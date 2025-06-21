Xiaomi Mix Flip 2 lansman tarihi açıklandı: İşte tüm özellikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmek için yeni modeli Xiaomi Mix Flip 2’yi önümüzdeki hafta resmen tanıtacak. Xiaomi Grup Başkanı ve Ortağı Lu Weibing, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamayla lansmanı doğruladı. Şirketin resmi alışveriş platformu Xiaomi Mall’da cihazın rezervasyonlara açılması da lansmanın artık çok yakın olduğunu gösteriyor.

İşte Xiaomi Mix Flip 2'nin beklenen özellikleri:

Xiaomi’nin geçen yılki katlanabilir modeli, katlanabilir telefonların yalnızca estetik açıdan çekici fakat işlevsiz olduğu algısını yıkmayı amaçlıyordu. Mix Flip 2 ile bu vizyon daha da ileri taşınıyor. Şirket, bu yıl yalnızca estetik değil, aynı zamanda performans açısından da amiral gemileriyle yarışabilecek bir cihaz sunmayı hedefliyor.

Donanım tarafında, sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Mix Flip 2, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 3 Elite işlemcisiyle güçlendirilecek. Cihaz, 6,85 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü LTPO AMOLED bir ana ekrana sahip olacak. Kapak kısmında ise 4,01 inçlik büyük ve çift kavisli bir harici ekran yer alacak. Bu ekranın kullanıcı deneyimini özellikle bildirim ve hızlı erişim açısından ileri taşıması bekleniyor.

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Dayanıklılık da Mix Flip 2’nin öne çıkan özelliklerinden biri. Cihaz, yüksek mukavemetli menteşe sistemine ve askeri düzeyde düşme testlerinden geçmiş malzemelere sahip olacak. Ayrıca IPX8 suya dayanıklılık sertifikası sayesinde suya karşı koruma da sunacak. Şarj ve batarya tarafında ise Xiaomi, kullanıcılara uzun süreli kullanım vadediyor. Mix Flip 2, 5.050 mAh birleşik pil kapasitesine sahip olacak ve bu pili 67W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile destekleyecek.

Fotoğrafçılık deneyiminde ise Xiaomi, Leica iş birliğiyle çıtayı yükseltiyor. Telefonda 1/1.5 inç boyutunda büyük bir sensöre sahip 50 megapiksellik ana kamera ile birlikte 50 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alacak. Son olarak yazılım tarafında ise cihaz, Xiaomi'nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan HyperOS 2.0 üzerinde çalışacak ve Android 15 tabanlı olacak.

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Xiaomi Mix Flip 2 lansman tarihi açıklandı: İşte tüm özellikler

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