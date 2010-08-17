Zotac, GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac,fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu. Sunduğu fiyat/performans dengesiyle yaz döneminin en dikkat çekici modeli olmayı başaran GeForce GTX 460'ı masaya yatıran Zotac mühendisleri, AMP! Edition modelinde özel bir soğutucu kullanıp, grafik işlemci hızını referans tasarıma göre %20 arttırma yoluna gitmiş. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan GeForce GTX 460 AMP! Edition, SLI, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.
Kutu içeriğine Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununun da eklendiği GeForce GTX 460 AMP! Edition'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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palavracılıkla suçlamış pes doğrusu ben doğru olan neyse onu anlattım siz kendi bildiğinize gitmekte ısrar ettiniz.Ben anlamam diyorsan sana başka yoldan anlatacak lafımız yok artık vallahi ben zotac gtx 460 ampden gayette memnunum alınması gereken kartlar arasında yer alınmasını söyleyebilirim.gtx serileri arasında en performasnlı kart olarak amp olarak da söyleyebilirim. kolay gelsin
Kötü söz bunu unutmayınki sahibine aittir
Artık bardağı taşırıyorsunuz.biz size elimizden gelen yardımı yaptık.Ss istediniz verdik ısrar ettiniz verdik sen kafandaki uyduruk düşüncelerinle saçma sapan yorumların bir olmuş burda ben buyum diyip kendini tarif ediyorsun.Biz bu dedik sen ısrar ettin yanlış söylüyorsun diye .Gerçeği ortaya koyduk sen halen yalancısın dedin.Asıl kim kime yalan söylemiş burda hepimiz gördük
@nobe size %56 fan hızı 74 derece olduğunu ıspatlamış siz neyin hesabını yapıyorsunuz sahsa hakaretten şikayette bulunacam sözleriniz ağır itam edici aynı şey yukardaki diğer arkadaşlar içinde geçerli kolay gelsin
O dediğini fanboycular çok güzel beceriyor bu işi , işte onlarda yapacaklarını yaptılar ve kendilerini gösterdiler ve mağlup oldular kolay gelsin
Kartın soğutması iyi düz versionlar gibi sesli çalışmıyor.kaç saattir test ettim 40 derece üstüne çıkmadı bende şaşırdım doğrusu.
Herkes kendi çözünürlüğünü alsın.
1680x1050'de 100 fps verirken 5850 93 veriyor tüm testlerin ortalamasında.
Kartın MSPR'si 259 dolar. Getirsinler 260 dolardan peynir ekmek gibi satsın.
kart güzel soğutmasıda iyi serin ve sessiz önerebilirim bu kartı memnunumda .zotağa laf yok