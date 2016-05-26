ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı

Çin’in dev isimlerinden olsa da rakipleri Huawei veya Oppo gibi firmaların oldukça gerisinde kalan ZTE, pazarda farkındalık oluşturabilmek için önemli yatırımlar yapıyor. AXON serisi akıllı telefonları için ünlü Designworks ile işbirliği yapan firma, iddialı AXON 7 amiral gemisini duyurdu.

Tasarım

Designworks firması; BMW, Mini, Rolls Royce gibi markalara yaptığı tasarımlar ile tanınıyor. AXON ailesinin dış tasarımı da bu firmanın elinden çıkıyor. AXON 7, tasarım çıtasının daha da yükseltildiği bir akıllı telefon olmuş.

Tamamen metal bir alaşım kullanan kasada, yuvarlatılmış köşe unsurlarına yer verilmiş. 2.5D ekran kavisi Premium hissiyatı artırırken, ön kısımda da çift hoparlör yerleşimi tercih edilmiş. Arka kısımda da parmak izi okuyucu yer alıyor. Firma, yeni amiral gemisini saf ve sade olarak tanımlıyor.

Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veren model, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş. İnternete sızan benchmark skorları, 140 bin civarında bir seviyeye işaret ediyordu. Bu anlamda, ZTE AXON 7 rakiplerinin de önüne geçmiş oluyor.

64GB/128GB depolama seçenekleri sunan AXON 7, 4GB RAM/64GB kapasite şeklinde bir alt versiyona daha sahip. Cihaz ayrıca Google'ın yeni Daydream sanal gerçeklik kriterlerine tam olarak uyum sağlamış ve akıcı bir deneyim vadediyor.

Kamera

Arka taraftaki 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi barındırıyor. Piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını sağlayan F/1.8 aralıklı kamera, böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor.

Kamera ayrıca OIS+, faz algılamalı otomatik odaklama, elektronik görüntü sabitleme EIS+, çift LED flaş gibi geniş bir destek yelpazesine sahip. Video tarafında ise 30 kare/saniye hızında 4K ve 240kare/saniye hızında yavaş çekim kaydına imkan tanınıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Diğer Özellikler

Çift hoparlör tasarımının arkasında 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör yer alıyor. Böylece ses tecrübesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Siri asistanının da arkasındaki isim olan Nuance, AXON 7 için özel bir sesli asistan geliştirmiş. Batarya ise 3140mAh kapasitesinde. USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı mevcut. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü çalışıyor.

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ZTE AXON 7 modeli ilk etapta ABD pazarına açılacak. 499$ civarında bir fiyat etiketiyle rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak olan ürün, 2 yıl garanti ve özel koruma paketi ile birlikte satılacak.