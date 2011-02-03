Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, GeForce GT 440 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Donanım üreticisi Zotac, GeForce GT 440 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Modeline göre 512MB ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan özel tasarımlı ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartları, CUDA teknolojisiyle destekleyen uygulamalar için GPU tabanlı donanımsalı hızlandırma desteği sunarken, PureVideo HD teknolojisiyle de yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyorlar.

Tam boyutlu baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma sistemiyle donatılan ekran kartları, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort gibi güncel arabirimleri kullandırabiliyorlar. Zotac tarafından yakında satışa sunulacak ekran kartları, Avrupa'da 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumdalar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
yinede bu kadar düşük profilli bir kart alacak olsaydım kesinlikle pasif soğutuculu bir model alırdım.. kart hem giriş seviyesi bir kart olcak, hemde çok bir iş yapıyormuş gibi vızır vızır çalışcak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Kaç tane gt440 var?,şahsen ben 3 tane saydım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
Fiyatını hakedermi tartışılı performans olarak 5570 ddr3 ve 5670 arasında. Zira 5670 %10 daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme 8 yıl Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim