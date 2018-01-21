Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor

TSK’nın Zeytin Dalı adını verdiği Afrin’e yönelik operasyonda yerli savunma sanayiine yapılan uzun soluklu yatırımların meyvesi toplanıyor. Yerli mühimmatlar ve ilginç bilgiler yazımızda:
1 yıl
10,1b
1
47
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor
Tam Boyutta Gör

Dün gece başlayan hava harekatı ile bugün ikinci gününe giren Zeytin Dalı harekatı aslında bir anlamda daha önceki sınır ötesi operasyonların daha anlamlı hale gelmesi adına da önem taşıyor. Tabi işin ülke adına önemi apayrı ancak farklı bir pencereden bakıp yerli savunma sanayiindeki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu görmek adına da değinilmesi gereken önemli ayrıntılar var.


#zeytindali

Zeytin Dalı adı verilen harekat öncesinde bir savaş geleneği olarak atılacak roketlerin ve bombaların üzerinde #zeytindali etiketinin yazıldığını gördük ve bu görseller sosyal medyada hızla yayıldı. İşin asıl önemli kısmı ise kullanılan yerli mühimmatlar oldu.


Siyasilerin de paylaştığı bilgilere göre operasyonda kullanılan mühimmatların %70-75 gibi yüksek bir orandaki kısmının yerli üretim olduğu ifade edildi. Bu da demek oluyor ki Roketsan ve Aselsan tarafından üretilmiş mühimmatlar operasyonda etkin rol oynadı. TAI tarafından modernize edilen ve yine TAI tesislerinde montajı yapılan F-16 Blok 40 savaş uçakları, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştüren Hassas Güdüm Kiti ile hedeflerini vurdu. TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığı ile üretilen Hassas Güdüm Kiti, 40 bin ft irtifada 25km menzil ile 6 metre hassasiyetle hedeflerini vurabiliyor.

Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor
Tam Boyutta Gör

AWACS ve 72 Türk savaş uçağı

Saat 17.00’de başlayan operasyonlara 72 savaş uçağı katıldı. Bu 72 savaş uçağına bir adet tanker uçak (havada yakıt ikmali yapıldı) ve AWACS eşlik etti. Mersin ve Hatay üzerinde görüldüğü belirtilen AWACS, 72 uçağın 4000 kilometre kare gibi epey küçük sayılabilecek bir alanda kontrol edilip, 108 hedefin eş zamanlı olarak vurulmasında önemli rol oynadı.


Aslında bu rakam belki çok fazla bir anlam ifade etmemiş gibi görünebilir ancak 72 uçağın eş zamanlı olarak bu kadar dar bir alanda böylesi bir operasyonu gerçekleştirebileceği deneyime sahip dünyadaki ülke sayısının 5’i geçmeyeceği paylaşılanlar arasında.

Bayraktar TB2 İHA

Operasyonun başlamasından hemen sonra Selçuk Bayraktar bir tweet atarak yenilenen ve yeni özelliklere kavuşturulan Bayraktar TB2’lerin de Afrin’de görev aldığını paylaştı. Bu arada Baykar Makina, teknik ekibi ile Zeytin Dalı harekatında da görev üstlenmiş.


ÇNRA ve Fırtına Obüsleri

122mm’lik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA karadan da sınır ötesindeki hedefleri vurmaya başladı. Her hava koşulunda atış yapabilen topçu birlikleri, 3km - 40km arasındaki mesafede atış yapabiliyor. Roketsan tarafından ülkemizde üretilen ÇNRA’lar, topçu roketleri 80 saniyede fırlatabiliyor ve 500x500 metrelik bir alanda etki gösteriyor.


Ayrıca Aselsan’ın ADOP-2000 atış destek sistemine sahip Fırtına Obüsleri, yine yerli üretim Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Ayrıca hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale gelebilen obüsler, 40km atış menziline sahip. Hem ÇNRA hem de Fırtına Obüslerindeki mühimmat ülkemizde hiçbir diplomatik kısıtlama olmadan üretilip kullanılabiliyor.


Sosyal medyaya yakın takip

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirtilen kişiler hakkında da çeşitli soruşturmalar açılmış. Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş başsavcılıklarının konuyu takibe aldığı hatta Mardin’de bir kişinin de göz altına alındığı belirtiliyor.


Yeni bilgiler geldikçe yazımızı güncelleyeceğiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strong mind strong body 1 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +107
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smsmart 1 yıl
Kusursuz bir atış dağın içine o füzeyi sokmak yetenek işi
1 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso44 1 yıl
videoda tünel bombalandığında tünelin arkasından çıkan dumana da dikkat ediniz.
1 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maestro35 1 yıl

F16 mızın vurdugu o tünel neredeydi ? Oraları ele geçtiyse içini görmek isterdim.. Gazeteciler bu haberi nasıl görmez ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 1 yıl
Yerli mühimmat, araç ve silah muazzam öneme sahip. Zira örneğin Almanya'nın şimdiden g*tü başı ayrı oynamaya başladı. Yok leopar tanklarının modernizasyonunu durdurabiliriz bilmem ne diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
istemezükcükerin konuya gelmeme sebebi maça korkusu buralar izleniyor vatansızlar göz hapsinde ya devlet başa ya kuzgun leşe demişler böyle olacak işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreak06 1 yıl
Artık %100 ünü biz yapsak,geç bile kaldık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teeKin 1 yıl
Altay tankının denenmesi için çok büyük fırsat ama tank yok ortada yapın 5 10 tank cokmu zor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 1 yıl teeKin
teeKin
Altay tankının denenmesi için çok büyük fırsat ama tank yok ortada yapın 5 10 tank cokmu zor

Çok zor. Bu iş araba yapmaya benzemez. Ki onun bile ne kadar zor yapıldığı ortada.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 1 yıl
Silah denemesi yapmak için nadir fırsatlardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dtmfth 1 yıl
Allah sahadaki askerimizin yardımcısı olsun...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crista galli 1 yıl
%70 önemli oran ama yetmez. Tam bağımsız milli savunma için %90nın üzerine çıkmalıyız. Özellikle balistik füze, milli savaş uçağı şart.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dtmfth 1 yıl crista galli
Hocam karada yürüyeni yapalım sonrasında uçağa da sira gelir ama o yola daha çok var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 1 yıl
72 uçak seçilmesinin sebebi, 72 şehitten kaynaklanıyor diye biliyorum. Gerekirse 100 de uçurulur 200'de ama 335 uçuramayız, çünkü 334 uçağımız var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakuzza0092 1 yıl
F4 Popeye roketini öyle atmış ki tüm dünya izlemeli resmen böyle geçiririz demiş :))
Kemal Sunalın Şu sahnesi aklıma geldi direk görüntüleri izleyince
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
13 etiket daha bayraktar çnra baykar makina afrin zeytin dalı zeytindali awacs f-16 Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sunvell T95Z Plus Android TV kutusu incelemesi "H.265 ve 4K 60FPS destekli" 1 yıl İnsanlığın sonunu getirmek isteyen robot Sophia Türkiye’ye geliyor 1 yıl Lockheed Martin'in insansız gizemli hipersonik uçağı neredeyse hazır 1 yıl Sony Mobile, my Xperia servisini kapattı 1 yıl Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi” 1 yıl Audi "Akıllı Enerji Ağı" denemelerine başladı 1 yıl Fan Her Şeyi Affeder mi? / Gelin, bu tartışmaya siz de katılın 1 yıl Araştırmacılar Ay ve depremler arasında bir ilişki bulunmadığını tespit etti 1 yıl Türkiye’de bilgisayar satışları bu sene de düşüşte 1 yıl Intel 4.8 GHz’e çıkan mobil i9 işlemcisini duyurdu: Core i3 - i5 işlemcilerin fiyatları! 1 yıl Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor 1 yıl Nokia pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Galaxy S9 Plus görselleri sızmaya devam ediyor 1 yıl YouTube popüler videoları manuel olarak inceleyecek 1 yıl Çentik tasarımı daha iyi hale geliyor 1 yıl Hindistan bankalarından Bitcoin'e darbe: Yatırımcıların banka hesapları donduruldu 1 yıl FCC onayı alan Apple HomePod çok yakında satışa sunulabilir 1 yıl Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor 1 yıl General Mobile GM 6'da Nougat ve Oreo'yu karşılaştırdık! 1 yıl VR deneyimi Spheres, izleyicilere kozmosun seslerini keşfetme şansı sunuyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor Sonraki SK Hynix sürpriz yaptı, GDDR6 belleklerini piyasaya sürdü 1 yıl Akbank elektronik para ve ödeme şirketi kurdu 1 yıl Yeni Nokia telefonlar 25 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak 1 yıl Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera 1 yıl Nvidia, kartlarının madencilere değil oyunculara satılmasını talep etti 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 1 yıl Hindistan Bitcoin yatırımcılarından vergi almak için ilk adımı attı 1 yıl Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı 1 yıl Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha 1 yıl Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger'a 75 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Samsung Galaxy S9'un bileşenleri sızdırıldı 1 yıl Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu 1 yıl Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc. yeni yıla işten çıkarmalarla başladı 1 yıl Sanal madencilik akımı TSMC’yi de uçurdu 1 yıl Norveç 2040'a kadar tüm kısa mesafeli uçuşlarda elektrikli uçak kullanacak 1 yıl Ruhi Çenet YouTube’dan kazandığı serveti açıkladı 1 yıl Apple, güncel iOS kullanım oranlarını yayınladı 1 yıl Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim