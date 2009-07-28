A-Data'dan yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan A-Data, Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni nesil işlemcilerinden önce performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın XPG Plus serisi altında hazırladığı ve "en yüksek hızlı DDR3 kiti" olarak lanse ettiği yeni çözüm 2200MHz'de görev yapıyor. 8-8-8-24 zamanlamalarıyla gelen ve 1.65v geriliminde çalışan belle kiti, yüksek saat hızının yanı sıra özel tasarım soğutucusu ve Ultra Durable III serisi Gigabyte anakartlarda da gördüğümüz 2oz PCB tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Isı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile yüksek çalışma hızına rağmen serin çalıştığı belirtilen kitin, Bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devre tasarımı sayesinde yine yüksek çalışma frekansına rağmen stabil ve uzun ömürlü kullanıma olanak tanıdığı belirtiliyor. 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kit seçeneği ile hazurlanan bellek çözümü ömür boyu garanti ile satışa sunulacak.

A-Data'nın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen e XPG Plus DDR3-2200+ bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

