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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var

    14 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Redmi 8 akıllı telefon, Logitech MK220 fare-klavye seti, Logitech G300S oyuncu faresi ve Honor 7S akıllı telefon modeli yer alıyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    26,1b
    3
    43
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var
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    Koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeden elektronik ürün kampanyalarına devam eden perakende gıda marketlerinde bu hafta da dikkat çekici telefon ve çevre birimi ürünleri var.

    14 Mayıs A101 aktüel ürünler

    14 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Redmi 8 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.22 inçlik 1540x720 piksel çentikli ekran, Snapdragon 439 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikleri olan telefon 1399TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın oldukça altında.

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    Diğer taraftan Logitech marka fare ve klavye setleri de fırsat ürünleri arasında. Pil ile çalışan Logitech MK220 model kablosuz fare ve klavye seti 119TL fiyat etiketine sahip. Beğenilen Logitech G300S kablolu oyuncu faresi 149TL iken M171 kablosuz fare de 54.95TL seviyesinde. Fiyatlar piyasaya göre uygun görünüyor.

    Son olarak 5.45 inçlik ekran, 2GB RAM, 16GB depolama, çift hat, 3020mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Honor 7S akıllı telefon modeli de 799TL gibi oldukça alınabilir bir seviyede.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YOURMOVE 3 gün en beğenilen
    Editör bey yüklediğiniz resimlerde bir şey göremediğim için bu görselleri paylaşıyorum. Belki benim gibi bazı arkadaşlarda göremiyordur.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Editör bey yüklediğiniz resimlerde bir şey göremediğim için bu görselleri paylaşıyorum. Belki benim gibi bazı arkadaşlarda göremiyordur.
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    1 Yanıt Yanıtla +37
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 3 gün YOURMOVE
    üzerine tıklayın iki kere orijinal büyüklüğüne geliyor
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    RElS 3 gün
    Logitech in G300S mouse şuan kullanan ve 3. kez değiştiren biri olarak söylüyorum. Sol - Sağ tuşu kısa sürede bozulan bir mouse ve şuan yine sol tuşu bozuk bir şekilde kullanmaktayım. Yeniden değiştirsem mi A101 in önünde o gün için nöbet tutsam mı düşüyorum piyasada gerçekten 200 tl ve üzerinde bir fiyata çıkmışki bu tamamen AKP nin ekonomimizi ne hale getirdiğinin bir göstergesi.. Ciddi bir şekilde bu mouse un ederi maksimum 80-90 tl olmalı o da sadece makro yazılımı için hakediyor.

    A4tech Bloody ZL50A mı alsam yine bunu mu alsam kararsızım şimdiden..

    NOT: Mouse un içini bir güzel söktüm ve sol-sağ tuşu omron switch olduğunu gözlemledim (10 milyon tık ömrü olması gerektiriyor ancak bu ömre ulaşmadan mortingen oluyor mouse).

    Logitech in G300S mouse şuan kullanan ve 3. kez değiştiren biri olarak söylüyorum. Sol - Sağ tuşu kısa sürede bozulan bir mouse ve şuan yine sol tuşu bozuk bir...
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    4 Yanıt Yanıtla +7
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    Rouvax 2 gün RElS
    G300S in standart problemi, eğer şekli ve tuş yerlerine okadar hayran değilseniz onun sensör kalitesinde bir sürü mouse var. çabanıza değmez.
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 3 gün YOURMOVE
    üzerine tıklayın iki kere orijinal büyüklüğüne geliyor
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    YOURMOVE 3 gün ekrem71
    Mobil sürümde ve pc de gelmiyor. Mobilde yine denedim ama olmadı. Benim görselleri ana konuya eklerseniz daha hayırlı olur sanki. İşinize karışmak gibi olmasında.
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
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    sdbz (Sezai Kuyu) 1 gün
    gelemden rezerve etmiş adamlar, 3 mağaza baktım kalmamış g300
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    DH Misafiri 1 gün
    Sabah uyanır uyanmaz İzmir/Bornova'da 5 tane A101 şubesi gezdim ve hiçbirine gaming mouse gelmemiş.
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    DH Misafiri 1 gün
    Iki gün önceden peşine düştüm telefonun en az 20 mağazanızı gezdim bir adet bile telofon gelmemiş işiniz gücünüz yalan dolan
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    garandiru (ahmet oz) 1 gün
    A101 ürünlerin anca reklamını yapıyor. Logitech G300S için mağazaya gittim yok, getirmemişler bile. Bölgedeki diğer mağazalara da soruldu onlarda da yok diyor. Müşteri mağazaya gelsin illa birşey satarız mantığı ile ancak reklam yapıyorlar.
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    gördüğüm iyi oldu bende redmi 8'i arıyordum en ucuzu 101 de imiş
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    drjacob (... ) 2 gün
    en ucuz şu an 1650 , A101 redmi 8'i 1400'e satıyor çok iyi bence
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    skynet42 2 gün yeni yorumcu
    sabah sabah 5 tane a101 gezdim. hiç birinde yok maalesef. söylediklerine göre gelmemiş bile
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    geçen yıl 44 tl ye aldığım sharkforce fare simdi 129 TL olmuş. Helal olsun
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Alınacak baya şey var, iftardan sonra bir işaretliyim hepsini. 25 liraya kulaklık, 150 liraya dolap, 10 liraya kamp taburesi, 8 liraya örtü, 6 liraya çorap, 10 liraya 4lü saklama kabı vs. :)
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    DH Misafiri 2 gün
    hayır alınır kasma falan yok bataryasıda iyi gidiyo pubg yı orta ayarlada su gibi oynayabiliyorsun kamerası güdüz iyi fakat geceleri pek iyi deil bence alınır ben alıcam yani
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    26127 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    14 Mayıs A101 aktüel ürünler, Mobil Teknolojiler ve Galeri
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