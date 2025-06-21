Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip 2 lansman tarihi açıklandı: İşte tüm özellikler

    Xiaomi Mix Flip 2’nin lansmanı resmen onaylandı. Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu; geliştirilmiş ekran, güçlü pil ve Leica kamerasıyla dikkat çekecek. İşte detaylar:

    Xiaomi Mix Flip 2 lansman tarihi açıklandı: İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmek için yeni modeli Xiaomi Mix Flip 2’yi önümüzdeki hafta resmen tanıtacak. Xiaomi Grup Başkanı ve Ortağı Lu Weibing, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamayla lansmanı doğruladı. Şirketin resmi alışveriş platformu Xiaomi Mall’da cihazın rezervasyonlara açılması da lansmanın artık çok yakın olduğunu gösteriyor.

    İşte Xiaomi Mix Flip 2'nin beklenen özellikleri:

    Xiaomi’nin geçen yılki katlanabilir modeli, katlanabilir telefonların yalnızca estetik açıdan çekici fakat işlevsiz olduğu algısını yıkmayı amaçlıyordu. Mix Flip 2 ile bu vizyon daha da ileri taşınıyor. Şirket, bu yıl yalnızca estetik değil, aynı zamanda performans açısından da amiral gemileriyle yarışabilecek bir cihaz sunmayı hedefliyor.

    Donanım tarafında, sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Mix Flip 2, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 3 Elite işlemcisiyle güçlendirilecek. Cihaz, 6,85 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ana ekrana sahip olacak. Kapak kısmında ise 4,01 inçlik büyük ve çift kavisli bir harici ekran yer alacak. Bu ekranın kullanıcı deneyimini özellikle bildirim ve hızlı erişim açısından ileri taşıması bekleniyor.

    Dayanıklılık da Mix Flip 2’nin öne çıkan özelliklerinden biri. Cihaz, yüksek mukavemetli menteşe sistemine ve askeri düzeyde düşme testlerinden geçmiş malzemelere sahip olacak. Ayrıca IPX8 suya dayanıklılık sertifikası sayesinde suya karşı koruma da sunacak. Şarj ve batarya tarafında ise Xiaomi, kullanıcılara uzun süreli kullanım vadediyor. Mix Flip 2, 5.050 mAh birleşik pil kapasitesine sahip olacak ve bu pili 67W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile destekleyecek.

    Fotoğrafçılık deneyiminde ise Xiaomi, Leica iş birliğiyle çıtayı yükseltiyor. Telefonda 1/1.5 inç boyutunda büyük bir sensöre sahip 50 megapiksellik ana kamera ile birlikte 50 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alacak. Son olarak yazılım tarafında ise cihaz, Xiaomi'nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan HyperOS 2.0 üzerinde çalışacak ve Android 15 tabanlı olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merkezi kilit resetleme missing operating system ölüm ile ilgili şiirler ford focus 4 ileri otomatik şanzıman yorumları mkk sicil no nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum