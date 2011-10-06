Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını resmi olarak duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde Japonya ve Tayvan'da satışa sunulan VIA Nano X2 işlemcili Zbox Nano VD01, Zotac tarafından resmen duyuruldu. Firmanın kompakt boyutlu medya bilgisayar gamının en yeni temsilcisi olan sistem, benzer modellerden farklı olarak sırtını VIA platformuna yaslıyor ve gücünü 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden alıyor.
VIA'nın VX900H yongasetini kullanan anakartın kullanıldığı sistemde standart olarak barebone formunda yani bellek ve disk olmadan gelirken, aynı modelin Plus isimli ikinci versiyonunda ise 1066MHz hızında çalışan 2GB SO-DIMM bellek ile birlikte 320GB kapasiteli diske yer veriliyor. Ekran kartı olarak çipsete entegre Chrome9 grafik biriminin kullanıldığı sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, iki adet USB 3.0 portu ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.
Zotac'ın ağırlıklı olarak oturma odalarında kullanım için hazırladığı mini bilgisayarın barebone versiyonu 184 Avro, Plus versiyonu ise 265 Avro seviyesindeki fiyatlarla Avrupa fiyat listelerinde ön-siparişe sunulmuş durumda.
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Ben bu bilgisayarı alsam odamdaki bilgisayara bağlamak için almam ve herkesin de harici diski olduğunu sanmam ve tabi ki wifi'nin de herkeste olduğunu sanmıyorum.Ben izleyip beğendiğim filmleri silmem, arşivini tutarım, izlediğim filmlerin %90'ı da 1080p.O yüzden 320 GB yetersiz.
1920x1080p de 60fps den aşagı düşmez :D
ben varım 16tb disk var.ama arkadaşın söylediği mantıklı.bu tip cihazın ucuz satılması için içindeki diskin ucuz olması lazım.320 yetmez ama harici 2tb disk iş çözer.
odandaki bilgisayarından ve taşınabilir sabit diskinden de fim izle diye wifi ve usb 3.0 koymuşlar. ayrıca 1080p bir filmin 20 gb olduğunu varsayarsak 320 gb a 13 - 15 tane film atılır bence cihazın kendi hafızası için hiç de az bi sayı değil. üstelik 1080p mkv film arşivi oluşturcak kaç kişi var ki? izlediğini sil geç
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