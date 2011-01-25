Zotac, GeForce GTX 560 Ti modelini kullanıma sunuyor

AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan mini-bilgisayarlarıyla gündemde olan Zotac, Nvidia'nın bugün yaptığı GeForce GTX 560 Ti (Titanium) lansmanıyla eş zamanlı olarak kendi hazırladığı özel tasarımlı çözümü duyurdu. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen, 1.95 milyar transistörlü GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip. 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği) ile gelen ekran kartı, Nvidia'nın belirlediği referans hızlarda çalışıyor. Grafik işlem birimi 822MHz, paralel işlemcileri 1645MHz ve bellekleri de 4004MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor.

CUDA, PhysX, 3DVision ve Purevideo HD teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve mini HDMI konnektörlerine sahip. Isıl güç tasarımı 170 Watt olan yeni model ile birlikte Zotac, oyun tutkunlarına Assassin's Creed: Brotherhood yükleme kuponu da veriyor. Zotac tarafında kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen yeni modele ek olarak, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek AMP! Edition serisi GeForce GTX 560 Ti modellerinin de yakında lanse edilmesi bekleniyor.