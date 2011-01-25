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Zotac, GeForce GTX 560 Ti modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,8b
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20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan mini-bilgisayarlarıyla gündemde olan Zotac, Nvidia'nın bugün yaptığı GeForce GTX 560 Ti (Titanium) lansmanıyla eş zamanlı olarak kendi hazırladığı özel tasarımlı çözümü duyurdu. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen, 1.95 milyar transistörlü GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip. 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği) ile gelen ekran kartı, Nvidia'nın belirlediği referans hızlarda çalışıyor. Grafik işlem birimi 822MHz, paralel işlemcileri 1645MHz ve bellekleri de 4004MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor.

CUDA, PhysX, 3DVision ve Purevideo HD teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve mini HDMI konnektörlerine sahip. Isıl güç tasarımı 170 Watt olan yeni model ile birlikte Zotac, oyun tutkunlarına Assassin's Creed: Brotherhood yükleme kuponu da veriyor. Zotac tarafında kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen yeni modele ek olarak, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek AMP! Edition serisi GeForce GTX 560 Ti modellerinin de yakında lanse edilmesi bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Tabi bütün üreticiler hayvan gibi büyük veya çift fanlı GTX560Ti lar ürettiği için yukarıdaki kartın soğutucusu cılız geldi herkesin gözüne.
Cyclone soğutucusunun aynısı ama fanı biraz daha küçük. 9cm değil de sanıyorum 8cm fan var.
Bu arada çıkan GTX560 ların hepsini inceledim. Aralarında en iyisi Asus. TOP edition olmuş olmamış farketmiyor. Şu an çıkan 2 fanlı iki modelinde de Super Alloy Power kullanılıyor. Power Consumption değerlerine baktım. Aynı hızda yani 900 Mhz de çalışan Palit'ten daha az güç tüketiyor. Isı bakımından da daha iyi. Kart çok iyi olmuş..
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No Way Out 8 yıl

OverClocKing

Tabi bütün üreticiler hayvan gibi büyük veya çift fanlı GTX560Ti lar ürettiği için yukarıdaki kartın soğutucusu cılız geldi herkesin gözüne.
Cyclone soğutucusunun aynısı ama fanı biraz daha küçük. 9cm değil de sanıyorum 8cm fan var.
Bu arada çıkan GTX560 ların hepsini inceledim. Aralarında en iyisi Asus. TOP edition olmuş olmamış farketmiyor. Şu an çıkan 2 fanlı iki modelinde de Super Alloy Power kullanılıyor. Power Consumption değerlerine baktım. Aynı hızda yani 900 Mhz de çalışan Palit'ten daha az güç tüketiyor. Isı bakımından da daha iyi. Kart çok iyi olmuş..

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Şu an en iyi soğutmaya sahip 560, MSI Golden edition'dur, üstüne üstlük komponentleri HAWK ile aynıdır.
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niksaçmabişeybence 8 yıl
küçük cyclone gibin
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Chembond 8 yıl
Zaten GF104 ile GF114 "pin to pin" uyumlu. Bu durumda bazı şirketler GTX460 için kullandıkları PCB ve soğutucuları olduğu gibi değiştirmeden GTX560 için kullanabilecekler.

Soğutucu oldukça kötü orası kesin tabi ama MSI Hawk kartlarının aynısından GTX560 içinde üretebilir.

Aslında bir yerlerden GTX560 GPU'su bulup benim kartın işlemcisiyle değiştirtmek lazım.


Not: GPU'lar bu kadar uyumlu, PCB'ler aynı olabilecekse... BIOSlarında uyumlu yada benzer olabileceği aklıma geliyor... Belki bazılarımızın elinde GF114 GPUsuna eş değer GPUlu GTX460lar var, kimbilir?
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Rainbow6 8 yıl
250 dolar civarinda test sonuclarina baktim malesef fiyatini haketmiyor bana gore kart hayal kirikligi oldu .. gerci bunu daha oncede solemistim gtx570 in altinda bi kart yapabilir buda 6950 yi gecemez diye ama fiyattan umutluydum gtx460 dan hizli onun fiyat araliginda olur diye ama oda cikmadi
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seyitonbaşi 8 yıl
guru3d.com/...
GİGA İYİ İŞ ÇIKARMIŞ
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Red 8 yıl
eee gigabyte'deki de gtx460 soc'dakinin aynısı ama
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vulcain 8 yıl
misafir kimsin sen çık dışarı çık :D mühendisler yaptı diye her yapılana atlayacak olsaydk ................ hocam yaklaşımın hakkaten cok kötü aman diyeyim topluluk içinde söyleme linç ederler adamı. bilinçli ol biraz... verdiğin parayı karsılayacak mı bu sogutma ıle bu kart ? hayır hemde kocaman.
kaldı ki 560 ti 6950 ye bile tokatlanmış bi kart ( tamam aşırı fark yok nvdia destekli 1-2 oyun dısında ama gerisinde yani zar zor yakalamış) 6950 yi modlayıp 6970 yapınca zaten hiç ama hiç şansı kalmıyor fiyat olarak da yarışamaz sadece nvdia fanatiklerine hitap ediyor bence suan bu kart... amd aferim len kerata iyi yoldasın kaptın sen bu GPU işini.
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DH Misafiri 8 yıl
ya bu kartı yapan mühendisler herhalde bu soğutucu ile çalışmasa neden koysunlar bu kartlar test ediliyor deyilmi çalışıyorsa kart neden ben onu düşüneyimki ben bakarım oyunumu oynamya adamlar yapmış ki bir bildikleri var
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butchertheidiot 8 yıl
sırf tasarımı aldırır bu kartı adama
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ghost recon advanced 8 yıl
yeni kart bari 2 fanlı olmuş olsaydı daha şık görünürdü
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X-FI 8 yıl
GTX 460ın intikamını bu alacak gibi... zira GTX 460 OC olsa dahi 6950 ve 6970 in hep gerisinde kalıyordu.
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vulcain 8 yıl
malesef dileğiniz kabul edilmedi hocam :D hardwareheaven'da incelemesi mevcut 560ti vs 6950 yazarak aratırsanız google'a cıkıyor. safkan nvdia destekli bir iki oyun haricinde bırak 6970'e yetişmeyi 6950 nin gerisinde kalıyor hadi üj bej :D fpsnin lafını etmeyeyim zar zor kafa kafaya diyelim. 6950'niz 2 gb ise zaten 6970'iniz oluveriyor bu da 560 Ti ye addaaaaa dedirtiyor bizlere :) ayrıca 6950'nin fiyatı 560 Ti ye göre daha alınabilir. vay be AMD hakkaten dikişi tutturdu :S
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Chembond 8 yıl
Düzeltme: 1.95 Milyar transistörlü GF114 GPU'sunun
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