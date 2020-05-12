A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var

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Koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeden elektronik ürün kampanyalarına devam eden perakende gıda marketlerinde bu hafta da dikkat çekici telefon ve çevre birimi ürünleri var.

14 Mayıs A101 aktüel ürünler

14 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Redmi 8 akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.22 inçlik 1540x720 piksel çentikli ekran, Snapdragon 439 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikleri olan telefon 1399TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın oldukça altında.

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Diğer taraftan Logitech marka fare ve klavye setleri de fırsat ürünleri arasında. Pil ile çalışan Logitech MK220 model kablosuz fare ve klavye seti 119TL fiyat etiketine sahip. Beğenilen Logitech G300S kablolu oyuncu faresi 149TL iken M171 kablosuz fare de 54.95TL seviyesinde. Fiyatlar piyasaya göre uygun görünüyor.

Son olarak 5.45 inçlik ekran, 2GB RAM, 16GB depolama, çift hat, 3020mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Honor 7S akıllı telefon modeli de 799TL gibi oldukça alınabilir bir seviyede.

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