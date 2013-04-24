ZTE, Microsoft ile Android cihazları için lisans anlaşması imzaladı





Android ekosistemi üzerindeki lisans hakimiyetini her geçen gün artıran Microsoft, Çinli akıllı telefon devi ZTE'yi de listesine ekledi.





Android işletim sisteminde bulunan iki özelliğin patentinin elinde olmasından dolayı bugüne kadar yaklaşık 20 firma ile lisans anlaşması yapan Microsoft, dünyada satılan Android cihazların yüzde 60'ından lisans bedeli alıyor. Lisans bedelleri genelde 5$-15$ arasında değişse de kaba bir hesapla yıl sonunda 1 milyar toplam Android cihazı satılacağı düşünüldüğünde Microsoft'un kasasına toplamda 3-9 milyar dolar arasında bir meblağ girecek.





Microsoft'un lisans anlaşması listesinde Samsung, HTC, LG, ViewSonic, Foxconn gibi pek çok dev firma bulunuyor. ZTE'nin cihaz başına ne kadar lisans bedeli ödeyeceği açıklanmadı.

http://www.reuters.com/article/2013/04/24/microsoft-zte-patent-idUSL2N0DB00I20130424