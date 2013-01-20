ZSpace ile görüntüleri üç boyutlu olarak yönetin





Infinite Z firması tarafından geliştirilen zSpace sayesinde görüntüler üç boyutlu olarak ekranlardan dışarıya taşıyor.

ZSapce sayesinde gerçek zamanlı olarak üç boyutlu görüntüler üzerinde çalışmak mümkün hale geliyor. Cihaz ekran, kalem ve gözlükten oluşan üç parçadan oluşuyor. Bu birleşim sonucunda objeler tüm renk ve çözünürlükleri ile kontrol edilebilir ve değiştirilebilir bir yapıda karşımızda oluyorlar. Bu şekilde üç boyutlu objeler her yönleriyle karşımıza geliyor. ZSpace Maya eklentisi sayesinde Autodesk Maya programında rahatça kullanılabiliyor ve diğer programlar için yazılm geliştirme kitleri de sunuluyor.

ZSpace'nin teknik özelliklerine bakmak gerekirse;

- 24" 1080P HD LCD 120HZ dahili takip sensörlerine sahip ekran

- 3 butonlu ve kızl ötesi LED teknolojisine sahip lazer kalem

- Polarize pasif üç boyutlu gözlük

Üç boyutlu teknolojilerin çok yüksek işlem gücüne sahip olması ZSpace içinde değişmiyor. Cihazın istediği sistem gereksinimlerine bakarsak;

- Windows 7 yada Windows X (32/64 bit)

- Intel Core i7 2.2ghz yada Intel Xeon 2.2ghz işlemci

- Nvidia Quadro yada Ati Firepro ekran kartı

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış yapısıyla zSpace, resmi sitesi üzerinde $3,995 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Eğer uygulama geliştirme çalışmalarına katılırsanız $1500 fiyat etiketi ile sahip olunabiliyor. Cihazın gerçekten nasıl çalıştığını aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.

http://zspace.com

http://z.zspace.com/about-zspace/