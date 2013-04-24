ZTE, Microsoft ile Android cihazları için lisans anlaşması imzaladı

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Android ekosistemi üzerindeki lisans hakimiyetini her geçen gün artıran Microsoft, Çinli akıllı telefon devi ZTE'yi de listesine ekledi.
Android işletim sisteminde bulunan iki özelliğin patentinin elinde olmasından dolayı bugüne kadar yaklaşık 20 firma ile lisans anlaşması yapan Microsoft, dünyada satılan Android cihazların yüzde 60'ından lisans bedeli alıyor. Lisans bedelleri genelde 5$-15$ arasında değişse de kaba bir hesapla yıl sonunda 1 milyar toplam Android cihazı satılacağı düşünüldüğünde Microsoft'un kasasına toplamda 3-9 milyar dolar arasında bir meblağ girecek.
Microsoft'un lisans anlaşması listesinde Samsung, HTC, LG, ViewSonic, Foxconn gibi pek çok dev firma bulunuyor. ZTE'nin cihaz başına ne kadar lisans bedeli ödeyeceği açıklanmadı.
http://www.reuters.com/article/2013/04/24/microsoft-zte-patent-idUSL2N0DB00I20130424 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ARM.
Alıntı:
Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başladı ve neredeyse yüzde 90'ınını anlaşma masasına oturttu.
Kaynak: donanimhaber.com/...
+1
her yerde bu patentlerden bahsediyorlar ama patentlerin içeriği hakkında hiç açıklama yok. önceden diğer üreticilerden aldığı bu patentler olduğunu düşünüyorum: networkworld.com/...
Birisi activesync diğeri de yanlış hatırlamıyorsam cleartype.
+++
insanların tek sıkıntısı ! firmaların 2-3 fixleme güncellemesi sonrası sap gibi ortada kalmakta
işte bu açıdan, yazılım desteği alamamaktan korktukları için
sabah öğle akşam andro andro diyorlar ! :D
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