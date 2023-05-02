Türkiye kripto para sahipliğinde lider oldu: Peki ama neden?

Tam Boyutta Gör Bitcoin gibi kripto paralar spekülasyona endeksli bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla değerleri de spekülasyonlara bağlı olarak ciddi oranda değişiklik gösteriyor. Peki doğası gereği değişken olan kripto paralar güvenli limanlar haline gelebilir mi? Görünüşe göre Türkiye ve Arjantin için bu sorunun cevabı kesinlikle “evet”.

Türkiye dijital para sahipliğinde lider

Araştırma şirketi GWI'nin verilerine göre, Türkiye'de dijital para sahipliği yüzde 27,1 ile dünyanın en yüksek oranına sahip. Türkiye’yi Arjantin yüzde 23,5 ile takip ediyor. Paylaşılan verilere göre kripto para sahipliğinde dünya ortalaması ise yüzde 11,9. Bu verilere göre kripto para sahipliğinde Türkiye, dünya ortalamasından neredeyse yüzde 130 önde. Peki Türkiye ve Arjantin neden kripto paraları benimsiyor?

Tam Boyutta Gör Türkiye ve Arjantin’in yüksek göre kripto para sahipliğinin yanı sıra ortak olan bir diğer noktası ise yüksek enflasyon. Türkiye'nin yıllık enflasyonu Mart ayında yüzde 50,51 olurken Arjantin'inki ise yüzde 104 olarak gerçekleşti. Güvenli liman alımlarının çoğu, ABD doları veya altın gibi geleneksel bir varlığa bire bir sabitlenmiş kripto tokenler olan USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) gibi sabit coinlerden oluşuyor. Bu tokenler yatırımcılara kıt olan dövize bir alternatif sunuyor.

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Kaiko analisti Dessislava Aubert, USDT-Türk lirası çiftinin işlem hacminin, Türk para biriminin zayıflaması ve yaklaşan önemli cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin etkisiyle geçen hafta son ayların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 72 artışla son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 30.000 dolar seviyesine yükselirken, genel işlem hacimleri yatırımcıların FTX'in çöküşüyle sonuçlanan bir dizi olaydan ürkmesinin ardından geçen yaz görülen seviyelerden çok uzakta seyrediyor.

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Yüksek enflasyon Türkiye’yi kripto para sahipliğinde lider yaptı