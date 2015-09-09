Zotac'dan mini oyuncu bilgisayarı Zbox Magnus EN970

Oyunculara hitap eden güçlü donanımlara sahip bilgisayar ürünleri artık daha fazla tercih edilirken, her segmentte örnekler karşımıza çıkmaya başladı. Masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon derken mini PC segmenti de oyuncu sınıfına katıldı.





Zotac'ın hazırladığı Zbox Magnus EN970 oyuncu bilgisayarı Broadwell tabanlı Intel Core i5-5200U işlemci ve 3GB GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GTX 960 grafik kartı ile birlikte geliyor.





Cihaz iki versiyon halinde gelecek. Alt versiyonda 2 adet 1600MHz DDR3L slotu, 1 adet M.2 SATA slotu, 2.5 inç SATA HDD/SSD slotu bulunurken, bileşen seçimi kullanıcıya bırakılıyor. PLUS versiyonunda ise 8GB RAM ve 120GB SSD entegre geliyor.





Modelde 4 adet HDMI 2.0 bağlantısı, kart okuyucu, çift 10/100/1000Mbps Ethernet, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, RAID =0/1 desteği, Windows 10 desteği şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Fiyatı henüz açıklanmadı.

http://hexus.net/tech/news/systems/86273-zotac-launches-zbox-magnus-en970-gaming-mini-pc/