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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını resmi olarak duyurdu

7 yıl
15,4b
1
15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını resmi olarak duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde Japonya ve Tayvan'da satışa sunulan VIA Nano X2 işlemcili Zbox Nano VD01, Zotac tarafından resmen duyuruldu. Firmanın kompakt boyutlu medya bilgisayar gamının en yeni temsilcisi olan sistem, benzer modellerden farklı olarak sırtını VIA platformuna yaslıyor ve gücünü 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden alıyor. 
VIA'nın VX900H yongasetini kullanan anakartın kullanıldığı sistemde standart olarak barebone formunda yani bellek ve disk olmadan gelirken, aynı modelin Plus isimli ikinci versiyonunda ise 1066MHz hızında çalışan 2GB SO-DIMM bellek ile birlikte 320GB kapasiteli diske yer veriliyor. Ekran kartı olarak çipsete entegre Chrome9 grafik biriminin kullanıldığı sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, iki adet USB 3.0 portu ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. 
Zotac'ın ağırlıklı olarak oturma odalarında kullanım için hazırladığı mini bilgisayarın barebone versiyonu 184 Avro, Plus versiyonu ise 265 Avro seviyesindeki fiyatlarla Avrupa fiyat listelerinde ön-siparişe sunulmuş durumda. 
Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını resmi olarak duyurdu
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manyakurt 7 yıl en beğenilen
ihtiyacım olmadığı halde hep bir tane alasım var bunlardan
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Tensi 7 yıl
Passmarktan ,slemci skoruna bakayim dedim ama henuz yorum yok. VIA'nin yine 1.2 Ghz'lik islemcisi 411 puan almis. x2 herhalde 800 alabilir. Bu da Intel'in D525 ini geciyor. Ekran kartinin on-board olmamasi da D525'e gore buyuk avantaj. HDMI cikisi yine bir arti. Ustelik USB 3.0, Bluetooth 3.0 ve Wi-fi aktarim kolayligi acisindan mukemmel olmus. Ayrica islemci 64 bit. 1 Gb ram ile SD-Card uzerine Linux kurup HDD takmadan wi-fi uzerinden cok rahat film izlenilebilir bence.
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Tensi 7 yıl
2.5" 2TB SSD koyup yine yetmez. Tabii 3.000 € luk fiyati gorunce de aman canim bu fiyata bu alinir mi denir o zaman da. Bu backup unitesi degil arkadaslar, alt tarafi HTPC. Sessiz, kucuk, ucuz. Fiyatina gore de ozellikleri iyi. Daha ne olsun ki.
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Overature 7 yıl
artcraft35
Overature320 GB az geldi bana.Medya bilgisayarı olduğu için öncelikli amaç film izleme olacaktır.Film için 320 GB yetersiz.
odandaki bilgisayarından ve taşınabilir sabit diskinden de fim izle diye wifi ve usb 3.0 koymuşlar. ayrıca 1080p bir filmin 20 gb olduğunu varsayarsak 320 gb a 13 - 15 tane film atılır bence cihazın kendi hafızası için hiç de az bi sayı değil. üstelik 1080p mkv film arşivi oluşturcak kaç kişi var ki? izlediğini sil geç

Ben bu bilgisayarı alsam odamdaki bilgisayara bağlamak için almam ve herkesin de harici diski olduğunu sanmam ve tabi ki wifi'nin de herkeste olduğunu sanmıyorum.Ben izleyip beğendiğim filmleri silmem, arşivini tutarım, izlediğim filmlerin %90'ı da 1080p.O yüzden 320 GB yetersiz.
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ilker90 7 yıl
3d flim oynatır mı acaba media player yerine alınabilir ve alabilirim
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alp ER can 7 yıl
güzel gözüküyo
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JoeyBane 7 yıl
Bununla oyun da oynanabilir mi? Most Wanted, COD4(1024X768 30+fps) mesela.
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AmdFanBoyX 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey
Bununla oyun da oynanabilir mi? Most Wanted, COD4(1024X768 30+fps) mesela.

1920x1080p de 60fps den aşagı düşmez :D
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darkaura 7 yıl
Cihaz muhtemelen 2.5inch hd ile calisiyor. 3.5icin yer olmadigi acik. Dusuk kapasiteli olmasi bu yuzden. Daha buyuk 2.5lerde var ama bu seferde maliyet firlar. zaten meraklisini onlarda kesmez. en temizi 2tb harici kullanmak.
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umutarslan.com 7 yıl
artcraft35
Overature320 GB az geldi bana.Medya bilgisayarı olduğu için öncelikli amaç film izleme olacaktır.Film için 320 GB yetersiz.
odandaki bilgisayarından ve taşınabilir sabit diskinden de fim izle diye wifi ve usb 3.0 koymuşlar. ayrıca 1080p bir filmin 20 gb olduğunu varsayarsak 320 gb a 13 - 15 tane film atılır bence cihazın kendi hafızası için hiç de az bi sayı değil. üstelik 1080p mkv film arşivi oluşturcak kaç kişi var ki? izlediğini sil geç

ben varım 16tb disk var.ama arkadaşın söylediği mantıklı.bu tip cihazın ucuz satılması için içindeki diskin ucuz olması lazım.320 yetmez ama harici 2tb disk iş çözer.
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artcraft35 7 yıl
Overature
320 GB az geldi bana.Medya bilgisayarı olduğu için öncelikli amaç film izleme olacaktır.Film için 320 GB yetersiz.

odandaki bilgisayarından ve taşınabilir sabit diskinden de fim izle diye wifi ve usb 3.0 koymuşlar. ayrıca 1080p bir filmin 20 gb olduğunu varsayarsak 320 gb a 13 - 15 tane film atılır bence cihazın kendi hafızası için hiç de az bi sayı değil. üstelik 1080p mkv film arşivi oluşturcak kaç kişi var ki? izlediğini sil geç
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napolyon94 7 yıl
Cok hosuma gitti minicik :D birde benim htpc ye bakiyorum zangir zangir koca kasali pentium 4 :D
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