ZTE yeni Nubia amiral gemi modelini gelecek yıl satışa sunacak





Uluslararası arenada Çin'i temsil eden önemli üreticilerden birisi olan ZTE, bununla birlikte Huawei, Lenovo ve Xiaomi gibi rakiplerinden geride kalmış durumda. Rakipleri kadar sık akıllı telefon piyasaya çıkarmayan ZTE, daha çok Nubia serisine yatırım yapıyor.





Yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü Nubia Z7 serisi ile başarılı satışlar yapan ZTE, gelecek yıl için de Nubia Z9 için çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük perakende mağazalarından Jingdong Mall başkan yardımcısının verdiği bilgiye göre Nubia Z9 modeli oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olacak.





Tam olarak ekran kanerlarının ölçüsü bilinmese de başkan yardımcısı iPhone 4S benzeri bir inceliğe sahip olacağını belirtmiş. Daha önce de Nubia Z9 modelinin ekran çerçevesi inceliği ile sayılı akıllı telefonlar arasına gireceği gündeme gelmişti.





ZTE de iddialı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştıklarını doğruluyor ancak fazla bilgi vermekten kaçınıyor. Yeni modelin piyasaya çıkış tarihinin ise yaz aylarına doğru olması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/ztes-nubia-z9-will-launch-2015-phone-bezel-free-sides.html