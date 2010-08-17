Zotac, GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac,fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu. Sunduğu fiyat/performans dengesiyle yaz döneminin en dikkat çekici modeli olmayı başaran GeForce GTX 460'ı masaya yatıran Zotac mühendisleri, AMP! Edition modelinde özel bir soğutucu kullanıp, grafik işlemci hızını referans tasarıma göre %20 arttırma yoluna gitmiş. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan GeForce GTX 460 AMP! Edition, SLI, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Kutu içeriğine Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununun da eklendiği GeForce GTX 460 AMP! Edition'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.