Zotac özel tasarımlı GeForce GTX 460 2GB modelini hazırlıyor

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modeli üzerinde çalışıyor. Referans tasarımlı mevcut modellerden farklı olarak 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilen ekran kartı, sahip olduğu soğutucusuyla da fark yaratmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği tahmin edilen kart üzerinde Arctic Cooling'in Accelero Twin Turbo Pro soğutucusu yer alıyor.

92mm çapında iki adet fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucunun, yüksek hız aşırtma denemelerinde kartı serin tutacağı belirtiliyor. Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart üzerinde DVI, HDMI v DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 2GB GDDR5 bellekli Zotac GeForce GTX 460 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.