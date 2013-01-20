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ZSpace ile görüntüleri üç boyutlu olarak yönetin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Infinite Z firması tarafından geliştirilen zSpace sayesinde görüntüler üç boyutlu olarak ekranlardan dışarıya taşıyor.
ZSapce sayesinde gerçek zamanlı olarak üç boyutlu görüntüler üzerinde çalışmak mümkün hale geliyor. Cihaz ekran, kalem ve gözlükten oluşan üç parçadan oluşuyor. Bu birleşim sonucunda objeler tüm renk ve çözünürlükleri ile kontrol edilebilir ve değiştirilebilir bir yapıda karşımızda oluyorlar. Bu şekilde üç boyutlu objeler her yönleriyle karşımıza geliyor. ZSpace Maya eklentisi sayesinde Autodesk Maya programında rahatça kullanılabiliyor ve diğer programlar için yazılm geliştirme kitleri de sunuluyor.
ZSpace'nin teknik özelliklerine bakmak gerekirse;
- 24" 1080P HD LCD 120HZ dahili takip sensörlerine sahip ekran
- 3 butonlu ve kızl ötesi LED teknolojisine sahip lazer kalem
- Polarize pasif üç boyutlu gözlük
Üç boyutlu teknolojilerin çok yüksek işlem gücüne sahip olması ZSpace içinde değişmiyor. Cihazın istediği sistem gereksinimlerine bakarsak;
- Windows 7 yada Windows X (32/64 bit)
- Intel Core i7 2.2ghz yada Intel Xeon 2.2ghz işlemci
- Nvidia Quadro yada Ati Firepro ekran kartı
Bilim kurgu filmlerinden çıkmış yapısıyla zSpace, resmi sitesi üzerinde $3,995 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Eğer uygulama geliştirme çalışmalarına katılırsanız $1500 fiyat etiketi ile sahip olunabiliyor. Cihazın gerçekten nasıl çalıştığını aşağıdaki videolar yardımıyla görebilirsiniz.
http://zspace.com 

http://z.zspace.com/about-zspace/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Aha Ironman gerçek oluyor. Veya Minority Report...
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Thehunt 6 yıl
anaaa filmlerdeki gibi :P
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ParacelciuS 6 yıl
Saiki
gözlüksüz hologram teknolojisi var bu ne ki? Japonya da adamlar konser veriyor sanal şarkıcı karakterler yaratıp.

İzlediğin şeyi anladığından emin misin? O bahsettiğin teknolojilerde etkileşim var mı bunun gibi ?
1 Yanıt Yanıtla
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Saiki 6 yıl ParacelciuS
ParacelciuS
Saiki
gözlüksüz hologram teknolojisi var bu ne ki? Japonya da adamlar konser veriyor sanal şarkıcı karakterler yaratıp.

İzlediğin şeyi anladığından emin misin? O bahsettiğin teknolojilerde etkileşim var mı bunun gibi ?

var kardeşim, kumanda yoluyla etkileşim oluyor,yeni nesil sinema (tv) ve oyun sektöründe kullanılması planlanıyor.gözlüksüz herkes canlı görüntülere müdahil olabilecek. insanları şimdilik akıllı telefon tablet yakında 4k 2k tv sonra lazer tvve hologram cihazlar satmak üzere kademeli olarak sömürecekler 5 seneye furyalar erken bitipte çıkarsa bu mesajı saklayıp okursun:) biraz bilim/teknoloji ile ilgili gelişmelere kafa yorsan sende en azından neden bunlardan bahsettiğimi daha iyi kavrardın.
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SystemApps 6 yıl
zuper bir teknoloji bence
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Saiki 6 yıl
gözlüksüz hologram teknolojisi var bu ne ki? Japonya da adamlar konser veriyor sanal şarkıcı karakterler yaratıp.
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DH Misafiri 6 yıl
mayadan bahsedildiğine göre grafik tasarımcılarınında işine yaiıyacaktir. oyun stüdyoları bu üründen aIır mesela.
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cagataykoroglu 6 yıl
Reklama bak uygulamaya bak.
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ParacelciuS 6 yıl
Iron Man teknolojisi hayatımıza giriyor.
İşte teknolojik gelişme budur. Çok farklı kullanım alanları olacaktır.
Kesinlikle oyun dünyası da payını alır. :)
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neo01470 6 yıl
Guzel bir gelisme, merakla izledigimiz bilim kurgu filmlerine yaklasiyoruz..
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mehmednaim 6 yıl
Aslında iMax versiyonu olacak bunun böyle dev perdeli, Autodesk'in bütün programlarıyla çalışacaksın.
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