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Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition
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Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 580 AMP!2 modelini kullanıma sunan Zotac, daha da güçlüsünü isteyenler için GeForce GTX 580 Extreme Edition modelini hazırladı. Nvidia'nın GF110 GPU'sunu kullanan yeni model, sahip olduğu özelleştirilmiş detayları ve Zotac tarafından geliştirilen üç slot tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekiyor.

Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak yeni bir baskılı devre tasarımı üzerine inşa edilen kart, 16+2 fazlı güç tasarımı ile geliyor. 6 adet Bakır ısı borusuna sahip çift fanlı soğutucusu ile referans tasarımlı kartlardan daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartında, bellek yongaları ve VRM bölümünün Alüminyum ısı dağıtıcılar ile desteklendiğini görüyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 16+2 fazlı güç tasarımı sayesinde GPU'ya 500 Watt'a kadar güç sağlayabilen ekran kartı, stabilite ve hız aşırtma yeteneklerini arttırmak için tantalum filtre kapasitörler ve 3V 1000uF FPCAP decoupling kapasitörlerine yer verilerk değişen akım taleplerine daha hızlı karşılık verilmesi hedeflenmiş.

Samsung tarafından üretilen ve 0.4ns erişim süresine sahip GDDR5 bellek yongalarının kullanıldığı ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmayan ancak belleklerin 3400MHz'de çalıştığı belirtilen kartın fiyatı da henüz bilinmiyor.

Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition
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Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition
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Zotac'dan hız aşırtma tutkunlarına: GeForce GTX 580 Extreme Edition
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avatar78 8 yıl
Tüh, Mukteda hocam görmesin bunu
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ghost recon advanced 8 yıl
kol gibi bi raklamla gelecektir
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kml28 8 yıl
bu nedir arkadaş. nasıl bişi bu ya
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kL4rN3tC1x6z9 8 yıl
okadar yazdın fiyatı bekledim bi saat hızıyla fiyatı bilinmiyouş bu üreticiler nekadar çoq seviyo entrikayı gerilimi :D
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Python 8 yıl
Baktilarki artik kartlarin boyu buyumesin piyasada kasa yok buseferde enden buyutmeye basladılar
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NecroCyber-777 8 yıl
3 slot tasarım cidden son dönemlerde abartı olmaya başladı sli bile yapılamıyacak bu gidişle o acıdan kötü direct cu IIbile 3 slot kaplıyor
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Zeytinbey 8 yıl

NECROCYBER

3 slot tasarım cidden son dönemlerde abartı olmaya başladı sli bile yapılamıyacak bu gidişle o acıdan kötü direct cu IIbile 3 slot kaplıyor


SLI olayı nasıl yapılacak o da sıkıntılı, sli köprü yeri soğutucunun arkasında kalıyor zaten, kutu içinden özel sli köprüsü çıkmazsa bizim anakartlarda çıkan sli köprüleri ile çok zor sli yapmak...
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0rka 8 yıl
saat hızlarının gigabyte gtx580 super overclock modelini geçiceğini sanmıyorum
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Zeytinbey 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman geleceği şüpheli bir ürün... bu tür özel tasarımlı ürünler türkiyeye yaklaşık bir yıl sonra gelebiliyor (bkz gigabyte GTX 480 SOC)... bazıları o kadar sürmüyor (bkz asus GTX 580 DCII) umarım bu üründe asus gibi nispeten hızlı bir giriş yapar... Zotac böyle özel tasarım işlerinde yeni olduğunu ürünü geç çıkararak göstermiş oldu. Tasarım olarak beğendim ancak soğutucunun 3 slot kaplaması kötü olmuş... onun dışında referans tasarım üzerine bios overclocku ile çıkarılan AMP! serisi yanında böyle bir çalışma yapmaları sevindirici... Çıkacağı saat hızları ile ilgili testleri bekliyoruz ancak bu 3 slot tasarım işi benim için can sıkıcı bir sorun asus ve zotac 3 slot tasarımla çıkarırken ürünleri msi ve gigabyte'ın 3 slot kaplamayan soğutucularla da bu işi kıvırmaları msi ve gigabyte için başarıdır bence...
Onun dışında bu ürünün soğutucu fanları 120mm gibi duruyor ve resme dikkatli bakarsanız soğutucu fanların üst kısmı kartın dışına taşmış, kasa genişliği fazla geniş olmayan veya yan kapakta fan olması dolayısıyla yer sıkıntısı çekenler için bu problem olabilir. Bu durumda kartla birlikte kasa değişikliği ihtiyacı da gerekebilir...
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syler23 8 yıl
nvidia dan hep aynı nağmeler :D:D 8 serisi nvidia kartları hatırlayın :D
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fenerlee01 8 yıl
tüketim çılgınlığından başka bişe değil...
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demircibu 8 yıl
gelsin bakarız tadına
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M@U 8 yıl
Tek gpu için 3 slotluk soğutma. Beğenmedim, beğenmeyeceğim.
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Necessa®i 8 yıl
kart olağanüstü. Mimarisine de hayran kaldım.
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HiqhWoltage 8 yıl

Necessa®i

kart olağanüstü. Mimarisine de hayran kaldım.

aynen. Çok iyi yapmış bu sefer kartı Zotac.
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