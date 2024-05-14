Tam Boyutta Gör Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air’ı tanıttı. 2024 iPad modellerinden özellikle Pro olan dikkat çekici çünkü Apple’ın bilgisayarlarında kullanmadığı en yeni Apple M4 işlemciden güç alıyor. Bu çiple iPad Pro, MacBook’lardan da güçlü performans sergilemesine rağmen iPadOS kısıtlamaları nedeniyle MacBook Pro’nun yerini alabilecek bir cihaz olarak görülmüyor. Peki, iPad Pro mu MacBook mu diye soranlar için Apple yöneticisinden açıklama geldi.

Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı 1 hf. önce eklendi

Apple: iPad'in yeri ayrı MacBook'un yeri ayrı

Apple yöneticisine göre bazı durumlarda yeni iPad Pro MacBook Pro’dan daha iyi performans gösterse de kullanıcının hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanabileceği bir cihaz değil. Apple’ın iPad ve Mac ürün pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Tom Boger, iPad ve MacBook’u rakip değil, birbirini tamamlayan cihazlar olarak gördüklerini söylüyor ve iPad’in her zaman dokunmaya öncelik veren bir cihaz olduğunu ekliyor.

Neticede, iPad Pro MacBook Pro’nun yerini kolayca alamayacak. Apple iki cihazın tamamlayıcı olduğu konusunda ısrarcı. Başka bir deyişle Apple'ın parlak fikrine göre hem iPad’i hem de MacBook’u satın almalısınız.

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iPad Pro mu MacBook mu? İşte Apple yöneticisinin yanıtı