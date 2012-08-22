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Zotac, mini bilgisayarı Zbox Nano'yu AMD Brazos 2.0 platformuyla güncelledi

6 yıl
5,3b
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Zotac, mini bilgisayarı Zbox Nano'yu AMD Brazos 2.0 platformuyla güncelledi
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Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayanların, evinde / ofisinde yer problemi yaşayanların, enerji sarfiyatına önem verenlerin veya HTPC sistemi kurmak isteyenlerin dikkatini çeken mini bilgisayarlar hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bilgisayar donanımlarıyla yakından ilgilenenler tarafından tanınan Zotac, Zbox Nano serisi mini bilgisayarını, AMD'nin yeni platformu Brazos 2.0 ile güncelledi.
Zbox Nano'nun, 40 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli AMD E2-1800 hızlandırılmış işlem birimi (APU), 1 MB L2 ön bellek, 18 watt ısıl tasarım gücü (TDP) ve DirectX 11 / OpenGL 4.0 destekli Radeon HD 7340 grafik birimi sunuyor.
2 GB DDR3 belleği (8 GB'a kadar arttırılabilir) ve 5400 devir / dakika hızında çalışan, 2.5-inç formunda 320 GB sabit diski bulunan (SATA-III diskler destekleniyor) Zbox Nano, Wi-Fi 802.11n ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Zbox Nano'nun arka yüzünde DisplayPort çıkışı, HDMI çıkışı, 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ethernet (10 / 100 / 1000 Mbps) bağlantısı, Wi-Fi anteni; ön yüzünde ise kart okuyucu (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS Pro, xD), 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı (mini optik) ve eSATA bağlantısı konumlandırılmış. Mini bilgisayarın üst tarafındaki yeşil LED ışık farklı ve şık bir görünüm sergiliyor.
Uzaktan kumanda ve USB destekli kızılötesi alıcısı ile gelen mini bilgisayarın fiyat bilgisi verilmemiş. 
Zotac, mini bilgisayarı Zbox Nano'yu AMD Brazos 2.0 platformuyla güncelledi
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Zotac, mini bilgisayarı Zbox Nano'yu AMD Brazos 2.0 platformuyla güncelledi
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http://www.zotac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=614%3Azotac-refreshes-zbox-nano-with-amd-radeon-hd-7340-graphics&catid=1&Itemid=268&lang=en Yorum Yaz
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