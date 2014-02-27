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Yüzük formunda hazırlanan kontrol cihazıyla, farklı işlevler hızlı bir şekilde yerine getirilebilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yüzük formunda hazırlanan kontrol cihazıyla, farklı işlevler hızlı bir şekilde yerine getirilebilecek
Teknolojinin gelişmesiyle son dönemde karşımıza yüzük formunda giyilebilir kontrol cihazları çıkmaya başladı. Bu açıdan daha önce tanıtımını burada yaptığımız NFC Ring ile nispeten benzer yapıda çalışan ve yine Kickstarter üzerinde destek arayan yeni proje "Ring", farklı işlevlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine imkan tanıyacak.
Site üzerinde Logbar tarafından kısa süre önce başlatılan Ring, adından da anlaşılabileceği üzere yüzük formunda hazırlanmış bir kontrol cihazı. Bünyesinde yer alan hareket sensörleriyle kişilerin parmak hareketlerini algılayabilen ve taşıdığı dokunmatik yüzeyle ise hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelebilen ürün, şimdilik iOS ile Android, daha sonra ise Windows Phone işletim sistemli cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden iletişim kurabiliyor ve temel olarak daha önceden tanımlanmış hareketlerin parmak ile çizim sonucu farklı elektronik cihazların kontrol edilmesine dayanıyor.
Örneğin kablosuz olarak bağlanılan bir Bluetooth aydınlatma sistemi veya Wi-Fi destekli televizyon, kişinin daha önceden belirlediği şekli parmağıyla çizmesi ile açılabiliyor, özel font ailesi ile akıllı saatler üzerinde metin mesajları (Boşluk bırakmak için dokunmatik yüzey kullanılıyor) yazılabiliyor ya da destekli ürünler ile alışveriş ödemeleri yapılabiliyor. Farklı içerikler için titreşim ve LED ışık temelinde bildirim de yapabilen Ring, geliştiricinin açıkladığına göre akıllı gözlük, akıllı saat, kablosuz ev içi kontrol cihazları, insansız hava araçları, bilgisayarlar, tabletler, Facebook ile Twitter gibi harici ile cihazların dahili uygulamalarına destek vererek bu ürünleri kablosuz olarak kontrol edebiliyor. Farklı parmak genişliklerine göre 6 boyut seçeneğiyle gelen akıllı yüzük, özel bir uygulama marketine de sahip. Batarya konusunda ise geliştirmelerin devam ettiğini söyleyen geliştiriciler, şimdilik tek bir şarj ile 1000 parmak hareketinin yapılabildiğini belirtiyorlar.
Kickstarter üzerinde 250,000$ hedef ile yola çıkan Ring, yapılacak en az 145$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini ve kullanım yapısını anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Yüzük formunda hazırlanan kontrol cihazıyla, farklı işlevler hızlı bir şekilde yerine getirilebilecek

https://www.kickstarter.com/projects/1761670738/ring-shortcut-everything?ref=discovery Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen
Türkiyede toplum içinde kullanılırsa kavga sebebi olabilir
Bkz. " Sen bağa mı el gol yapıyon "
1 Yanıt Yanıtla +8
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Umutcan 5 yıl
"One ring to rule them all" diye buna derim ben.
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QuexSeeL 5 yıl
Sauron bunu beğendi.
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Mar00N 5 yıl
Harika
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SEO-Uzmanı 5 yıl
normal kalemin ucuna takılan bir şey yapsın veya direk kalem yapsın ! bu ne lan el kol sallamakta saçma
çünkü yapacağınız bir iş kalemle yazı yazmaktan daha fazla enerji tüketmemeli yoksa 2-3 ay geçmeden sıkılırsınız bir tek artısı işitme engelli işaret dili kullananlar için iyi bir alternatif olabilir :)
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frostburn 5 yıl
aha pili bitti , işin yoksa kalk ışıkları aç. :(
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Vash The Stampede 5 yıl
cidden mükemmel bir alet geliştirmişler.
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Şeker Hapı 5 yıl
Vucuttaki statik elektrikle çalışabilse ne güzel olurdu ama bunlar için daha çok erken
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Adittorie 5 yıl
Kıymetlimiss ...
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SERDARbdrm 5 yıl
gözlük ve saatten sonra şimdi kulaklık, eldiven, ceket ve yüzük gibi giyilebilirler patlamaya başladı. bunlardan hangsi kalıcı olacak, hepsi kalıcı olacak mı merak ediyorum :) enteresan ürünler. belki hiç biri kalmayacak. zamanla göreceğiz.
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gezgin963 5 yıl
yüzüklerin efendisi :)
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einhander 5 yıl gezgin963
satın alırsak gercekten yuzugun efendısı olucaz :)
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