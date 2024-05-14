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    iPad Pro mu MacBook mu? İşte Apple yöneticisinin yanıtı

    Apple, yakın zamanda yeni iPad'leri tanıttı. Özelikle 2024 iPad Pro, Mac'lerde olmayan en yeni işlemciyle gelmesiyle dikkat çekici. Peki, M4 iPad Pro mu MacBook mu? Apple yöneticisinden yanıt geldi.
    ipad pro mu macbook pro mu apple açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air’ı tanıttı. 2024 iPad modellerinden özellikle Pro olan dikkat çekici çünkü Apple’ın bilgisayarlarında kullanmadığı en yeni Apple M4 işlemciden güç alıyor. Bu çiple iPad Pro, MacBook’lardan da güçlü performans sergilemesine rağmen iPadOS kısıtlamaları nedeniyle MacBook Pro’nun yerini alabilecek bir cihaz olarak görülmüyor. Peki, iPad Pro mu MacBook mu diye soranlar için Apple yöneticisinden açıklama geldi.

    Apple: iPad'in yeri ayrı MacBook'un yeri ayrı

    Apple yöneticisine göre bazı durumlarda yeni iPad Pro MacBook Pro’dan daha iyi performans gösterse de kullanıcının hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanabileceği bir cihaz değil. Apple’ın iPad ve Mac ürün pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Tom Boger, iPad ve MacBook’u rakip değil, birbirini tamamlayan cihazlar olarak gördüklerini söylüyor ve iPad’in her zaman dokunmaya öncelik veren bir cihaz olduğunu ekliyor.

    Neticede, iPad Pro MacBook Pro’nun yerini kolayca alamayacak. Apple iki cihazın tamamlayıcı olduğu konusunda ısrarcı. Başka bir deyişle Apple'ın parlak fikrine göre hem iPad’i hem de MacBook’u satın almalısınız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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