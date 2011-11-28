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Zynga son dönemlerde aktif kullanıcılarında düşüş yaşıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook oyunları deyince akla gelen en büyük firma olan Zynga, sosyal oyunlardan elde ettiği yüksek gelirlerle kendinden sonrakilere de yol gösteriyor. Zynga oyunları yüz milyonlarca hayrana ve aktif kullanıcıya sahip. Ancak rakiplerinin hamleleri Zynga'yı durgunluğa itmiş görünüyor.

Inside Network tarafından yapılan istatistiklere göre Zynga Facebook'ta 49.5 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip. 2011 ikinci çeyrekte 59 milyon iken üçüncü çeyrekte bu rakam 54 milyona düşmüştü. 

Geçtiğimiz hafta yayınlanan CastleVille ise günlük 6.9 milyon aktif kullanıcı ile en hızlı büyüyen 3. Zynga oyunu oldu. CastleVille yayınlanmadan önce 48.2 milyon olan aktif kullanıcı sayısı yayınlandıktan sonra biraz kıpırdanma yaşadı.

Zynga durgunluğun sebebini eski oyunlarındaki oyuncuların sayısındaki düşüşe ve yeteri kadar yeni oyunu kullanıcılara sunamamasına bağlıyor.

CastleVille haricinde diğer oyunlar düşüş trendinde girdi. 1. yılını kutlayan CityVille 12.1 milyon günlük aktif kullanıcıdan 10.8 milyona düşerken, FarmVille ve Empires & Allies 500 000, Adventure World 1 milyon civarında aktif kullanıcı kaybetti.

Ancak Zynga mobil platformlarda başarılarına devam ediyor. iOS, Android ve mobil web uygulamaları 11.1 milyon günlük aktif kullanıcı çekiyor. EA firmasının Sims Social oyunu Facebook'un zirvesini elinde tutuyor. Zynga ise son günlerde çapraz oyun teklifleriyle ilgiyi artırmaya çalışıyor.

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DH Misafiri 6 yıl
That's a nicely made answer to a chlalegning question
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DH Misafiri 7 yıl
eee okullar acildi ondandir…
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Glukhovsky 7 yıl
İyi hoş oyunları var ama insanları çileden çıkartıyorlar.Oyunda bir bina yapmaya çalışıyorsunuz ya gerçek para ile cash almanız gerekiyor ya da 20-30 tane arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor.Her bina yapmada, yükseltme yapmada, birim çıkarmada, birim geliştirmede bu oyunu oynayan 20-30 arkadaşınız yoksa ya da oyuna para yatıracak kadar milyoner değilseniz hiç bir şey yapamıyorsunuz.
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Volkanbaba 7 yıl
aynı şeyleri çıkarıp dururlarsa zart ville zurt ville diye olur tabi insanlar sıkıldı artık bir ara city ville oynayayım dedim parayla birşeyler almadan bişey yapılmıyor zaten birazcık insaflı olsunlar.
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hooper 7 yıl
İyi güzel oyunlar var ama sürekli gelen istekler yanıp sönen bildirimler flashtan kaynaklı çökmeler adamı sinir edip uygulamayı sildirtiyor. Zynga daha çok kişiye ulaşayım derken nefret edilir hale gelecek bu gidişle
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LORDTEK 7 yıl
Bu düşüşe veri olanlardan biri de benim...
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Rainbow6 7 yıl
Bu zinga da virus gibi bisi o kadar kullanicisi var ama ciddiyetsiz bi firma gibi gecenlerde yeni aldigim anakartin driver cd sini yukledim cd yuklerken bu zinganin kisa yolunuda atti simdi kisa yollari siliyorum her resette yeniden yapisiyolar boyle cok kullanicisi olan bi firmaya boyle ezik taktikler hic yakisiyo mu?
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alito 7 yıl
Demek ki bu yüzden Rovio'nun peşindeler
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bilalMW 7 yıl
beter olsun nefret ediyorum facebook oyunlarından
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Seyfülislam 7 yıl bilalMW
bilalMW

beter olsun nefret ediyorum facebook oyunlarından

Hele o gönderilen istekler yok mu deli ediyor.
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ulex 7 yıl
her çıkışın bir inişi vardır. Zynga toplam da güzel bir platform oluştursa da bir süre sonra sıkıyor. Hele ben oyunun (Cityville, empries and allies ) ileri seviyelerine geldiğimde, 'ee şimdi ne olacak?' dedikten sonra oyunu bırakıyorum. Hiçbir zevki kalmıyor.
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