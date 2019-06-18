Zengin İletişim Hizmetleri – RCS yaygınlaşmaya başlıyor

Uzun süredir üzerinde çalışılıyor olsa da Zengin İletişim Hizmetleri – RCS teknolojisi halen geniş bir bilinirliğe ulaşmadı. Operatörlerin yavaş destek vermesi gibi pek çok sebebin olduğu bu gecikmeye karşı Google harekete geçiyor.

RSC nedir?

RCS (Rich Communication Services) hizmeti, bildiğimiz SMS ve MMS hizmetlerinin üzerine daha fazla özellik ekleyerek, hali hazırdaki mesajlaşma yazılımlarından geri kalmamasını amaçlıyor.

Bu özellikler arasında bağımsız mesajlaşma, bire bir sohbet, grup sohbeti, içerik paylaşımı, dosya transferi, sesli mesaj, video mesajı, ağ destekli kara liste, marka tasarımı, konum paylaşımı gibi pek çok ayrıntı yer alıyor. Avantajı ise marka veya platforma özgü olmaması ve bu sayede yaygın olarak kullanılabilmesi. Hizmet internet üzerinden çalışıyor.

Ayrıca Bkz.

"Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu"

Bir sunucu temelinde çalıştığı için RCS hizmeti biraz maliyetli. Bu bakımdan operatörler konuya biraz uzak bakıyorlar. Standart SMS/MMS ve çevrim içi mesajlaşma uygulamaları yeterli görülüyor. Google ise Jibe Cloud adını verdiği bulut sunucular üzerinden RCS hizmeti sunuyor ve ortaklıklar yaparak yayılmasına çalışıyor. Genelde RCS hizmeti Android Messages üzerinden sunuluyor.

RCS hizmeti, 2012 yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştı. Hali hazırda 35 ülkede Turkcell dahil 48 operatör tarafından 160 cihaz üzerinde RCS hizmeti kullanılıyor ve farklı isimler almış durumda. Bununla birlikte RCS teknolojisi halen istenen seviyeye gelebilmiş değil. Google Jibe Cloud bugüne kadar kısıtlı bir kitleye hizmet vermekteydi. Operatörlerin yavaş kalması nedeniyle Google sunucu kısmını kendisi üstlenmeye karar verdi.

Kaynaklara göre İngiltere ve Fransa’da Android Messages uygulaması içerisinde RCS desteği sunulmaya başlanacak. Kullanıcıların destek için özelliği aktif etmeleri gerekiyor. Özellik aktif olunca uygulamada Chat adıyla bir ibare beliriyor. Elbette bu servis için telefonlarda RCS Universal Profile desteğinin olması gerekiyor. Diğer türlü uygulama standart SMS hizmetine geçiş yapıyor.

Şimdilik bir süre daha deneme sürecine devam edecek RCS teknolojisi yıl sonuna doğru daha fazla ülkeye açılacak. Google altyapısını iyileştirdikçe hizmeti genişletmeye devam edecek. Ayrıca henüz mevcut olmayan uçtan uca şifreleme için de çözüm arayışları var.