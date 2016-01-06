Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı

Özellikle Intel'in teşviğiyle bilgisayar pazarında yeniden yükselişe geçen çubuk tasarımındaki sistemler giderek çoğalıyor. Intel ve Asus'dan sonra Zotac da yeni trende katılmak için kolları sıvadı. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan bilgisayar, rakiplerinden bir adım önde görünüyor.





Intel's Compute Stick adındaki ürününde Haswell tabanlı bir Atom işlemci yer alırken, Asus Chromebit modelinde ise ARM tabanlı bir Rockchip işlemcisi bulunuyordu. Zotac PC Stick ise Cherry Trail tabanlı daha yeni Intel Atom z5-Z8300 yonga setine yer veriyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcinin yanında 500MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimi geliyor. Bu bakımdan sistem daha iyi bir performans sergiliyor.





Cihazda 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve 10/100 Ethernet gibi özellikler yer alırken, gerekli enerjisini microUSB üzerinden sağlıyor. Ek USB 2.0 bağlantısı ise farklı çevre birimlerine imkan tanıyor. Ayrıca bir microSD yuvası da unutulmamış. Windows 10 işletim sistemine sahip olduğu tahmin edilen cihaz 150$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.digitaltrends.com/ces/zotac-is-challenging-intels-compute-stick-with-a-more-compelling-option/