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ZTE, Clover Trail tabanlı V98 adlı Windows 8 tabletini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Clover Trail platformunun detaylarını paylaştığı San Fransisco'daki etkinliğinde pek çok üreticinin bu platformu kullanan tabletleri de görücüye çıktı. Bunlardan birisi ZTE'nin V98 modeli.

Daha önce Windows 8 ekosistemi için tablet üreteceğini açıklayan firmanın yeni modeli V98 adını taşıyor. Z2760 Atom yongada sistemini temel alan tablet, 10.1 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. 

Alüminyum alaşımdan imal edilmiş kasası ile dikkat çeken model, 2GB RAM, 64GB ROM, 32GB depolama kapasitesi, microSD slotu, WiFi, Bluetooth 4.0, 3 bant UMTS, 4 bant GSM modülü, 8MP çözünürlükte arka/2MP çözünürlükte ön kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı imkanı, 7000mAh batarya, 8.9mm kalınlık, 700gr ağırlık modelin sunduğu diğer özellikler arasında.

Ancak rakiplerinin aksine ZTE'nin yeni tablet modelinin piyasaya çıkışı gelecek yılın ilk aylarında olabilecek.


http://www.neowin.net/news/zte-v98-windows-8-tablet-revealed Yorum Yaz
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acbold 7 yıl
Donanım olarak güzel,tasarım olarakda iyi. Fakat kronik sorunlar oluşmaması dileğiyle pazar güzel bir ürün kazanıcak diyebiliriz.
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osmanefeozkan 7 yıl
AMD apu kullanılan win8 tablet tanıtıldımı hiç grafik performans dipte sürünen ekonomik cihaz almak istemiyorum
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SystemApps 7 yıl
Gayet güzel bir tablet
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Amedra 7 yıl
açıkçası ben çok begendim.
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Puzzles 7 yıl
Bende beğendim, bakalım fiyatı ne civarda olacak
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Amedra 7 yıl
açıkçası ben çok begendim.
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gokooo 7 yıl
Apple'ın home tuşuna benzer bir düğme ve 30-pin dock konektörüne benzeyen bir şeyler gördüm sanki. Sıkıntı yaratmasın sonra. Gerçi tasarım olarak baya özgün bunlar dışında
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JohnLord 7 yıl
cagataykoroglu
7000 mah :S

android tabletlerde 6000 bin mah var
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Cidelee 7 yıl
Herşey iyi güzelde o çözünürlük ne öyle
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cagataykoroglu 7 yıl
7000 mah :S
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marancı 7 yıl
Guzel ozellikleri var, basarili bir calisma yapmislar.
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