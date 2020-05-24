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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor

    Hava muharebelerinin geleceğini şekillendirmesi beklenen otonom dron projesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Skyborg'u hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk dronların 2023 yılında uçması bekleniyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor
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    NASA, Artemis Projesi kapsamında Ay’a insan indirecek uzay araçlarının geliştirilmesi için aynı anda üç şirkete birden teşvik vermiş ve belirlenen sürenin sonunda ihtiyaçlarını karşılayan aracı seçmeye karar vermişti. Benzer bir stratejiyi izlemeyi düşünen ABD Hava Kuvvetleri, savaş dronu “Skyborg” projesi kapsamında birden fazla şirkete teşvik vermeyi hedefliyor.

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    Tamamen otonom olarak uçmuş olmasa da bir örneğini Rus S-70 Okhotnik İHA’sında gördüğümüz projede yapay zekâ kontrolündeki jet motorlu söz konusu araçların, savaş uçuklarına eşlik etmesi ve pilotun hayatı ile çok daha pahalı olan savaş uçaklarını tehlikeye atmadan risk teşkil eden görevlerin icra edilmesi planlanıyor. 

    Hava Kuvvetleri’nin Skyborg projesi dahilinde 400 milyon dolarlık bir teşvik bütçesi ayırdığını ifade eden yetkililer, söz konusu araçların düşük maliyetli, çok az bakım gerektiren ve tekrar tekrar kullanılabilir olması kriterlerini şart koşuyor. Komutanlığın dronların uçuşu için öngördüğü tarih ise 2023 yılının başları.

    ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor
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    Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz kılmak ve düşman hattının gerisine yapılacak görevlerde kullanılması düşünülen araçlar, görece ucuz olmaları ve insan hayatının tehlikeye atılmayacak olması nedeniyle tercih ediliyor. F-22 ve F-35 gibi görünmez uçakların sahip olduğu havadan havaya silah sistemlerini de taşıyabilecek Skyborg dronları bu sayede hava hedeflerine karşı da kullanılabilecek. Yetkililer, envantere bir kere girdikten sonra Skyborg dronların arama kurtarma ve havada yakıt ikmali gibi daha az tehlikeli görevlerde de kullanılabileceğini belirtmiş.

    ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor
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    Proje dahilinde teşvik almasına kesin gözüyle bakılan dört şirket bulunuyor. Bunlardan ikisi halihazırda bir dron geliştirmiş durumda. Bu şirketlerden Kratos Defense’in XQ58A Valkyrie dronu bulunuyorken Boeing Avustralya ise oldukça ses getiren Loyal Wingman'a sahip. General Atomics ve Lockheed Martin ise diğer adaylar olarak öne çıkmakta. Bu şirketlerin henüz diğer firmalarınkine benzer bir sistemi henüz bulunmuyor.

    ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecekte F-35 ve F-15EX Advanced Eagle pahalı uçaklardan daha az alarak küçülmeye gitmesi gündemdeyken çok daha düşük maliyetle filosunu güçlendirme stratejisi gütmek istemesi Skyborg projesini bir adım daha öne çıkartacakmış gibi görünüyor.



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a32631612/skyborg-drones-2023/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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