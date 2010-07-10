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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac ekran kartlarıyla birlikte Boost Premium uygulama paketini vermeye başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelini pazara sunmaya hazırlanan Zotac, kullanıcılara yeni bir yazılım paketi sunacağını açıkadı. Zotac tarafından "bilgisayar deneyimini geliştir" sloganıyla hazırlanan yazılım paketi, GeForce, Infinity Edition, Zone Edition ve Synergy Edition serisi ekran kartlarıyla birlikte bu aydan itibaren verilmeye başlanacak "Boost Premium" isimli yeni paket, daha çok CUDA teknolojisinden faydalanabilen çoklu ortam odaklı uygulamaları içeriyor.

Zotac Boost Premium paketinde;

 - vReveal (ücretsiz sürüm) - CUDA desteği ile GPU tabanlı hızlandırma avantajından yararlanan yazılım, kullanıcılarına diledikleri video üzerinde çeşitli düzenlemeler yapma olanağı tanıyor.

 - Nero Vision Xtra (30 günlük deneme sürümü) - Video düzenleme programı kullanıcılarına başta PiP (resim içerisinde resim) desteği olmak üzere farklı video düzenleme seçenekleri sunuyor.

 - Coolris - video ve fotoğraflarınızı 3D ortamda görüntüleyebilen dosya yöneticisi.

 - Kylo - HDTV'ler için geliştirilen web gezgini.

 - XBMC - Bilgisayarınızı HTPC'ye çeviren açık kaynak medya uygulaması.

Zotac'on Boost Premium isimli uygulama paketi hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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The@Thing 9 yıl
her kart yanar o/c gibi önemli şeyleri öğrenmeden işe koyulmamak lazım ve kendi hatasının nedeni olarak firmalarıda suçlamamak gerekir zotac bence başarılı bir firma
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Haşin Erkek 9 yıl
arkadaşlar benim kanımda fan namına birşey yoktu ısınınca ben üflesem fandna daha etkili oluyordu biraz hızları arttırdım oyuna girdim baya bir ısındı
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gunescan 9 yıl
Cidden yav O kadar kolay mı bir kartı yakmak ?
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mumak 9 yıl
knight7cydonia senin son konuyu okudum
geçmiş olsun ama ben zotac ın bi suçunu bulamadım olayda.overclock bilgin pek olmadan overclock yapmış ve kartı yakmışsın zotac neylesin
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OtoburPirana 9 yıl

mumak

knight7cydonia senin son konuyu okudum

geçmiş olsun ama ben zotac ın bi suçunu bulamadım olayda.overclock bilgin pek olmadan overclock yapmış ve kartı yakmışsın zotac neylesin


Overclock ile kart nasıl yanıyor hiç anlayabilmiş değilim. Ati kartlarda Vpu recover var kart çalışamadığı duruma gelince resetliyor kendini ve windows bile resetlenmeden kart normale dönüyor. Yani bu kartlarda hiç mi koruma yok nasıl yanıyor?
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Haşin Erkek 9 yıl
bana zotac demeyin (son konuma bakın anlarsınız)
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mehmetgirgin 9 yıl
adam ekran kartı alıyo bide premium için para mı verecek premium bittiğinde
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Batuist 9 yıl
atininde catalist center içerisinden çıkan yazılımda video çevirici programı sabit olarak geliyor.. ama herhangi uyumlu bir videoyu dönüştürdüğünüz zamanki elde ettiğini videonun kalitesi berbat ötesi... yani böyle birşey yapıp imajlarını zedelemelerindense yapmamak bence daha iyidir diye düşünüyorum.. konuyla pek alakası yok ama aklıma bunu getirdi haber.. bunun yazılımıda aynı şekilde destek veriyorsa bırakın bu işleri derim.. en basitinden video düzenleme yazılımları bile daha kullanışlı olabiliyor..
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