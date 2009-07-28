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A-Data'dan yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan yüksek performans tutkunları için 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan A-Data, Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni nesil işlemcilerinden önce performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın XPG Plus serisi altında hazırladığı ve "en yüksek hızlı DDR3 kiti" olarak lanse ettiği yeni çözüm 2200MHz'de görev yapıyor. 8-8-8-24 zamanlamalarıyla gelen ve 1.65v geriliminde çalışan belle kiti, yüksek saat hızının yanı sıra özel tasarım soğutucusu ve Ultra Durable III serisi Gigabyte anakartlarda da gördüğümüz 2oz PCB tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Isı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile yüksek çalışma hızına rağmen serin çalıştığı belirtilen kitin, Bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devre tasarımı sayesinde yine yüksek çalışma frekansına rağmen stabil ve uzun ömürlü kullanıma olanak tanıdığı belirtiliyor. 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kit seçeneği ile hazurlanan bellek çözümü ömür boyu garanti ile satışa sunulacak.

A-Data'nın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen e XPG Plus DDR3-2200+ bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Ferruh Ferman 10 yıl
2000+MHz gerekecek bir uygulama var mı sanki? Hem 1600MHz olan belleklerden de çok üstün olacağını zannetmiyorum. Bu bellekler büyük ihtimalle "her şeyin en iyisini isteyenlere" ya da "fantezi arayanlara" hitap edecektir; en azından şimdilik..
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showstopper41 10 yıl
1.65V ile 2200MHz cl8 çok iyi. 1.9V ile 7-7-7-21 veya 6-6-6-18 yapabilirse güzel olur.
Ama farkını hissedeceğimiz oyun yada uygulama yok
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Momo-Oz 10 yıl
Soğutucular çok yapmacık duruyo ,sanki süs niyetine konulmuş sadece görüntü gibi ...
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alito 10 yıl
Adata sıkı iş çıkarmış bu sefer. ama fiyatı yüzünden bön bön bakınası bir ürün olacağa benziyor. :)
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melyyh 10 yıl
karşılaştığım en güzel görünümlü ram modülü.
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orqun_0693 10 yıl
renkleri,tasarimi ve sogutucusu bırbırıne cok ei uymus..
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letibit 10 yıl
cl8 2200mhz mukenmel suan daha iyisi zaten yok fiyati cok yuksek olur en az 6 gb set icin 400$ oda en az
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HiqhWoltage 10 yıl
soğutucular diğer slotuda kapsıyormu acaba yani bi ara vardı ocz nin bir modeli arka arkaya takmakta güclük oluyordu soğutucuların büyüklüğünden.
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GrkmAdr 10 yıl
LGA 1156 platformu oncesi cikarilmis bellekler. Dual kit olarak 1.65v gelmesi guzel amma velakin core i7 kullanicilari tri channel kitleri tercih ediyor. o nedenle Core i5 kullanacak arkadaslar daha cok faydalanir bu kitlerden diye dusunuyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Adata dersini iyi çalışmışa benziyor
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toz-koparan 10 yıl
umarım fiyatlar daha düşer...
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neXXen 10 yıl
Fiyatı düşerse alabilirim cok klas duruyor.Lakin ddr3 fiyatları malum indirime gitti cogu 6 gb kitler,A-Data dan da uygun bi fiyatla sunmasını umarım.2 kanal olarak kullanabilirim bende
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darth tyranus 10 yıl
bellek dediğin böyle olur arkadaş
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eneshatipoglu 10 yıl
pıyasada en fazla 2100 u destekleyen anakrt yokmuydu yaa bunlar ıcın bıde ankartmı cıkartıcaklar destekleyen
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