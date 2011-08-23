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Zotac'dan enerji verimli yeni ekran kartı; GTS 450 Eco Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan enerji verimli yeni ekran kartı; GTS 450 Eco Edition
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Zotac bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına GeForce GTS 450 tabanlı yeni bir ekran kartı eklediğini duyurdu. ECO Edition serisi altında sunulan ekran kartı, düşürülen saat hızları sayesinde, GTS 450 tabanlı referans kartlara göre %33 oranında daha az güç tüketiyor. Tek slot tasarıma sahip olan Zotac GTS 450 Eco Edition, 192 paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB DDR3 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1200MHz'de ve bellekleri de 1333MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumlaro için çift yollu SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan Zotac GTS 450 Eco Edition'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı. 
Zotac'dan enerji verimli yeni ekran kartı; GTS 450 Eco Edition
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IceRulez 8 yıl
eco modelini alacağına git ati al kardeşim

anlamam ki nvdianın eco modellerini

gts 450 eco ya denk ati 5650 olabilir mesela
fiyatı daha da uygun olur sanki ?
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veto1214 8 yıl
7/24 film -dizi izleyenler için biçilmiş kaftan
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Krauser DMC 8 yıl
cidden aklıma eski bilgisayarımın ekran kartı geforce fx 5200 geldi, ne kadar da anımsatıyor fx 5xxx serisini...
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chief53 8 yıl
FX5500e çok benziyo
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şoray uzun yolda 8 yıl
giriş seviyesi kartlara benziyor.
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