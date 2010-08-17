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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,7b
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58
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac,fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu. Sunduğu fiyat/performans dengesiyle yaz döneminin en dikkat çekici modeli olmayı başaran GeForce GTX 460'ı masaya yatıran Zotac mühendisleri, AMP! Edition modelinde özel bir soğutucu kullanıp, grafik işlemci hızını referans tasarıma göre %20 arttırma yoluna gitmiş. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan GeForce GTX 460 AMP! Edition, SLI, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Kutu içeriğine Prince of Persia: The Forgotten Sands oyununun da eklendiği GeForce GTX 460 AMP! Edition'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Zotac, GeForce GTX 460 AMP! Edition modelini duyurdu
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Miralay25 8 yıl
Sayın yönetici yalan yanlış ithamlarda bulunan kişilerın mesajlarını editlemiyorsunuz da burda bu tür kişilere karşılık veren arkadaşın mesajını mı siliyorsunuz şahsen bu tür kişilerin yandaşı olarak algılıyoruz

dogo argentino
yazdığınız yorumların,yazıların neredeyse tamamı yalan ve palavra.Belki yaşın küçük(ki öyle tahmin ediyorum) aldığın ürünü yere göğe sığdıramıyosun ama bu kendin gibi başkalarının da kazıklanması gerektiği anlamına gelmez!her zotac amp konusundada aynı yalan yanlış yorumlarınızı yazmayın derim






palavracılıkla suçlamış pes doğrusu ben doğru olan neyse onu anlattım siz kendi bildiğinize gitmekte ısrar ettiniz.Ben anlamam diyorsan sana başka yoldan anlatacak lafımız yok artık vallahi ben zotac gtx 460 ampden gayette memnunum alınması gereken kartlar arasında yer alınmasını söyleyebilirim.gtx serileri arasında en performasnlı kart olarak amp olarak da söyleyebilirim.
kolay gelsin


M@U

@Miralay25

Yalan olmayan yorumlarınızı diğer konuda gördük! Boşuna uğraşmayın derim. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Diğer konularda "yoğun altında" 40C diye şarkılar söylüyordunuz ama sizden bir SS istedik, kayboldunuz birden. Diğer arkadaş da bin naz ile 1dk'lık bir Furmark görüntüsü verdi ki maaşallah %100 fan ama sıcaklık 60C!

Herkes kimin yalan söylediğini gördü.


Şimdi de arkadaş "Furmark sisteme göre farklılık gösterir!" vs. diyerek safsatalarına kaldığı yerden devam ediyor. Oysa bilmiyor ki Furmark'ın yıllardır sıcaklık değerleri için referans kabul edilen bir uygulama olduğunu. Yahut biliyor da işine gelmiyor. Hâlâ oyunlarda 40C falan atıp tutuyor(sunuz). Söylediğiniz yalanlar sebebiyle size itibar edilmeyecektir artık. Forumun yalanlarınıza ihtiyacı yoktur. Kolay gelsin.



Kötü söz bunu unutmayınki sahibine aittir


Artık bardağı taşırıyorsunuz.biz size elimizden gelen yardımı yaptık.Ss istediniz verdik ısrar ettiniz verdik sen kafandaki uyduruk düşüncelerinle saçma sapan yorumların bir olmuş burda ben buyum diyip kendini tarif ediyorsun.Biz bu dedik sen ısrar ettin yanlış söylüyorsun diye .Gerçeği ortaya koyduk sen halen yalancısın dedin.Asıl kim kime yalan söylemiş burda hepimiz gördük


@nobe size %56 fan hızı 74 derece olduğunu ıspatlamış siz neyin hesabını yapıyorsunuz sahsa hakaretten şikayette bulunacam sözleriniz ağır itam edici aynı şey yukardaki diğer arkadaşlar içinde geçerli kolay gelsin


damn2u
Sırf şu yorumlar yüzünden marka/model indirimde olsa bile insanın tiksintiden alası gelmez, e insaf yahu bu kadarda olmaz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorlar birde.





O dediğini fanboycular çok güzel beceriyor bu işi , işte onlarda yapacaklarını yaptılar ve kendilerini gösterdiler ve mağlup oldular
kolay gelsin

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DH Misafiri 9 yıl
oyyy oyyy 5850'nin can çekişini duyar gibiyim:D
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unixslax 9 yıl
hala 5850 alan varmi acaba
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Miralay25 8 yıl
Furkán

Zotac'dan yine güzel bir AMP modeli.. Hız aşırtmada fazla zorlanmamış, istenilirse kartı satın alan kullanıcılar belli bir miktar daha hız aşırtarak kartı kullanabilir..



Kartın soğutması iyi düz versionlar gibi sesli çalışmıyor.kaç saattir test ettim 40 derece üstüne çıkmadı bende şaşırdım doğrusu.



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Furkán 9 yıl
Zotac'dan yine güzel bir AMP modeli.. Hız aşırtmada fazla zorlanmamış, istenilirse kartı satın alan kullanıcılar belli bir miktar daha hız aşırtarak kartı kullanabilir..
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Zero Limit 9 yıl
bana kalırsa amp! karizması yok kartta, daha güçlü bir görünüm beklerdim.
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M@U 9 yıl
Beğenmedim. Görünüş olarak pek kaliteli durmuyor ve incelemeye göre sesliymiş sanırım. Olmamış. Bir de geç çıktı kart. Hızına lafım yok ama daha iyisi olmalıydı kesinlikle.
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White Fang 9 yıl
sonunda fiyatıda iyi olursa alınır
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yerroner 9 yıl
Kartı incelemiş bile Techpowerup. techpowerup.com/...

Herkes kendi çözünürlüğünü alsın.

1680x1050'de 100 fps verirken 5850 93 veriyor tüm testlerin ortalamasında.

Kartın MSPR'si 259 dolar. Getirsinler 260 dolardan peynir ekmek gibi satsın.
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Tolgá 9 yıl
Ne kadar güzel duruyor kart.Birde sağlam oc var kartta.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Kartın tipi Güzel duruyor. Soğutmada fena olmaz gibi. Sapphire vapor-x ler geldi aklıma. Umarım serin ve sessiz olur.
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Eşref_37 9 yıl
Kart güzele benziyor. Zaten ekran kartı piyasasında şu aralar heycan uyandıran tek ürün GTX460.
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Nobe 8 yıl

MÜŞAVİR

Kartın tipi Güzel duruyor. Soğutmada fena olmaz gibi. Sapphire vapor-x ler geldi aklıma. Umarım serin ve sessiz olur.


kart güzel soğutmasıda iyi serin ve sessiz önerebilirim bu kartı memnunumda .zotağa laf yok

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