Zenfone 5Z için Android 9 Pie güncellemesi, bazı bölgelerde kullanıma sunuldu

Asus, Tayvan'daki Zenfone 5Z sahiplerine Android 9 Pie güncellemesi hakkında bir duyuru yayınladı. Buna göre bir hafta içinde Tayvan'daki tüm kullanıcılara güncelleme gelmiş olacak. Açıklamada diğer ülkeler hakkında bilgi yer almadı. Ancak Asus zaten üç hafta önce yaptığı açıklamada, Zenfone 5Z'nin Android Pie güncellemesini Ocak 2019'da alacağını duyurmuştu. Açıklamaya sadık kalınırsa güncelleme önümüzdeki ay içinde tüm kullanıcılara sunulmuş olacak.

Yaklaşık 1048 Megabayt boyutundaki güncelleme, son güvenlik yamaları, kameraya yönelik geliştirmeler, yeni ses kontrol menüsü ve animasyonlar gibi yenilikleri içeriyor.

Asus ZenFone 5Z Teknik Özellikleri

• Ağırlık: 165 gr

• İşlemci: 8 çekirdekli, 64 bit Qualcomm Snapdragon 845

• Grafik işlemci: Adreno 630

• Ekran: 6.2 inç, Full HD+ (2246x1080) IPS. 550 nit değerinde parlaklık, %83.7 ekran-gövde oranı

• Arka kamera: 12 MP (F1.8) ve 8 MP değerlerinde çift kamera. LED flaşlı ve yapay zeka destekli

• Ön kamera: 8 MP (F2.0)

• Pil: 3300 mAh

• Bellek (RAM): 4, 6 ve 8 GB seçenekleri

• Depolama kapasitesi: 64 GB / 128 GB ve 256 GB seçenekleri. Micro SD kart ile 2 TB daha arttırılabilir.

• Bağlantılar: USB-C 2.0, 3.5 mm kulaklık, FM Radyo, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth V 5.0

https://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-5Z-Android-9-Pie-update_id112306