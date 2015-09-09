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Zotac'dan mini oyuncu bilgisayarı Zbox Magnus EN970

3 yıl
3,4b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Zotac'dan mini oyuncu bilgisayarı Zbox Magnus EN970

Oyunculara hitap eden güçlü donanımlara sahip bilgisayar ürünleri artık daha fazla tercih edilirken, her segmentte örnekler karşımıza çıkmaya başladı. Masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon derken mini PC segmenti de oyuncu sınıfına katıldı.

Zotac'ın hazırladığı Zbox Magnus EN970 oyuncu bilgisayarı Broadwell tabanlı Intel Core i5-5200U işlemci ve 3GB GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GTX 960 grafik kartı ile birlikte geliyor. 

Cihaz iki versiyon halinde gelecek. Alt versiyonda 2 adet 1600MHz DDR3L slotu, 1 adet M.2 SATA slotu, 2.5 inç SATA HDD/SSD slotu bulunurken, bileşen seçimi kullanıcıya bırakılıyor. PLUS versiyonunda ise 8GB RAM ve 120GB SSD entegre geliyor. 

Modelde 4 adet HDMI 2.0 bağlantısı, kart okuyucu, çift 10/100/1000Mbps Ethernet, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, RAID =0/1 desteği, Windows 10 desteği şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Fiyatı henüz açıklanmadı. 

http://hexus.net/tech/news/systems/86273-zotac-launches-zbox-magnus-en970-gaming-mini-pc/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 3 yıl
e bide blu ray koyaydı :)
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huseyincarnege 3 yıl
e bide blu ray koyaydı :)
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BekirHan 3 yıl
Şu telefonların imeilerini kırmada kullanılan aletlere zbox denmiyor muydu yav? Hatta şekli bile benziyor :)
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istanbulbirbaska 3 yıl
Bu tip kasa boyutunda amd kaveri-carrizzo apu kullanan ürünlerde görmek istiyoruz. TEk çipte üstün oyun performansı sunuyor ve güç tüketimi düşük oluyor. Ve apus sistemlerde fiyatlar oldukça düşük , uygun fiyata güzel bir ev ofis oyun pcsi kurulabiliyor.

Bu tarz mini sistemlerde intel platform tercih etmenin bir anlamı yok.
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Seefoo 3 yıl
20" civarı oldukça ucuz ve laptop panellerinden kaliteli monitörler var,klavyede iş görecek ucuz birşeyler alınır.Bu şekilde örneğin üni ve memleket arasında gidip gelen bir öğrenci laptop yerine bunu alır,laptop yerine sadece fare ve bu kasayı taşıyabilir.Fiyat ve ağırlık/boyut önemli tabi.
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*siteci* 3 yıl
3gb Gtx 960 güzel bir seçim olmuş, karta yakışan bellek miktarı 3gb'dı zaten bence. Onun dışında işlemci darboğaz yapmazsa hem Xbox One, hem Ps4'ten daha güçlü ama daha kibar bir bilgisayar olacak anlaşılan.
Umarım fiyatı bu segmentte çok ürün çıkar da fiyatlar alınabilecek seviyelere iner.
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There goes your life 3 yıl
Zbox mu? hmm
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