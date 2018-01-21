Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor

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Dün gece başlayan hava harekatı ile bugün ikinci gününe giren Zeytin Dalı harekatı aslında bir anlamda daha önceki sınır ötesi operasyonların daha anlamlı hale gelmesi adına da önem taşıyor. Tabi işin ülke adına önemi apayrı ancak farklı bir pencereden bakıp yerli savunma sanayiindeki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu görmek adına da değinilmesi gereken önemli ayrıntılar var.





#zeytindali

Zeytin Dalı adı verilen harekat öncesinde bir savaş geleneği olarak atılacak roketlerin ve bombaların üzerinde #zeytindali etiketinin yazıldığını gördük ve bu görseller sosyal medyada hızla yayıldı. İşin asıl önemli kısmı ise kullanılan yerli mühimmatlar oldu.





Siyasilerin de paylaştığı bilgilere göre operasyonda kullanılan mühimmatların %70-75 gibi yüksek bir orandaki kısmının yerli üretim olduğu ifade edildi. Bu da demek oluyor ki Roketsan ve Aselsan tarafından üretilmiş mühimmatlar operasyonda etkin rol oynadı. TAI tarafından modernize edilen ve yine TAI tesislerinde montajı yapılan F-16 Blok 40 savaş uçakları, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştüren Hassas Güdüm Kiti ile hedeflerini vurdu. TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığı ile üretilen Hassas Güdüm Kiti, 40 bin ft irtifada 25km menzil ile 6 metre hassasiyetle hedeflerini vurabiliyor.

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AWACS ve 72 Türk savaş uçağı

Saat 17.00’de başlayan operasyonlara 72 savaş uçağı katıldı. Bu 72 savaş uçağına bir adet tanker uçak (havada yakıt ikmali yapıldı) ve AWACS eşlik etti. Mersin ve Hatay üzerinde görüldüğü belirtilen AWACS, 72 uçağın 4000 kilometre kare gibi epey küçük sayılabilecek bir alanda kontrol edilip, 108 hedefin eş zamanlı olarak vurulmasında önemli rol oynadı.





Aslında bu rakam belki çok fazla bir anlam ifade etmemiş gibi görünebilir ancak 72 uçağın eş zamanlı olarak bu kadar dar bir alanda böylesi bir operasyonu gerçekleştirebileceği deneyime sahip dünyadaki ülke sayısının 5’i geçmeyeceği paylaşılanlar arasında.

Bayraktar TB2 İHA

Operasyonun başlamasından hemen sonra Selçuk Bayraktar bir tweet atarak yenilenen ve yeni özelliklere kavuşturulan Bayraktar TB2’lerin de Afrin’de görev aldığını paylaştı. Bu arada Baykar Makina, teknik ekibi ile Zeytin Dalı harekatında da görev üstlenmiş.





ÇNRA ve Fırtına Obüsleri

122mm’lik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA karadan da sınır ötesindeki hedefleri vurmaya başladı. Her hava koşulunda atış yapabilen topçu birlikleri, 3km - 40km arasındaki mesafede atış yapabiliyor. Roketsan tarafından ülkemizde üretilen ÇNRA’lar, topçu roketleri 80 saniyede fırlatabiliyor ve 500x500 metrelik bir alanda etki gösteriyor.





Ayrıca Aselsan’ın ADOP-2000 atış destek sistemine sahip Fırtına Obüsleri, yine yerli üretim Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Ayrıca hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale gelebilen obüsler, 40km atış menziline sahip. Hem ÇNRA hem de Fırtına Obüslerindeki mühimmat ülkemizde hiçbir diplomatik kısıtlama olmadan üretilip kullanılabiliyor.





Sosyal medyaya yakın takip

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirtilen kişiler hakkında da çeşitli soruşturmalar açılmış. Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş başsavcılıklarının konuyu takibe aldığı hatta Mardin’de bir kişinin de göz altına alındığı belirtiliyor.





Yeni bilgiler geldikçe yazımızı güncelleyeceğiz.