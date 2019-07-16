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Zen 5, Mimari Şefi’nin profilinde göründü, AMD’nin 2020’den sonraki mimarileri

AMD henüz geçtiğimiz haftalarda Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenen işlemcilerini satışa sundu. Performanslarıyla dikkat çeken yongalar incelenedursun firma 2020’den sonraki planları üzerinde çalışıyor
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD 7 nm sürecine rakibinden önce geçerek yıllardır geride kaldığı bu başlığı bu sayede ortadan kaldırmış oldu. Zen 2 mimarisinin enerji verimliliğiyle de buluşan üretim sürecinin yanı sıra modellerin performansı ve fiyatı donanımseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Hatırlayacağınız üzere AMD’nin Zen 5 üzerinde çalıştığı bir süre önce Zen+ lansmanında doğrulanmıştı. Firma o zaman da öğrendiğimiz birkaç farklı ekip halinde farklı mimariler üzerinde çalışma stratejisini görünüşe göre sürdürüyor. AMD’de Mimari Şefi olarak görev yapan David Suggs’un profilinde Zen 2 ve Zen 5 üzerinde çalışıyor ifadesine yer vermesi bunu bir kez daha doğruladı
2020’den sonra kırmızı ekip aynı adlandırma yapısıyla devam eder mi bilinmez ama önümüzdeki yol haritasıan baktığımızda bir sonraki adımda Zen 3 mimarisini görmekteyiz ki Zen 3’ü temel alacak modeller 7 nm+ üretim sürecinden geçecek.

2021 yılında Zen 4 

2021 yılında yeni bir soketle gelecek Zen 4 mimarili yongalarınsa 5 nm nodundan çıkması bekleniyor ki bu sayede yongalar %80’e kadar daha yoğun bir zara sahip olacak. TSMC’nin N5 olarak isimlendirdiği süreç ayrıca %15 performans artışı da sağlıyor ki bunu zar alanında %45’lik azalma çerçevesinde gerçekleştiriyor.
Son olarak Zen 5 mimarili çözümlerse 2022-2023 yıllarında piyasada olacak ve olgunlaşmış 5 nm bantlarından geçecek. Görünüşe göre AMD bir daha ‘’+’’ nesli sunmayacak. Ek olarak Zen 5 üzerinde yükselecek işlemcilerin rekabetçi çözümler olacağını şimdiden tahmin edebiliriz zira Intel o dönemlerde 7 nm nodunda üretim yapacak.
https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-next-gen-ryzen-threadripper-epyc-cpus/ Yorum Yaz
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Musty3535123 1 sa. en beğenilen
nerde la o yine hüsran yine hüsran diye konulara atlayan intelci fanboylar :D
amd nakavtı vurdu bu sefer. şimdi intel yetişsin diye umalım ki amd can yakmasın. ama önce inteli ezsinler iyice yaw benim bile yağlarım eridi :D
nerde la o yine hüsran yine hüsran diye konulara atlayan intelci fanboylar :Damd nakavtı vurdu bu sefer. şimdi intel yetişsin diye umalım ki amd can yakmas...
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Bromton 12 dk.
intel 10 sene boyunca core çekirdeğinin ekmeğini yiyip arkasına yaslanıp siesta yaparken
kendisinden 10 kat küçük amd 2. nesili pazara yeni sürmüşken 5. nesil ile ilgili çalışma yapıyor
yetmiyor o küçücük haliyle ayrı ayrı çalışma gurupları oluşturuyor yeni mimariler için...
amd iyi yönetiliyor
intel tam tersi
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scorpion20 1 sa.
intel işlemcilerin ucuzlama zamanı geldi
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scorpion20 1 sa.
intel işlemcilerin ucuzl
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SupermanPrime 1 sa.
Bu kadar yıldan sonra intelin işlemcileri amd den daha ucuza satılırsa gülerim yemin ediyorum 😄
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edgespear101 39 dk. Timeguard
O zaman 2020'de AM4 soket son desteğini alacağı kesinleşti değil mi?
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Musty3535123 1 sa. en beğenilen
nerde la o yine hüsran yine hüsran diye konulara atlayan intelci fanboylar :D
amd nakavtı vurdu bu sefer. şimdi intel yetişsin diye umalım ki amd can yakmasın. ama önce inteli ezsinler iyice yaw benim bile yağlarım eridi :D
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