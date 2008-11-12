A-DATA'dan Sport serisi yeni USB bellek; S805

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Yüksek performanslı yeni ürünlerini XPG serisi altında konumlandıracağını açıklayan ve bu yönde ilk adımı atarak 30MB/sn'lik Xupreme serisi USB belleklerini duyuran A-DATA, aynı seri dahilinde olmasa da yeni bir bellek serisi daha kullanıma sunuyor.

Firmanın Sport serisi dahilinde hazırladığı, dinamik tasarım anlayışıyla dikkat çeken S805 kod adlı yeni model 61.7 19 x 9.3 mm boyutlarında ve 25 gram ağırlığında. Kart üstü yonga tasarımına sahip olan USB belleğin 2GB, 4GB ve 8GB'lık modelleri bulunuyor ayrıca Windows Vista ile gelen ReadyBoost teknolojisi de destekleniyor.

A-DATA Sport S805'in fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.