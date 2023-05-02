Türkiye kripto para sahipliğinde lider oldu: Peki ama neden?

Türkiye dijital para sahipliğinde lider
Araştırma şirketi GWI'nin verilerine göre, Türkiye'de dijital para sahipliği yüzde 27,1 ile dünyanın en yüksek oranına sahip. Türkiye’yi Arjantin yüzde 23,5 ile takip ediyor. Paylaşılan verilere göre kripto para sahipliğinde dünya ortalaması ise yüzde 11,9. Bu verilere göre kripto para sahipliğinde Türkiye, dünya ortalamasından neredeyse yüzde 130 önde. Peki Türkiye ve Arjantin neden kripto paraları benimsiyor?
Kaiko analisti Dessislava Aubert, USDT-Türk lirası çiftinin işlem hacminin, Türk para biriminin zayıflaması ve yaklaşan önemli cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin etkisiyle geçen hafta son ayların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 72 artışla son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 30.000 dolar seviyesine yükselirken, genel işlem hacimleri yatırımcıların FTX'in çöküşüyle sonuçlanan bir dizi olaydan ürkmesinin ardından geçen yaz görülen seviyelerden çok uzakta seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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