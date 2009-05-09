A-DATA'dan oyuncular için XPG serisi yeni DDR2 bellek kitleri

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Vitesta serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle son kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran ve bir süre önce performans ürünlerini XPG serisi altında konumlandıracağını açıklayan A-DATA, oyucular için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın DDR2 sistemler için hazırladığı, 1066MHz'de çalışan DDR2 kitler, 2GB ve 4GB'lık kapasitelere sahip. 2.0±0.1v geriliminde çalışan ve CL6-6-6-18 zamanlamalarıyla gelen kitlerin seriye özgü soğutucularla desteklendiği ve ömür boyu garanti ile satışa sunulacakleri belirtiliyor.

A-DATA'nın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı yeni kitler için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.