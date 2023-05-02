Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye kripto para sahipliğinde lider oldu: Peki ama neden?

    Dijital paralar veya kripto paralar bazı durumlarda ve senaryolarda paranın gidebileceği en güvenli limanlardan birisi oluyor. Görünüşe göre Türkler, kripto parayı güvenli liman olarak görüyor.
    4
    Yüksek enflasyon Türkiye’yi kripto para sahipliğinde lider yaptı Tam Boyutta Gör
    Bitcoin gibi kripto paralar spekülasyona endeksli bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla değerleri de spekülasyonlara bağlı olarak ciddi oranda değişiklik gösteriyor. Peki doğası gereği değişken olan kripto paralar güvenli limanlar haline gelebilir mi? Görünüşe göre Türkiye ve Arjantin için bu sorunun cevabı kesinlikle “evet”.

    Türkiye dijital para sahipliğinde lider

    Araştırma şirketi GWI'nin verilerine göre, Türkiye'de dijital para sahipliği yüzde 27,1 ile dünyanın en yüksek oranına sahip. Türkiye’yi Arjantin yüzde 23,5 ile takip ediyor. Paylaşılan verilere göre kripto para sahipliğinde dünya ortalaması ise yüzde 11,9. Bu verilere göre kripto para sahipliğinde Türkiye, dünya ortalamasından neredeyse yüzde 130 önde. Peki Türkiye ve Arjantin neden kripto paraları benimsiyor?

    Yüksek enflasyon Türkiye’yi kripto para sahipliğinde lider yaptı Tam Boyutta Gör
    Türkiye ve Arjantin’in yüksek göre kripto para sahipliğinin yanı sıra ortak olan bir diğer noktası ise yüksek enflasyon. Türkiye'nin yıllık enflasyonu Mart ayında yüzde 50,51 olurken Arjantin'inki ise yüzde 104 olarak gerçekleşti. Güvenli liman alımlarının çoğu, ABD doları veya altın gibi geleneksel bir varlığa bire bir sabitlenmiş kripto tokenler olan USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) gibi sabit coinlerden oluşuyor. Bu tokenler yatırımcılara kıt olan dövize bir alternatif sunuyor.

    Kaiko analisti Dessislava Aubert, USDT-Türk lirası çiftinin işlem hacminin, Türk para biriminin zayıflaması ve yaklaşan önemli cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin etkisiyle geçen hafta son ayların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 72 artışla son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 30.000 dolar seviyesine yükselirken, genel işlem hacimleri yatırımcıların FTX'in çöküşüyle sonuçlanan bir dizi olaydan ürkmesinin ardından geçen yaz görülen seviyelerden çok uzakta seyrediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ihtiyar.gamer +60 Umit_22 +47 E_Y_B_H_P_T +42 Mugetsuga +42 VS18 +42 dukewipen +39 carso +36 Bay Robot +33 High Sierra +32 DaOzy +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1533 Kişi Okuyor (216 Üye, 1317 Misafir) 22 Masaüstü 1511 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1510 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Bitcoin (BTC), arjantin ve
    4 etiket daha kriptop para Teknoloji Haberleri Yaşam Ekonomi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,8b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg tv manuel kanal ekleme aktif değil ard arda uyku felci arabanın altından yağ akması durmaplay güvenilir mi geçmişe dönük rapor alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız