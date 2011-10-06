Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını resmi olarak duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Japonya ve Tayvan'da satışa sunulan VIA Nano X2 işlemcili Zbox Nano VD01, Zotac tarafından resmen duyuruldu. Firmanın kompakt boyutlu medya bilgisayar gamının en yeni temsilcisi olan sistem, benzer modellerden farklı olarak sırtını VIA platformuna yaslıyor ve gücünü 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden alıyor.

VIA'nın VX900H yongasetini kullanan anakartın kullanıldığı sistemde standart olarak barebone formunda yani bellek ve disk olmadan gelirken, aynı modelin Plus isimli ikinci versiyonunda ise 1066MHz hızında çalışan 2GB SO-DIMM bellek ile birlikte 320GB kapasiteli diske yer veriliyor. Ekran kartı olarak çipsete entegre Chrome9 grafik biriminin kullanıldığı sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, iki adet USB 3.0 portu ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Zotac'ın ağırlıklı olarak oturma odalarında kullanım için hazırladığı mini bilgisayarın barebone versiyonu 184 Avro, Plus versiyonu ise 265 Avro seviyesindeki fiyatlarla Avrupa fiyat listelerinde ön-siparişe sunulmuş durumda.