iPad Pro mu MacBook mu? İşte Apple yöneticisinin yanıtı

Apple: iPad'in yeri ayrı MacBook'un yeri ayrı
Apple yöneticisine göre bazı durumlarda yeni iPad Pro MacBook Pro’dan daha iyi performans gösterse de kullanıcının hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanabileceği bir cihaz değil. Apple’ın iPad ve Mac ürün pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Tom Boger, iPad ve MacBook’u rakip değil, birbirini tamamlayan cihazlar olarak gördüklerini söylüyor ve iPad’in her zaman dokunmaya öncelik veren bir cihaz olduğunu ekliyor.
Neticede, iPad Pro MacBook Pro’nun yerini kolayca alamayacak. Apple iki cihazın tamamlayıcı olduğu konusunda ısrarcı. Başka bir deyişle Apple'ın parlak fikrine göre hem iPad’i hem de MacBook’u satın almalısınız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.