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ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı

Çinli ZTE’nin üst seviye segmentteki akıllı telefon serisi AXON, şimdiye kadar ki en güçlü üyesine merhaba dedi. ZTE AXON 7, hem tasarımı hem donanımı ile iddialı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’in dev isimlerinden olsa da rakipleri Huawei veya Oppo gibi firmaların oldukça gerisinde kalan ZTE, pazarda farkındalık oluşturabilmek için önemli yatırımlar yapıyor. AXON serisi akıllı telefonları için ünlü Designworks ile işbirliği yapan firma, iddialı AXON 7 amiral gemisini duyurdu.

Tasarım

Designworks firması; BMW, Mini, Rolls Royce gibi markalara yaptığı tasarımlar ile tanınıyor. AXON ailesinin dış tasarımı da bu firmanın elinden çıkıyor. AXON 7, tasarım çıtasının daha da yükseltildiği bir akıllı telefon olmuş.

Tamamen metal bir alaşım kullanan kasada, yuvarlatılmış köşe unsurlarına yer verilmiş. 2.5D ekran kavisi Premium hissiyatı artırırken, ön kısımda da çift hoparlör yerleşimi tercih edilmiş. Arka kısımda da parmak izi okuyucu yer alıyor. Firma, yeni amiral gemisini saf ve sade olarak tanımlıyor.

Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veren model, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş. İnternete sızan benchmark skorları, 140 bin civarında bir seviyeye işaret ediyordu. Bu anlamda, ZTE AXON 7 rakiplerinin de önüne geçmiş oluyor.

64GB/128GB depolama seçenekleri sunan AXON 7, 4GB RAM/64GB kapasite şeklinde bir alt versiyona daha sahip. Cihaz ayrıca Google'ın yeni Daydream sanal gerçeklik kriterlerine tam olarak uyum sağlamış ve akıcı bir deneyim vadediyor. 

Kamera

Arka taraftaki 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi barındırıyor. Piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını sağlayan F/1.8 aralıklı kamera, böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor.

Kamera ayrıca OIS+, faz algılamalı otomatik odaklama, elektronik görüntü sabitleme EIS+, çift LED flaş gibi geniş bir destek yelpazesine sahip. Video tarafında ise 30 kare/saniye hızında 4K ve 240kare/saniye hızında yavaş çekim kaydına imkan tanınıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Diğer Özellikler

Çift hoparlör tasarımının arkasında 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör yer alıyor. Böylece ses tecrübesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Siri asistanının da arkasındaki isim olan Nuance, AXON 7 için özel bir sesli asistan geliştirmiş. Batarya ise 3140mAh kapasitesinde. USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı mevcut. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek"

ZTE AXON 7 modeli ilk etapta ABD pazarına açılacak. 499$ civarında bir fiyat etiketiyle rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak olan ürün, 2 yıl garanti ve özel koruma paketi ile birlikte satılacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-announces-its-Designworks-masterminded-monstrously-specd-out-AXON-7-flagship-phone_id81499 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Telefon var telefon gibi..
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mehmedaltair 3 yıl
Htc'lerdeki çok eleştirilen siyah barı bile kopyalamış adamlar


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Bu arada tasarım direk one max olmuş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Htc'lerdeki çok eleştirilen siyah barı bile kopyalamış adamlarBu arada tasarım direk ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gorush 3 yıl
Kalın çerçeveli Htc ye nasıl ince kenarlı yapılacağını göstermişler
1 Yanıt Yanıtla +4
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TheLastNinja 3 yıl
bu telefonu nasıl getirtebilirim acaba ? aliexpress de Türkiye' ye gönderen bulamadım, bulsam da imei olaylarını bilmiyorum
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DARBE 3 yıl
Yakında resmi olarak ZTE Türkiye tarafından getirilecek.
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LastShip 3 yıl
Htc nin siparis fazlasi parcalarini toplayip ustune zte yazmis satiyor..
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vaskin77 3 yıl
Harika bir cihaz olmuş. Tasarım konusunda bazı eksiklikler var ama her yönüyle dolu dolu bir telefon. Özellikle 64 Gb'dan başlayan arttırılabilir hafıza hala 16 Gb arttırılamayan hafızalı telefon alan ve bununla hava atan elmaseverlere kapak olsun.
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ilaseta 3 yıl
Ben bunu alacağım
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Barni Moloztaş 3 yıl
Niye herkes tasarım çalıyor
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gorush 3 yıl
Kalın çerçeveli Htc ye nasıl ince kenarlı yapılacağını göstermişler
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Rigor Mortis 3 yıl
performanslı bir telefona benziyor nezman gelir ne kadara satılır çok meraktayım
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PeYLeR. 3 yıl
Sanal tuş yerine de alttaki siyah barda kapasitif tuşlar olsaydı. Çok daha güzel olurmuş
1 Yanıt Yanıtla +3
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DARBE 3 yıl PeYLeR.
PeYLeR.

Sanal tuş yerine de alttaki siyah barda kapasitif tuşlar olsaydı. Çok daha güzel olurmuş

Hoparlörden dolayı ekran üzerine koymak zorundalar.
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levent1994 3 yıl
Arkasını görene kadar aha buldum dedim ama arka taraf hevesimi kursağımda bıraktı, özgün değil, HTC den fazlaca etkilenilmiş ama alınırmı alınır.....
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DARBE 3 yıl
ooooo, süper bir cihaz....
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cokbaska 3 yıl
Önden görünüşü şahane ama arka görünüşü felaket
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kadirirdem 3 yıl
Süper olmuş telefon
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