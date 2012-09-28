ZTE, Clover Trail tabanlı V98 adlı Windows 8 tabletini tanıttı

Intel'in Clover Trail platformunun detaylarını paylaştığı San Fransisco'daki etkinliğinde pek çok üreticinin bu platformu kullanan tabletleri de görücüye çıktı. Bunlardan birisi ZTE'nin V98 modeli.





Daha önce Windows 8 ekosistemi için tablet üreteceğini açıklayan firmanın yeni modeli V98 adını taşıyor. Z2760 Atom yongada sistemini temel alan tablet, 10.1 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.





Alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasası ile dikkat çeken model, 2GB RAM, 64GB ROM, 32GB depolama kapasitesi, microSD slotu, WiFi, Bluetooth 4.0, 3 bant UMTS, 4 bant GSM modülü, 8MP çözünürlükte arka/2MP çözünürlükte ön kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı imkanı, 7000mAh batarya, 8.9mm kalınlık, 700gr ağırlık modelin sunduğu diğer özellikler arasında.





Ancak rakiplerinin aksine ZTE'nin yeni tablet modelinin piyasaya çıkışı gelecek yılın ilk aylarında olabilecek.



