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A-DATA'dan oyuncular için XPG serisi yeni DDR2 bellek kitleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-DATA'dan oyuncular için XPG serisi yeni DDR2 bellek kitleri
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Vitesta serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle son kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran ve bir süre önce performans ürünlerini XPG serisi altında konumlandıracağını açıklayan A-DATA, oyucular için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın DDR2 sistemler için hazırladığı, 1066MHz'de çalışan DDR2 kitler, 2GB ve 4GB'lık kapasitelere sahip. 2.0±0.1v geriliminde çalışan ve CL6-6-6-18 zamanlamalarıyla gelen kitlerin seriye özgü soğutucularla desteklendiği ve ömür boyu garanti ile satışa sunulacakleri belirtiliyor.

A-DATA'nın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı yeni kitler için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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bodyman700 10 yıl
gerçekten de çok şaşırtıcı ddr 2 lerin kaybolmasına ramak kala böyle bir yapıda ram in ortaya çıkması çeşitlilikle bile açıklanacak bişey değil sanki bana stok eritme gibi geliyor...
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Eşref_37 10 yıl
Ya madem 5-5-5-15 yapıpta üstüne bi esim faln koyup sogotucusunu falna cix yapsaydı giderdi bence.
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@nano@ 10 yıl
2.0 v bunuda göz ardı etmeyin..cl6 maşallahı var keşke 3.1v cl8 800 mhz olsaymış tadından yenmezdi:)))
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Eşref_37 10 yıl
Şu anda piyasadaki ramlerinden kötü deilmi bu.
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murettep 10 yıl
cas5 ler varken utanmadan cas6 çıkarıp bir de OYUNCU remi deniyor.şaka gibi :D
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HexfeT 10 yıl
Performans serisi oyuncu ram i CL6-6-6-18
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Tolgá 10 yıl
cas6 olunca ne kadar fark ediyor
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Thehunt 10 yıl
cas 6 ne yaa şaka mı bide oyuncu diyo:)
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
CL6 :) Hangi oyuncu alırki...
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Gamorrah 10 yıl
Bir ram'in oyuncular için üretilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması lazım?
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TELESCOPE 10 yıl
evet yok yok piyasada kişisel tercihlere göre seç seç al
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