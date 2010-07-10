Zotac ekran kartlarıyla birlikte Boost Premium uygulama paketini vermeye başlıyor

GeForce GTX 460 modelini pazara sunmaya hazırlanan Zotac, kullanıcılara yeni bir yazılım paketi sunacağını açıkadı. Zotac tarafından "bilgisayar deneyimini geliştir" sloganıyla hazırlanan yazılım paketi, GeForce, Infinity Edition, Zone Edition ve Synergy Edition serisi ekran kartlarıyla birlikte bu aydan itibaren verilmeye başlanacak "Boost Premium" isimli yeni paket, daha çok CUDA teknolojisinden faydalanabilen çoklu ortam odaklı uygulamaları içeriyor.

Zotac Boost Premium paketinde;

- vReveal (ücretsiz sürüm) - CUDA desteği ile GPU tabanlı hızlandırma avantajından yararlanan yazılım, kullanıcılarına diledikleri video üzerinde çeşitli düzenlemeler yapma olanağı tanıyor.

- Nero Vision Xtra (30 günlük deneme sürümü) - Video düzenleme programı kullanıcılarına başta PiP (resim içerisinde resim) desteği olmak üzere farklı video düzenleme seçenekleri sunuyor.

- Coolris - video ve fotoğraflarınızı 3D ortamda görüntüleyebilen dosya yöneticisi.

- Kylo - HDTV'ler için geliştirilen web gezgini.

- XBMC - Bilgisayarınızı HTPC'ye çeviren açık kaynak medya uygulaması.

Zotac'on Boost Premium isimli uygulama paketi hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.