Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu

İvmesi giderek yükselen sanal gerçeklik trendine, üreticiler öyle veya böyle bir şekilde dahil olmanın yollarını arıyor. Çinli ZTE de, akıllı telefonlara yönelik bir gözlük geliştirdi.
2 yıl
3,2b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tasarımı ve donanımı ile dikkat çeken AXON 7 amiral gemi modelini duyurduktan sonra, ZTE’nin piyasadaki diğer rakipleri gibi sanal gerçeklik alanına giriş yaptığını görüyoruz. ZTE VR adındaki aksesuar, Google Daydream ile uyumlu.

Google’ın mobil platformlarda akıcı ve yoğun bir sanal gerçeklik tecrübesi oluşturabilmek için hazırladığı Daydream standardı, üreticilere yol gösterme amacını taşıyor. ZTE AXON 7 amiral gemi model, Daydream ile uyumlu ilk cihazlardan birisi olmuştu.

Ayrıca Bkz. "ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı"

AXON 7 modeli için geliştirilen ZTE VR, rakiplerinden farklı olarak 9 eksenli bir jiroskop barındırıyor. Bu sayede kafa takibi çok daha doğru biçimde yapılabiliyor. Ayrıca görüntü aktarımında gecikme süresi 18 milisaniye olarak hesaplanmış. Pik zamanlarda 16.7 milisaniye seviyeye çıkılabiliyor. Bu seviye, yoğun bir sanal gerçeklik tecrübesi için önem taşıyor.

Gözlük üzerinde dokunmatik bir alan, yakınlaştırma tuşları, geri tuşu, ses kontrol tekerleği yer alıyor. Telefon ile iletişim ise USB Type-C üzerinden sağlanıyor. ZTE VR, asıl olarak Daydream standartlarını temel almamış ancak Daydream ile uyumlu akıllı telefonlarla birlikte kullanılabilecek. Firma, Google ile uyumluluk konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ediyor. Gözlüğün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. 

 

http://www.phonearena.com/news/New-ZTE-VR-headset-is-a-Daydream-viewer-with-its-own-sensor-hardware_id81543 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Rekabet iyi olur gelsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl
Şu daydream yaygınlaşsa da kullansak. Konferansta konu ile ilgili bir açıklama göremedim ama Android 7.0 istemeyecek bu platform değil mi? Cardboard gibi bir uygulama ile hallederiz umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Surface'in patronu: Microsoft, Apple'ın en büyük rakibi olmak istiyor 2 yıl Xiaomi'nin 2 yeni telefonu TENAA kayıtlarında görüldü 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 macerası başlıyor: İşte detaylar ve fiyatlar 2 yıl Jolla, ikinci akıllı telefonunu görücüye çıkardı 2 yıl Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran 2 yıl Gigabyte, ilk oyuncu Ultrabook modelini duyurdu 2 yıl ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak 2 yıl Timehop ile anılarınız bir arada 2 yıl Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı? 2 yıl Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor 2 yıl 2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi 2 yıl Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak 2 yıl ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor 2 yıl Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor 2 yıl Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu 2 yıl Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı 2 yıl LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı 2 yıl LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor? 2 yıl Samsung Galaxy S7 edge, DC Comics evreninde 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu Sonraki Özel tasarımlı GeForce GTX 1080 ekran kartları ringe çıkıyor 2 yıl Samsung Galaxy C7 de resmiyete kavuştu 2 yıl Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor 2 yıl SpaceX birazdan roket indirecek, buradan canlı takip edin (Ertelendi) 2 yıl DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi 2 yıl Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor 2 yıl Yandex Navigasyon İnceleme 2 yıl Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe 2 yıl Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor 2 yıl ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı 2 yıl 5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor 2 yıl General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim 2 yıl Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı 2 yıl Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Tab Iris duyuruldu: Retina taraması, giriş seviyesine geliyor 2 yıl Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri 2 yıl Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod 2 yıl Samsung Galaxy C5 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor 2 yıl Wrio ile yeni bir klavye deneyimi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim