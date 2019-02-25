Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı

MWC 2019 fuarının ilk açılış konuşmasını yaparak dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo bununla birlikte merakla beklenen katlanabilir telefonunu tanıtmadı. Firmanın kıdemli yöneticisi sadece görsel paylaşmakla yetindi.

Halen geliştirme aşamasında

Oppo’nun uzun bir süredir katlanabilir ekranlı akıllı telefon geliştirdiği biliniyordu ancak görülen o ki henüz tanıtım yapacak seviyeye gelmemiş. Oppo Çin başkanı Brian Shen, katlanabilir akıllı telefon projesinde geldikleri noktayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oppo’nun Find markası altına girmesi beklenen katlanabilir telefonu aslında Huawei Mate X katlanabilir telefonu ile oldukça benziyor. Büyük ekran telefonun dış kısmını sarmış. Katlandığı zaman bir telefon haline geliyor. Yani Samsung gibi ikinci bir küçük ekran mevcut değil.

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Yine Huawei gibi kameralar ve bazı bileşenler kenar kısımdaki çerçeveye yerleştirilmiş. Böylece telefon katlandığında bu kenar her zaman dışarıda kalıyor ve bileşenlere ulaşımı kolaylaştırıyor.

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Henüz telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak Shen takipçilerinden görselleri paylaşmalarını ve düşüncelerini yazmalarını istemiş. Muhtemelen bir geri bildirim toplama süreci de olacak.