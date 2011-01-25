Zotac, GeForce GTX 560 Ti modelini kullanıma sunuyor

AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan mini-bilgisayarlarıyla gündemde olan Zotac, Nvidia'nın bugün yaptığı GeForce GTX 560 Ti (Titanium) lansmanıyla eş zamanlı olarak kendi hazırladığı özel tasarımlı çözümü duyurdu. TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen, 1.95 milyar transistörlü GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip. 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 384x paralel işlem birimi (CUDA çekirdeği) ile gelen ekran kartı, Nvidia'nın belirlediği referans hızlarda çalışıyor. Grafik işlem birimi 822MHz, paralel işlemcileri 1645MHz ve bellekleri de 4004MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor.
CUDA, PhysX, 3DVision ve Purevideo HD teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve mini HDMI konnektörlerine sahip. Isıl güç tasarımı 170 Watt olan yeni model ile birlikte Zotac, oyun tutkunlarına Assassin's Creed: Brotherhood yükleme kuponu da veriyor. Zotac tarafında kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen yeni modele ek olarak, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek AMP! Edition serisi GeForce GTX 560 Ti modellerinin de yakında lanse edilmesi bekleniyor.
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Cyclone soğutucusunun aynısı ama fanı biraz daha küçük. 9cm değil de sanıyorum 8cm fan var.
Bu arada çıkan GTX560 ların hepsini inceledim. Aralarında en iyisi Asus. TOP edition olmuş olmamış farketmiyor. Şu an çıkan 2 fanlı iki modelinde de Super Alloy Power kullanılıyor. Power Consumption değerlerine baktım. Aynı hızda yani 900 Mhz de çalışan Palit'ten daha az güç tüketiyor. Isı bakımından da daha iyi. Kart çok iyi olmuş..
Şu an en iyi soğutmaya sahip 560, MSI Golden edition'dur, üstüne üstlük komponentleri HAWK ile aynıdır.
Soğutucu oldukça kötü orası kesin tabi ama MSI Hawk kartlarının aynısından GTX560 içinde üretebilir.
Aslında bir yerlerden GTX560 GPU'su bulup benim kartın işlemcisiyle değiştirtmek lazım.
Not: GPU'lar bu kadar uyumlu, PCB'ler aynı olabilecekse... BIOSlarında uyumlu yada benzer olabileceği aklıma geliyor... Belki bazılarımızın elinde GF114 GPUsuna eş değer GPUlu GTX460lar var, kimbilir?
GİGA İYİ İŞ ÇIKARMIŞ
kaldı ki 560 ti 6950 ye bile tokatlanmış bi kart ( tamam aşırı fark yok nvdia destekli 1-2 oyun dısında ama gerisinde yani zar zor yakalamış) 6950 yi modlayıp 6970 yapınca zaten hiç ama hiç şansı kalmıyor fiyat olarak da yarışamaz sadece nvdia fanatiklerine hitap ediyor bence suan bu kart... amd aferim len kerata iyi yoldasın kaptın sen bu GPU işini.