Samsung Galaxy S25 FE için geri sayım: İşte tüm bilinenler

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihte tanıtılan Galaxy S25 modellerinin ardından seriye yeni bir Fan Edition modeli eklemeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Fan Edition serisi, her yıl hem fiyat-performans arayan kullanıcılar hem de amiral gemisi deneyimi isteyenler için önem taşıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE ise görünüşe göre serinin en iddialı modellerinden biri olacak. İşte beklenen özellikler ve dahası...

Samsung Galaxy S25 FE neler sunacak?

Kaçıranlar için Galaxy S25 FE, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S24 FE'nin devamı niteliğinde olacak ve 2025'in son çeyreğinde, muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında tanıtılacak. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, özellikleri ve tasarımı hakkında birden fazla sızıntı görmeye başladık. Bunlardan ilki telefona güç verecek işlemci. Geçmiş sızıntılar, Exynos 2400e yerine daha güçlü bir alternatif olarak Dimensity 9400'ün değerlendirildiğini öne sürmüştü.

Yakın tarihli Geekbench sızıntıları ise telefonda Exynos 2400 yonga setinin kullanılacağını doğruladı. Bu işlemci, S24 FE'de bulunan 2400e'ye kıyasla önemli bir performans artışı sunuyor. Ancak Snapdragon 8s Gen 4 gibi orta seviye rakiplerine karşı neler sunacak bekleyip görmemiz gerekecek. Yazılım tarafında ise Galaxy S25 FE, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak.

Samsung Galaxy S25 FE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 22 sa. önce eklendi

Kamera tarafındaise henüz resmi detaylar paylaşılmadı. Ancak ön kameranın 10 MP'den 12 MP’ye yükseltilmesi gündemde. Arka kamera dizilimi ise klasikleşen dikey üçlü düzende konumlandırılacak. Ekran ve batarya tarafında bir önceki modeldeki 6.7 inç AMOLED panel ile 4.700 mAh bataryanın korunması bekleniyor. Ancak daha ince çerçeveler sayesinde ekran gövde oranında iyileştirme yapılabilir.

Tam Boyutta Gör Son olarak tasarım bölümünde Galaxy S25 FE, Galaxy S serisinin ikonik tasarımını koruyacak. Ancak önceki modele kıyasla daha rafine bir görünüm sunuluyor. Telefonun kalınlığı 8 mm'den 7,4 mm’ye düşerken, yükseklik de 162 mm yerine 161,4 mm olacak. Bu fark küçük görünse de, hem daha ince çerçeveler hem de daha zarif bir elde tutuş hissi sunabilir.

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Samsung Galaxy S25 FE için geri sayım: İşte beklenen özellikler

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