetin kabul olmuş rüyası, dünya lideri değil miydi? Niye müslümanlara sahip çıkmıyor? KANDIRILDIK!
Yunanistan'a, Almanya'ya, AB'ye parmak sallamayı biliyor da Amerika'ya neden laf söyleyemiyor? Lafı geçmiyor mu? Evet, geçmiyor. İngiltere'de 1000Ali Yıldırım'ı bilen yok yahu! Tayyip'i sor elin Ugandalısı bile biliyor... Başkanlık gelse de değişen bir şey olmayacak zaten çünkü başbakan etkisiz, vasıfsız eleman.
Diyeceklerim bu kadar...

ingilizlerin elinde ne kadar aborjin ne kadar afrikalı kanı var acaba:))))
bana yapmacık geliyor böyle avrupalıların yaptığı böyle şeyler.hele hele ingiliz olursa daha bir komik geliyor.ırkçılığın anavatanı denilecek bir yerdir ingiltere bana göre.
neyse sizlere aborjinlerin afrikalıların ve diğer milletlerin kanlarıyla oluşturduğu ingiltere medeniyetinde iyi şanslar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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eric13 2 yıl
Yasasin ucuz is gucu yasasin somuru. Cidden bu sirketlerin oradaki insanlari umursadigini sanan saf arkadaslariniz var ahaha Microsoftun destegini aradiginizda karsiniza Johnny diye bir Arab cikiyor iste sirketlerin favori elemanlari bunlar, tabii ki istemezler boyle is gucunden olmayi ...
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