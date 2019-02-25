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Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Oppo’nun katlanabilir telefonu halen geliştirme aşamasında zira MWC 2019 fuarında tanıtılmadı. Firma yetkilileri şimdilik sosyal medya üzerinden paylaşım yapmakla yetindi.
2 ay
4,2b
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarının ilk açılış konuşmasını yaparak dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo bununla birlikte merakla beklenen katlanabilir telefonunu tanıtmadı. Firmanın kıdemli yöneticisi sadece görsel paylaşmakla yetindi.

Halen geliştirme aşamasında

Oppo’nun uzun bir süredir katlanabilir ekranlı akıllı telefon geliştirdiği biliniyordu ancak görülen o ki henüz tanıtım yapacak seviyeye gelmemiş. Oppo Çin başkanı Brian Shen, katlanabilir akıllı telefon projesinde geldikleri noktayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu"

Oppo’nun Find markası altına girmesi beklenen katlanabilir telefonu aslında Huawei Mate X katlanabilir telefonu ile oldukça benziyor. Büyük ekran telefonun dış kısmını sarmış. Katlandığı zaman bir telefon haline geliyor. Yani Samsung gibi ikinci bir küçük ekran mevcut değil.

 

Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı
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Yine Huawei gibi kameralar ve bazı bileşenler kenar kısımdaki çerçeveye yerleştirilmiş. Böylece telefon katlandığında bu kenar her zaman dışarıda kalıyor ve bileşenlere ulaşımı kolaylaştırıyor.

 

Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı
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Henüz telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak Shen takipçilerinden görselleri paylaşmalarını ve düşüncelerini yazmalarını istemiş. Muhtemelen bir geri bildirim toplama süreci de olacak.


https://www.phonearena.com/news/oppo-foldable-phone-hands-on-photos-similar-huawei-mate-x_id114024 Yorum Yaz
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Patolojik Bulgur 2 ay en beğenilen smart1978
Bilirkişi konuşuyor susun. Konuş bilirkişi!
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yaman06 2 ay esmerbuyucu
Ben bilmiyorum lütfen anlatır mısınız neden su götürmez bir gerçek ?
Ne gibi avantajları var ?
2 çeşit ekranı da kullandınız sayıyorum bu kadar iddialı konuşabildiğinize göre. Günlük kullanımda ne gibi artıları/eksileri var???
Ben bilmiyorum lütfen anlatır mısınız neden su götürmez bir gerçek ?Ne gibi avantajları var ?2 çeşit ekranı da kullandınız sayıyorum bu kadar iddialı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Spider_hip 2 ay
Daha düne kadar katlanabilir telefonlar için "takoz gibi, ne gerek var, geçmişe geri dönüş" gibi şeyler konuşulurken, şimdi içe mi büksek, dışa mı büksek diye tartışıyoruz :D Kapitalizm işte, her türlü cüzdanları bükmenin yolunu buluyor.
Daha düne kadar katlanabilir telefonlar için "takoz gibi, ne gerek var, geçmişe geri dönüş" gibi şeyler konuşulurken, şimdi içe mi büksek, dışa mı büksek diye t...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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hamza5806 2 ay
Nasil bu kadar hizli arakliyorlar bu teknolojileri ya inanilmaz
Tembellik biz de abi dünyada uretim ekonomisi olmaya karar verirsen para kazanmaya uretmeye satmaya karar verirsen yapilmayacak sey yok
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smart1978 2 ay
Oppo un yandan kalin genis cercevesi ile elde tutus asiri zorlasmaktadir gorsellerden anlasiliyor.
gsmarena.com/...
Bence elde tutus ergonomisi ozellikle cihaz kapali iken en basarili olani asagidaki derim :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jiabeas Junkie 2 ay
Hala tuslu telefon kullanan adamlar gelip yorum yapıyo ya , bayılıyorum.
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Askaparta 2 ay
Hoppa
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Spider_hip 2 ay
Daha düne kadar katlanabilir telefonlar için "takoz gibi, ne gerek var, geçmişe geri dönüş" gibi şeyler konuşulurken, şimdi içe mi büksek, dışa mı büksek diye tartışıyoruz :D Kapitalizm işte, her türlü cüzdanları bükmenin yolunu buluyor.
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scorpion20 2 ay Spider_hip
telefonu bükecez diye belimiz bükülecek
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Kerim5100 2 ay
Dosya Yöneticisi yeni gelen firma savunucularının da burda iç bükey auvvvv dış bükey böhühühüğğğ laflarına girmesi de ayrı bir komedi

Şunun çerçevelerine bakarsak ön kamera yerleştirilebilir gibi duruyor buna ve böyle birşey çıkarsa eğer tahminim fiyata oynarlar. İşte o zaman Huawei gg
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esmerbuyucu 2 ay Kerim5100
İçbükey, dışbükey çokgenler için kullanılan geometrik terimler. Keşke ilk önce şunları bilseydin 😂
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esmerbuyucu 2 ay
Dıştan bükülenlerin daha mantıklı olduğu su götürmez bir gerçek. Samsung tokat manyağı oldu yazık 😂
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yaman06 2 ay esmerbuyucu
Ben bilmiyorum lütfen anlatır mısınız neden su götürmez bir gerçek ?
Ne gibi avantajları var ?
2 çeşit ekranı da kullandınız sayıyorum bu kadar iddialı konuşabildiğinize göre. Günlük kullanımda ne gibi artıları/eksileri var???
1 Yanıt Yanıtla +6
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smart1978 2 ay
Distan bukulenler kervanina Huawei den sonra Oppo da katilmis oldu! Rezalet. Icten bukulenler en mantiklisi ...
Geri bildirim icin mantikli ama disbukey ekranlilar akil kari degildir.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Patolojik Bulgur 2 ay smart1978
Bilirkişi konuşuyor susun. Konuş bilirkişi!
1 Yanıt Yanıtla +14
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MWC2019, oppo ve
4 etiket daha oppo foldable Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
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