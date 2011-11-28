Zynga son dönemlerde aktif kullanıcılarında düşüş yaşıyor

Facebook oyunları deyince akla gelen en büyük firma olan Zynga, sosyal oyunlardan elde ettiği yüksek gelirlerle kendinden sonrakilere de yol gösteriyor. Zynga oyunları yüz milyonlarca hayrana ve aktif kullanıcıya sahip. Ancak rakiplerinin hamleleri Zynga'yı durgunluğa itmiş görünüyor.





Inside Network tarafından yapılan istatistiklere göre Zynga Facebook'ta 49.5 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip. 2011 ikinci çeyrekte 59 milyon iken üçüncü çeyrekte bu rakam 54 milyona düşmüştü.





Geçtiğimiz hafta yayınlanan CastleVille ise günlük 6.9 milyon aktif kullanıcı ile en hızlı büyüyen 3. Zynga oyunu oldu. CastleVille yayınlanmadan önce 48.2 milyon olan aktif kullanıcı sayısı yayınlandıktan sonra biraz kıpırdanma yaşadı.





Zynga durgunluğun sebebini eski oyunlarındaki oyuncuların sayısındaki düşüşe ve yeteri kadar yeni oyunu kullanıcılara sunamamasına bağlıyor.





CastleVille haricinde diğer oyunlar düşüş trendinde girdi. 1. yılını kutlayan CityVille 12.1 milyon günlük aktif kullanıcıdan 10.8 milyona düşerken, FarmVille ve Empires & Allies 500 000, Adventure World 1 milyon civarında aktif kullanıcı kaybetti.





Ancak Zynga mobil platformlarda başarılarına devam ediyor. iOS, Android ve mobil web uygulamaları 11.1 milyon günlük aktif kullanıcı çekiyor. EA firmasının Sims Social oyunu Facebook'un zirvesini elinde tutuyor. Zynga ise son günlerde çapraz oyun teklifleriyle ilgiyi artırmaya çalışıyor.