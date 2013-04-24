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ZTE, Microsoft ile Android cihazları için lisans anlaşması imzaladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, Microsoft ile Android cihazları için lisans anlaşması imzaladı

Android ekosistemi üzerindeki lisans hakimiyetini her geçen gün artıran Microsoft, Çinli akıllı telefon devi ZTE'yi de listesine ekledi.

Android işletim sisteminde bulunan iki özelliğin patentinin elinde olmasından dolayı bugüne kadar yaklaşık 20 firma ile lisans anlaşması yapan Microsoft, dünyada satılan Android cihazların yüzde 60'ından lisans bedeli alıyor. Lisans bedelleri genelde 5$-15$ arasında değişse de kaba bir hesapla yıl sonunda 1 milyar toplam Android cihazı satılacağı düşünüldüğünde Microsoft'un kasasına toplamda 3-9 milyar dolar arasında bir meblağ girecek.

Microsoft'un lisans anlaşması listesinde Samsung, HTC, LG, ViewSonic, Foxconn gibi pek çok dev firma bulunuyor. ZTE'nin cihaz başına ne kadar lisans bedeli ödeyeceği açıklanmadı.

http://www.reuters.com/article/2013/04/24/microsoft-zte-patent-idUSL2N0DB00I20130424 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sirchade 6 yıl en beğenilen
Haberdeki resme bakar mısın ya
1 Yanıt Yanıtla +16
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Orhun 6 yıl
Ms'in ne kadar kazandığından ya da kazanacağından çok açıkçası bahsi geçen 2 özelliğin ne olduğunu merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaş Microsoft kadar tekil bir şirket görmedim.Bu kadar büyük bir şirket daha olmaz heralde.
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ssbrutality 6 yıl
TnhnB
Microsoftun kazandığını hiç bir şirket kazanmıyo

ARM.
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K.can.tas 6 yıl
Adamlar her platformdan para kazanmasını biliyor
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R.V.PERSİE 6 yıl
Microsoftun kazandığını hiç bir şirket kazanmıyo
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eeosman 6 yıl
xconnect
scat_liftMsin ne kadar kazandığından ya da kazanacağından çok açıkçası bahsi geçen 2 özelliğin ne olduğunu merak ediyorum.
+++

Alıntı:
Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başladı ve neredeyse yüzde 90'ınını anlaşma masasına oturttu.
Kaynak: donanimhaber.com/...
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alp0007 6 yıl
Patentlerin bir kısmı tüketiciyi ve araştırmacıyı korurken; başka bir kısmı tüketiciyi yolmak için kullanılabiliyor. Patent hakları genelde emperyalist ülkelerin elinde olduğu için yolunan genelde bizler oluyoruz.
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foz54 6 yıl
scat_lift
Msin ne kadar kazandığından ya da kazanacağından çok açıkçası bahsi geçen 2 özelliğin ne olduğunu merak ediyorum.

+1
her yerde bu patentlerden bahsediyorlar ama patentlerin içeriği hakkında hiç açıklama yok. önceden diğer üreticilerden aldığı bu patentler olduğunu düşünüyorum: networkworld.com/...
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alprkrkmz 6 yıl
scat_lift
Msin ne kadar kazandığından ya da kazanacağından çok açıkçası bahsi geçen 2 özelliğin ne olduğunu merak ediyorum.

Birisi activesync diğeri de yanlış hatırlamıyorsam cleartype.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
ZTE telefonlara google play mi gelecek
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xconnect 6 yıl
scat_lift
Msin ne kadar kazandığından ya da kazanacağından çok açıkçası bahsi geçen 2 özelliğin ne olduğunu merak ediyorum.

+++
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SEO-Uzmanı 6 yıl
insanlar androide sevdalı değil !
insanların tek sıkıntısı ! firmaların 2-3 fixleme güncellemesi sonrası sap gibi ortada kalmakta
işte bu açıdan, yazılım desteği alamamaktan korktukları için
sabah öğle akşam andro andro diyorlar ! :D
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