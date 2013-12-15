Zombi HD ile Vahşi Batı'da zombi avına çıkın





Oyuncuları Vahşi Batı'da uzun bir zombi avına çıkaran Zombi HD, iPad'e özel olarak App Store'da indirmeye sunuldu.





Vahşi Batı'da, Meksika'da ve İspanya'da geçen oyunda zombileri öldürerek, yolunuzdaki güçlendirmeleri toplayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.





Oyunda dikkat çeken ise yükselen bir etkileşim grafiğinin olması. Ne kadar çok zombi vurursanız, zombiler o kadar çok agresifleşiyor ve oyun zorlaşmaya başlıyor. Ekrana dokunarak karakteri hareket ettirebiliyorsunuz. En iyi atış için zombilere yaklaşmak şart.





Oyunda ölürseniz önceki en yüksek seviyeden tekrar başlıyorsunuz. Oyun şu anda bir bölüme sahip ve ilerleyen dönemde bölümlerin sayısı artacak. Oyunun grafikleri ve sesleri oldukça başarılı. Oyun 1.79TL fiyat etiketine sahip.







