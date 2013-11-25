ZTE'nin akıllı saati gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak





Son dönemde özellikle Nubia akıllı telefon serisiyle teknoloji gündeminin dikkatini çeken Çinli ZTE, akıllı saat pazarının yükselen trendinden geride kalmak istemiyor.





ZTE'nin pazarlama direktörü Lu Qianhao yaptığı açıklamada akıllı saat pazarına sunmak üzere bir ürün üzerinde çalıştıklarını ve başlangıçta saatin sadece ZTE modelleri ile uyumlu olacağını belirtti. Cihaz ilerleyen dönemlerde belirli Android modellerine de uyumluluk sağlayacak.





Gelecek yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi hedeflenen ZTE akıllı saati Galaxy Gear ile benzer fonksiyonlara sahip olacak. Ancak fiyat açısından daha bütçe dostu bir seviyede konumlanacak.





ZTE akıllı saatini bir süre sadece Çin pazarına sunmayı planlıyor. Sonrasında ABD ve Avrupa pazarları için de modelin satışa çıkması gündeme gelecek.





ZTE'nin planları sadece akıllı saatler ile sınırlı değil. Firma Google Glass benzeri bir akıllı gözlük konusunda karar aşamasında bulunuyor. Ayrıca yaşam takibi yapacak akıllı bir ayakkabı da firmanın gelecek planları arasında bulunuyor.

http://www.slashgear.com/zte-smartwatch-due-q2-2014-but-locked-down-to-own-phones-only-25306746/