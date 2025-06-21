Samsung Galaxy S25 FE için geri sayım: İşte tüm bilinenler

Samsung Galaxy S25 FE neler sunacak?
Kaçıranlar için Galaxy S25 FE, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S24 FE'nin devamı niteliğinde olacak ve 2025'in son çeyreğinde, muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında tanıtılacak. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, özellikleri ve tasarımı hakkında birden fazla sızıntı görmeye başladık. Bunlardan ilki telefona güç verecek işlemci. Geçmiş sızıntılar, Exynos 2400e yerine daha güçlü bir alternatif olarak Dimensity 9400'ün değerlendirildiğini öne sürmüştü.
Yakın tarihli Geekbench sızıntıları ise telefonda Exynos 2400 yonga setinin kullanılacağını doğruladı. Bu işlemci, S24 FE'de bulunan 2400e'ye kıyasla önemli bir performans artışı sunuyor. Ancak Snapdragon 8s Gen 4 gibi orta seviye rakiplerine karşı neler sunacak bekleyip görmemiz gerekecek. Yazılım tarafında ise Galaxy S25 FE, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak.
Kamera tarafındaise henüz resmi detaylar paylaşılmadı. Ancak ön kameranın 10 MP'den 12 MP’ye yükseltilmesi gündemde. Arka kamera dizilimi ise klasikleşen dikey üçlü düzende konumlandırılacak. Ekran ve batarya tarafında bir önceki modeldeki 6.7 inç AMOLED panel ile 4.700 mAh bataryanın korunması bekleniyor. Ancak daha ince çerçeveler sayesinde ekran gövde oranında iyileştirme yapılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: