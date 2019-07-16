Zen 5, Mimari Şefi’nin profilinde göründü, AMD’nin 2020’den sonraki mimarileri

AMD 7 nm sürecine rakibinden önce geçerek yıllardır geride kaldığı bu başlığı bu sayede ortadan kaldırmış oldu. Zen 2 mimarisinin enerji verimliliğiyle de buluşan üretim sürecinin yanı sıra modellerin performansı ve fiyatı donanımseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Hatırlayacağınız üzere AMD’nin Zen 5 üzerinde çalıştığı bir süre önce Zen+ lansmanında doğrulanmıştı. Firma o zaman da öğrendiğimiz birkaç farklı ekip halinde farklı mimariler üzerinde çalışma stratejisini görünüşe göre sürdürüyor. AMD’de Mimari Şefi olarak görev yapan David Suggs’un profilinde Zen 2 ve Zen 5 üzerinde çalışıyor ifadesine yer vermesi bunu bir kez daha doğruladı

2021 yılında Zen 4

2021 yılında yeni bir soketle gelecek Zen 4 mimarili yongalarınsa 5 nm nodundan çıkması bekleniyor ki bu sayede yongalar %80’e kadar daha yoğun bir zara sahip olacak. TSMC’nin N5 olarak isimlendirdiği süreç ayrıca %15 performans artışı da sağlıyor ki bunu zar alanında %45’lik azalma çerçevesinde gerçekleştiriyor.

https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-next-gen-ryzen-threadripper-epyc-cpus/

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kırmızı ekip aynı adlandırma yapısıyla devam eder mi bilinmez ama önümüzdeki yol haritasıan baktığımızda bir sonraki adımda Zen 3 mimarisini görmekteyiz kitemel alacak modeller 7 nm+ üretim sürecinden geçecek.Son olarak Zen 5 mimarili çözümlerseyıllarında piyasada olacak ve olgunlaşmış 5 nm bantlarından geçecek. Görünüşe göre AMD bir dahanesli sunmayacak. Ek olaraküzerinde yükselecek işlemcilerinolacağını şimdiden tahmin edebiliriz zirao dönemlerdeüretim yapacak.