Yüzük formunda hazırlanan kontrol cihazıyla, farklı işlevler hızlı bir şekilde yerine getirilebilecek

Teknolojinin gelişmesiyle son dönemde karşımıza yüzük formunda giyilebilir kontrol cihazları çıkmaya başladı. Bu açıdan daha önce tanıtımını burada yaptığımız NFC Ring ile nispeten benzer yapıda çalışan ve yine Kickstarter üzerinde destek arayan yeni proje "Ring", farklı işlevlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine imkan tanıyacak.

Site üzerinde Logbar tarafından kısa süre önce başlatılan Ring, adından da anlaşılabileceği üzere yüzük formunda hazırlanmış bir kontrol cihazı. Bünyesinde yer alan hareket sensörleriyle kişilerin parmak hareketlerini algılayabilen ve taşıdığı dokunmatik yüzeyle ise hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelebilen ürün, şimdilik iOS ile Android, daha sonra ise Windows Phone işletim sistemli cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden iletişim kurabiliyor ve temel olarak daha önceden tanımlanmış hareketlerin parmak ile çizim sonucu farklı elektronik cihazların kontrol edilmesine dayanıyor.

Örneğin kablosuz olarak bağlanılan bir Bluetooth aydınlatma sistemi veya Wi-Fi destekli televizyon, kişinin daha önceden belirlediği şekli parmağıyla çizmesi ile açılabiliyor, özel font ailesi ile akıllı saatler üzerinde metin mesajları (Boşluk bırakmak için dokunmatik yüzey kullanılıyor) yazılabiliyor ya da destekli ürünler ile alışveriş ödemeleri yapılabiliyor. Farklı içerikler için titreşim ve LED ışık temelinde bildirim de yapabilen Ring, geliştiricinin açıkladığına göre akıllı gözlük, akıllı saat, kablosuz ev içi kontrol cihazları, insansız hava araçları, bilgisayarlar, tabletler, Facebook ile Twitter gibi harici ile cihazların dahili uygulamalarına destek vererek bu ürünleri kablosuz olarak kontrol edebiliyor. Farklı parmak genişliklerine göre 6 boyut seçeneğiyle gelen akıllı yüzük, özel bir uygulama marketine de sahip. Batarya konusunda ise geliştirmelerin devam ettiğini söyleyen geliştiriciler, şimdilik tek bir şarj ile 1000 parmak hareketinin yapılabildiğini belirtiyorlar.

Kickstarter üzerinde 250,000$ hedef ile yola çıkan Ring, yapılacak en az 145$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini ve kullanım yapısını anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1761670738/ring-shortcut-everything?ref=discovery