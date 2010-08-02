Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac özel tasarımlı GeForce GTX 460 2GB modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac özel tasarımlı GeForce GTX 460 2GB modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Zotac, özel tasarımlı yeni bir GeForce GTX 460 modeli üzerinde çalışıyor. Referans tasarımlı mevcut modellerden farklı olarak 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilen ekran kartı, sahip olduğu soğutucusuyla da fark yaratmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği tahmin edilen kart üzerinde Arctic Cooling'in Accelero Twin Turbo Pro soğutucusu yer alıyor.

92mm çapında iki adet fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip olan soğutucunun, yüksek hız aşırtma denemelerinde kartı serin tutacağı belirtiliyor. Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart üzerinde DVI, HDMI v DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 2GB GDDR5 bellekli Zotac GeForce GTX 460 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Zotac özel tasarımlı GeForce GTX 460 2GB modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Zotac özel tasarımlı GeForce GTX 460 2GB modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
İlk halineden daha iyi:D küçük bi kelebekcik vardı fan yerine önceden... 500den yukarı vermem ama...
GTA oynicaklar için 2 gb işe yarar yoksa gereksiz onu kullanmaz bile gtx 480 1,5 gb zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unixslax 9 yıl
499 dan fazla vermem
3 slot tan fazla yer kapliyor sli de her anakartta yapilmaz

yine de karti beğendim amd 6xxx serisini çikarmadan gelirmi bu kart bu arada 6850 dn hizli olur gibi me geliyo bu kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl

Piyasada 460'dan başka kart olmayacak bu gidişle her marka yeni bir 460 çıkartıyor piyasaya.Artık en iyi 460 konuşur olacaz herhalde ama zotac 2gb modeli iyi düşünmuş.Ancak 2gb bellekler bu kartta ne kadar etki yapar görmek lazım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 9 yıl
Nvidia 470 üretimini durdurdu heralde ellerinde kalanları da MSI'a hayrına 465'lere koysun da çoluk çocuk sevinsin diye yolladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
slot kalmıyo geriye. soğutma güzel gibide herşey fiyata bakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 9 yıl
illâ bir yerini eksik bırakacaklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
buna da başlık atılsın sonunda bunu da yaptılar diye. adamlar 2 tane slot arka kapağı koyuyorlar ama ilk resme bakılırsa 3. hatta belki 4.slot da feda edilmiş gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 9 yıl
İş Türkiye fiyatında biter, eğer 500TL olursa alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 9 yıl
nvidia atiye kaptırdıklarını geri almaya çalşıo güzel kart olmuş soğüutucusu güzel iş görür yaprak sayısı yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kam1kaze 9 yıl
Kendi ayaklarına mı sıkarlar kafalarına bilmem hala fiyatlar çok yüksek bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heyysanadiyom 9 yıl
fiyat her şeyi belirler bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cstark 9 yıl
evet gtx460 ın daha kapsamlı bi sogutucuya ihtiyacı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
Yüksek çözünürlükte (o.c ile) kendi(Gtx 470)ni baltalıyor. Ama fiyatı belli olunca netleşir bu durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mayor 9 yıl
bir arkadaş demiştiki nvidia atiyi öldürmek için kendi ayaklarına sıkmaktan geri durmuyor diye bu kart aynen öyle olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11897 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, zotac ve
2 etiket daha geforce özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim