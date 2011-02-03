Zotac, GeForce GT 440 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

Donanım üreticisi Zotac, GeForce GT 440 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. Modeline göre 512MB ve 1GB GDDR5 bellekle donatılan özel tasarımlı ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartları, CUDA teknolojisiyle destekleyen uygulamalar için GPU tabanlı donanımsalı hızlandırma desteği sunarken, PureVideo HD teknolojisiyle de yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyorlar.

Tam boyutlu baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma sistemiyle donatılan ekran kartları, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort gibi güncel arabirimleri kullandırabiliyorlar. Zotac tarafından yakında satışa sunulacak ekran kartları, Avrupa'da 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumdalar.