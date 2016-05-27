ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu

Tasarımı ve donanımı ile dikkat çeken AXON 7 amiral gemi modelini duyurduktan sonra, ZTE’nin piyasadaki diğer rakipleri gibi sanal gerçeklik alanına giriş yaptığını görüyoruz. ZTE VR adındaki aksesuar, Google Daydream ile uyumlu.

Google’ın mobil platformlarda akıcı ve yoğun bir sanal gerçeklik tecrübesi oluşturabilmek için hazırladığı Daydream standardı, üreticilere yol gösterme amacını taşıyor. ZTE AXON 7 amiral gemi model, Daydream ile uyumlu ilk cihazlardan birisi olmuştu.

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AXON 7 modeli için geliştirilen ZTE VR, rakiplerinden farklı olarak 9 eksenli bir jiroskop barındırıyor. Bu sayede kafa takibi çok daha doğru biçimde yapılabiliyor. Ayrıca görüntü aktarımında gecikme süresi 18 milisaniye olarak hesaplanmış. Pik zamanlarda 16.7 milisaniye seviyeye çıkılabiliyor. Bu seviye, yoğun bir sanal gerçeklik tecrübesi için önem taşıyor.

Gözlük üzerinde dokunmatik bir alan, yakınlaştırma tuşları, geri tuşu, ses kontrol tekerleği yer alıyor. Telefon ile iletişim ise USB Type-C üzerinden sağlanıyor. ZTE VR, asıl olarak Daydream standartlarını temel almamış ancak Daydream ile uyumlu akıllı telefonlarla birlikte kullanılabilecek. Firma, Google ile uyumluluk konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ediyor. Gözlüğün ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.