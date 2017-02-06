Yüze yakın teknoloji devi Trump'a karşı açılan davaya destek çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin(İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya, Somali ve Suriye) vatandaşlarına yönelik ABD’ye giriş yasağı koymasının ardından yerel ve global boyutlardaki pek çok teknoloji şirketi Trump’a karşı tavır almış ve birçok eyaletteki savcılar yeni kararnamenin yürürlükten kaldırılması için dava açmıştı.

Bu tepkilere rağmen Trump’ın geri adım atmamasının ardından 97 adet teknoloji şirketi San Francisco’da düzenlemenin kaldırılması amacıyla açılan davaya amicus curiae(mahkeme dostu) sıfatıyla hazırladıkları yazıyı sundular ve Trump’a karşı savcılığın yanında oldukları mesajını verdiler.

Göçmenler ülke için önemli

Aralarında Apple, Google, Microsoft, Uber gibi şirketlerin de bulunduğu ekip; ortak hazırladıkları kısa metinle bu yeni düzenlemenin oluşturduğu belirsizlik ortamının, dünyanın en zeki ve alanında en iyi insanlarının çalışmak için geldiği kendileri gibi şirketler için ve ABD ekonomisi için büyük bir zarara neden olacağını ve bu insanların beyin göçüyle başka ülkelerde başka firmalar için çalışacağının altını çizdi.

Şirketler ayrıca bu durum karşısında başka ülkelerin misilleme yaparak kendilerine karşı koyacakları ambargo ile şu anki durumun çok daha kötü hale gelebileceğini belirtti. Şirketlerin açıklamalarını da değerlendiren mahkeme, yeni düzenlemenin uygulanmayacağını belirtirken Donald Trump, Twitter hesabından ‘’Kazanacağız, ülke güvenliği için kazanacağız.’’ ve ‘’ Sözde hakimin kararı gülünçtür ve yıkılacaktır’’ demekle yetindi.

Göçmenlerin ülke için önemi ve yeni düzenlemenin yasal olmayışına dikkat çekilen yazının altına imza atan şirketler ise şunlar:

1. AdRoll, Inc.

2. Aeris Communications, Inc.

3. Airbnb, Inc.

4. AltSchool, PBC

5. Ancestry.com, LLC

6. Appboy, Inc.

7. Apple Inc.

8. AppNexus Inc.

9. Asana, Inc.

10. Atlassian Corp Plc

11. Autodesk, Inc.

12. Automattic Inc.

13. Box, Inc.

14. Brightcove Inc.

15. Brit + Co

16. CareZone Inc.

17. Castlight Health

18. Checkr, Inc.

19. Chobani, LLC

20. Citrix Systems, Inc.

21. Cloudera, Inc.

22. Cloudflare, Inc.

23. Copia Institute

24. DocuSign, Inc.

25. DoorDash, Inc.

26. Dropbox, Inc.

27. Dynatrace LLC

28. eBay Inc.

29. Engine Advocacy

30. Etsy Inc.

31. Facebook, Inc.

32. Fastly, Inc.

33. Flipboard, Inc.

34. Foursquare Labs, Inc.

35. Fuze, Inc.

36. General Assembly

37. GitHub

38. Glassdoor, Inc.

39. Google Inc.

40. GoPro, Inc.

41. Harmonic Inc.

42. Hipmunk, Inc.

43. Indiegogo, Inc.

44. Intel Corporation

45. JAND, Inc. d/b/a Warby Parker

46. Kargo Global, Inc.

47. Kickstarter, PBC

48. KIND, LLC

49. Knotel

50. Levi Strauss & Co.

51. LinkedIn Corporation

52. Lithium Technologies, Inc.

53. Lyft, Inc.

54. Mapbox, Inc.

55. Maplebear Inc. d/b/a Instacart

56. Marin Software Incorporated

57. Medallia, Inc.

58. A Medium Corporation

59. Meetup, Inc.

60. Microsoft Corporation

61. Motivate International Inc.

62. Mozilla Corporation

63. Netflix, Inc.

64. NETGEAR, Inc.

65. NewsCred, Inc.

66. Patreon, Inc.

67. PayPal Holdings, Inc.

68. Pinterest, Inc.

69. Quora, Inc.

70. Reddit, Inc.

71. Rocket Fuel Inc.

72. SaaStr Inc.

73. Salesforce.com, Inc.

74. Scopely, Inc.

75. Shutterstock, Inc.

76. Snap Inc.

77. Spokeo, Inc.

78. Spotify USA Inc.

79. Square, Inc.

80. Squarespace, Inc.

81. Strava, Inc.

82. Stripe, Inc.

83. SurveyMonkey Inc.

84. TaskRabbit, Inc

85. Tech:NYC

86. Thumbtack, Inc.

87. Turn Inc.

88. Twilio Inc.

89. Twitter Inc.

90. Turn Inc.

91. Uber Technologies, Inc.

92. Via

93. Wikimedia Foundation, Inc.

94. Workday

95. Y Combinator Management, LLC

96. Yelp Inc.

97. Zynga Inc.

https://www.rt.com/usa/376430-tech-firms-muslim-ban/