ZBOX RI323 ve ZBOX RI531 mini-PC modelleri resmiyet kazandı

Mini-PC segmentinde ZBOX adı altında sayısız ürünü ile tanıdığımız bileşen üreticisi Zotac, farklı kitlelere hitap edecek şekilde hazırladığı iki yeni mini-PC modeline resmiyet kazandırdı.





ZBOX RI323 ve ZBOX RI531 adındaki modeller işlemci açısından farklılaşıyor. Dikkat çeken noktaları ise iki adet HDD veya SSD depolama birimine imkan tanıması. Bu birimler RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyonu ile bağlanabiliyor.





Her iki modelde ortak özellikleri sıralamak gerekirse; USB 3.0, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, HDMI 1.4e, DisplayPort 1.2, 1 adet mSATA SSD portu, 16GB'a kadar çift kanal 1600MHz DDR3 bellek desteği şeklinde sayılabilir.





Farklı olarak ZBOX RI323 modelinde Broadwell-U tabanlı ve çift çekirdekli Core-i3 -5010U yongaseti kullanılıyor. ZBOX RI531 modelinde ise Haswell tabanlı ve çift çekirdekli Celeron 2961Y işlemcisine yer veriliyor.





Her iki model de barebone tarzında hazırlanmış. Sadece ZBOX RI323 modelinde 4GB DDR3 RAM ve 64GB SSD birimini biraraya getiren bir Plus versiyonu mevcut. Modellerin fiyatları şimdilik bilinmiyor.

http://hexus.net/tech/news/systems/83315-zotac-intros-zbox-ri323-zbox-ri531-series-mini-pcs/