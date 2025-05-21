Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Altın Kubbe: ABD'ye uzaydan gelen tehditlere karşı 175 milyar dolarlık kalkan

    ABD, karadan, denizden, havadan ve hatta uzaydan gelecek yeni nesil tehditlere karşı koymayı amaçlayan 175 milyar dolarlık “Altın Kubbe” füze savunma sisteminin tasarımını tamamladı.

    Altın Kubbe: ABD'den 175 milyar dolarlık savunma kalkanı Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump’ın duyurusuyla birlikte askeri savunma tarihinin en iddialı projelerinden birine resmen başlattı: Golden Dome (Altın Kubbe). 175 milyar dolarlık bu sistem, yalnızca karadan ve havadan değil, uzaydan gelebilecek hipersonik ve yörünge tabanlı füze tehditlerini de bertaraf etmeyi hedefliyor.

    1980’lerdeki Yıldız Savaşları projesi tamamlanıyor

    Donald Trump, Altın Kubbe’yi “dünyanın diğer ucundan veya uzaydan fırlatılan” füzeleri engelleyebilecek bir sistem olarak tanıttı. İsrail’in Demir Kubbe sisteminden esinlenen ancak çok daha geniş bir ölçeğe ve kapsama sahip olan Altın Kubbe, özellikle hipersonik silahlar ve uzaydan başlatılan FOBS (Fractional Orbital Bombardment Systems) gibi ileri düzey tehditleri hedef alacak.

    Oval Ofis'te konuşan Trump, “Şu anda gerçekten böyle bir sistem yok. Bazı füze sistemlerimiz ve füze savunma sistemlerimiz var, ancak böyle bir sistem yok... Daha önce hiç böyle bir şey olmadı” dedi. Trump açıklamasında Başkan Reagan'ın 1980'lerde benzer yetenekler öneren ancak hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyen ve halk arasında “Yıldız Savaşları” olarak bilinen Stratejik Savunma Girişimi'ne atıfta bulunarak “Başkan Reagan'ın 40 yıl önce başlattığı işi gerçekten tamamlayarak Amerikan anavatanına yönelik füze tehdidini sonsuza dek sona erdireceğiz” ifadelerini de kullandı.

    "Yeni Manhattan Projesi"

    Altın Kubbe: ABD'den 175 milyar dolarlık savunma kalkanı Tam Boyutta Gör
    Altın Kubbe’nin kalbinde, uzaya yerleştirilecek sensörler ve önceliyi sistemler yer alıyor. Böylece tehditler henüz fırlatma aşamasındayken tespit edilip imha edilebilecek. Sistem, karasal radarlar, deniz platformları, hava araçları ve yörünge tabanlı sistemlerin entegre çalışmasıyla çok katmanlı bir savunma sunacak. Sistem, hipersonik füzeler, balistik ve seyir füzeleri, insansız hava araçları ve nükleer başlık taşıyabilen saldırılara karşı koyacak.

    Projenin başına, ABD Uzay Kuvvetleri'nin ikinci en yetkili ismi General Michael Guetlein getirildi. Bu merkezi komuta yapısının, füze tehditlerine karşı küresel ölçekte hızlı ve etkili yanıt verme kabiliyeti sağlayacağı ifade ediliyor. Guetlein, Altın Kubbe’nin kapsamını Manhattan Projesi ile kıyaslayarak, projenin başarısı için ulusal düzeyde mobilizasyon gerektiğini vurguladı. En büyük zorluğun teknik değil, organizasyonel olduğunu belirten Guetlein, farklı kurumları aynı hedef doğrultusunda birleştirmenin zorlayıcı olacağını söyledi.

    175 milyar dolar harcanacak

    Trump, projenin ilk aşaması için 25 milyar dolarlık bir bütçenin hazırlandığını ve toplam maliyetinin zamanla 175 milyar dolara ulaşacağını. Ancak Kongre Bütçe Ofisi (CBO), sadece uzay tabanlı bölümler için harcamanın 20 yıl içinde 542 milyar dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Trump aynı zamanda Kanada'nın Altın Kubbe girişimine katılmak istediğini belirtti.

    Uzmanlar, Rusya ve Çin gibi ülkelerin hipersonik silah teknolojisindeki ilerlemeleri karşısında, mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. Altın Kubbe’nin bu eksikliği gidermek üzere geliştirildiği belirtiliyor. Trump ise sistemin etkinliği konusunda oldukça iddialı: Gökyüzünde olan her füzeyi vuracaklarını ve başarı oranının yüzde 100’e çok yakın olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://spacenews.com/trump-taps-space-force-general-to-lead-175-billion-golden-dome-missile-defense-program/ https://interestingengineering.com/military/trump-unveils-golden-dome-plan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 saat önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bisiklet boyama vitreolizis tedavisi olanlar yorumları kulak arkası lenf bezi şişmesi kürek çekme aleti harley davidson barkod sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum