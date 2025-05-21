Altın Kubbe: ABD'ye uzaydan gelen tehditlere karşı 175 milyar dolarlık kalkan

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Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump’ın duyurusuyla birlikte askeri savunma tarihinin en iddialı projelerinden birine resmen başlattı: Golden Dome (Altın Kubbe). 175 milyar dolarlık bu sistem, yalnızca karadan ve havadan değil, uzaydan gelebilecek hipersonik ve yörünge tabanlı füze tehditlerini de bertaraf etmeyi hedefliyor.

1980’lerdeki Yıldız Savaşları projesi tamamlanıyor

Donald Trump, Altın Kubbe’yi “dünyanın diğer ucundan veya uzaydan fırlatılan” füzeleri engelleyebilecek bir sistem olarak tanıttı. İsrail’in Demir Kubbe sisteminden esinlenen ancak çok daha geniş bir ölçeğe ve kapsama sahip olan Altın Kubbe, özellikle hipersonik silahlar ve uzaydan başlatılan FOBS (Fractional Orbital Bombardment Systems) gibi ileri düzey tehditleri hedef alacak.

Oval Ofis'te konuşan Trump, “Şu anda gerçekten böyle bir sistem yok. Bazı füze sistemlerimiz ve füze savunma sistemlerimiz var, ancak böyle bir sistem yok... Daha önce hiç böyle bir şey olmadı” dedi. Trump açıklamasında Başkan Reagan'ın 1980'lerde benzer yetenekler öneren ancak hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyen ve halk arasında “Yıldız Savaşları” olarak bilinen Stratejik Savunma Girişimi'ne atıfta bulunarak “Başkan Reagan'ın 40 yıl önce başlattığı işi gerçekten tamamlayarak Amerikan anavatanına yönelik füze tehdidini sonsuza dek sona erdireceğiz” ifadelerini de kullandı.

"Yeni Manhattan Projesi"

Tam Boyutta Gör Altın Kubbe’nin kalbinde, uzaya yerleştirilecek sensörler ve önceliyi sistemler yer alıyor. Böylece tehditler henüz fırlatma aşamasındayken tespit edilip imha edilebilecek. Sistem, karasal radarlar, deniz platformları, hava araçları ve yörünge tabanlı sistemlerin entegre çalışmasıyla çok katmanlı bir savunma sunacak. Sistem, hipersonik füzeler, balistik ve seyir füzeleri, insansız hava araçları ve nükleer başlık taşıyabilen saldırılara karşı koyacak.

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Projenin başına, ABD Uzay Kuvvetleri'nin ikinci en yetkili ismi General Michael Guetlein getirildi. Bu merkezi komuta yapısının, füze tehditlerine karşı küresel ölçekte hızlı ve etkili yanıt verme kabiliyeti sağlayacağı ifade ediliyor. Guetlein, Altın Kubbe’nin kapsamını Manhattan Projesi ile kıyaslayarak, projenin başarısı için ulusal düzeyde mobilizasyon gerektiğini vurguladı. En büyük zorluğun teknik değil, organizasyonel olduğunu belirten Guetlein, farklı kurumları aynı hedef doğrultusunda birleştirmenin zorlayıcı olacağını söyledi.

175 milyar dolar harcanacak

Trump, projenin ilk aşaması için 25 milyar dolarlık bir bütçenin hazırlandığını ve toplam maliyetinin zamanla 175 milyar dolara ulaşacağını. Ancak Kongre Bütçe Ofisi (CBO), sadece uzay tabanlı bölümler için harcamanın 20 yıl içinde 542 milyar dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Trump aynı zamanda Kanada'nın Altın Kubbe girişimine katılmak istediğini belirtti.

Uzmanlar, Rusya ve Çin gibi ülkelerin hipersonik silah teknolojisindeki ilerlemeleri karşısında, mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. Altın Kubbe’nin bu eksikliği gidermek üzere geliştirildiği belirtiliyor. Trump ise sistemin etkinliği konusunda oldukça iddialı: Gökyüzünde olan her füzeyi vuracaklarını ve başarı oranının yüzde 100’e çok yakın olduğunu söylüyor.

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