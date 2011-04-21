Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition

Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 580 AMP!2 modelini kullanıma sunan Zotac, daha da güçlüsünü isteyenler için GeForce GTX 580 Extreme Edition modelini hazırladı. Nvidia'nın GF110 GPU'sunu kullanan yeni model, sahip olduğu özelleştirilmiş detayları ve Zotac tarafından geliştirilen üç slot tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekiyor.

Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak yeni bir baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen kart, 16+2 fazlı güç tasarımı ile geliyor. 6 adet Bakır ısı borusuna sahip çift fanlı soğutucusu ile referans tasarımlı kartlardan daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartında, bellek yongaları ve VRM bölümünün Alüminyum ısı dağıtıcılar ile desteklendiğini görüyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 16+2 fazlı güç tasarımı sayesinde GPU'ya 500 Watt'a kadar güç sağlayabilen ekran kartı, stabilite ve hız aşırtma yeteneklerini arttırmak için tantalum filtre kapasitörler ve 3V 1000uF FPCAP decoupling kapasitörlerine yer verilerk değişen akım taleplerine daha hızlı karşılık verilmesi hedeflenmiş.

Samsung tarafından üretilen ve 0.4ns erişim süresine sahip GDDR5 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmayan ancak belleklerin 3400MHz'de çalıştığı belirtilen kartın fiyatı da henüz bilinmiyor.