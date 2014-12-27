Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE yeni Nubia amiral gemi modelini gelecek yıl satışa sunacak

4 yıl
331
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE yeni Nubia amiral gemi modelini gelecek yıl satışa sunacak

Uluslararası arenada Çin'i temsil eden önemli üreticilerden birisi olan ZTE, bununla birlikte Huawei, Lenovo ve Xiaomi gibi rakiplerinden geride kalmış durumda. Rakipleri kadar sık akıllı telefon piyasaya çıkarmayan ZTE, daha çok Nubia serisine yatırım yapıyor. 

Yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü Nubia Z7 serisi ile başarılı satışlar yapan ZTE, gelecek yıl için de Nubia Z9 için çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük perakende mağazalarından Jingdong Mall başkan yardımcısının verdiği bilgiye göre Nubia Z9 modeli oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olacak.

Tam olarak ekran kanerlarının ölçüsü bilinmese de başkan yardımcısı iPhone 4S benzeri bir inceliğe sahip olacağını belirtmiş. Daha önce de Nubia Z9 modelinin ekran çerçevesi inceliği ile sayılı akıllı telefonlar arasına gireceği gündeme gelmişti. 

ZTE de iddialı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştıklarını doğruluyor ancak fazla bilgi vermekten kaçınıyor. Yeni modelin piyasaya çıkış tarihinin ise yaz aylarına doğru olması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/ztes-nubia-z9-will-launch-2015-phone-bezel-free-sides.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Nubia iyidir, güzeldir ; ZTE daha da güzeldir ama Türkiyeye gelen modeller rezillik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Nubia modelleri çok iyi ZTE nin. Bizde anca ZTE yi turkcell é aveaya yaptığı telefonlarla görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 4 yıl
gelse de artık ek vergi ile gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Gelmeyeceği için kısaca ÇÖP.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
goren gormeyende burada sunacak zanneder. operatorler kalan copleri topluyor buraya getriyor. zte de orada guzel cihazlar yapiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" 4 yıl Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal" 4 yıl 2si1 "Arlı" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Creative Woof 2'nin Sınırlarını Zorluyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim