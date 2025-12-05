AMD’nin yeni Ryzen 7 9850X3D işlemcisi Geekbench’te göründü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

AMD’nin Zen 5 mimarisine dayanan bir sonraki 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 9850X3D, Geekbench veritabanında görüldüğü iddia edilen sonuçlarla gündeme geldi. Henüz duyurulmamış olan modelin 5,6 GHz’e ulaşan boost frekansı ve 96 MB L3 önbelleği ile serinin en hızlı 8 çekirdekli X3D çözümü olmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

Ryzen 7 9850X3D yolda

Sızan bilgilere göre işlemci, AMD’nin CES 2026 etkinliğinde tanıtması beklenen yeni masaüstü X3D serisinin önemli üyelerinden biri olacak. Mimari yapısı, mevcut Ryzen 7 9800X3D ile büyük ölçüde benzer görünse de 400 MHz’lik ek frekans artışı, tek ve çok çekirdekli performansta belirgin bir sıçrama sağlayacak. Yonga, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 120W TDP, 4,70 GHz taban saat ve 96 MB L3 (32 MB yerleşik + 64 MB 3D V-Cache) yapılandırmasıyla listeleniyor.

AMD’nin Zen 5 tabanlı tüm Ryzen 9000 masaüstü modellerinde kullandığı ikinci nesil V-Cache tasarımı da bu işlemcide yer alıyor. Yeni yığınlı önbellek mimarisi daha serin çalışıyor, daha yüksek bant genişliği sunuyor ve hız aşırtmaya resmi destek veriyor. Bu güncellenmiş tasarımın, AMD’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı daha gelişmiş X3D varyantlarının önünü açtığı belirtiliyor.

AMD’nin yeni işlemcisine dair bir diğer işaret de 18 Ekim tarihli bir sevkiyat manifestosunda ortaya çıktı. Belgelerde, Ryzen 7 9850X3D’ye ait olduğu düşünülen 100-1000001973-00 parça numarası ve 120W TDP değeri de yer alıyor.

Geekbench 6 veritabanındaki iki test kaydında çip, “AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor” olarak görünüyor. Yakın dönemde Geekbench’te sahte veya değiştirilmiş girişlerin çoğalması nedeniyle bu tür sızıntılara biraz şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulanıyor. Bu arada işlemcinin tek çekirdekte 3439, çoklu çekirdek 17530 puan aldığını belirtelim. Bu değerler 9800X3D'nin biraz gerisinde ama bunun nedeni daha yavaş bellekler olabilir.

