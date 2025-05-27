MİLDEN denizaltıları Tayfun hipersonik füzelerini kullanabilecek!

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik hipersonik füzesi olarak geliştirilen Tayfun, son derece stratejik bir ürün olarak denizaltılara entegre ediliyor. 12. Deniz Sistemleri Semineri kapsamında ROKETSAN, milli denizaltı projesi MİLDEN için geliştirilen yeni dikey atım sistemi (VLS) konfigürasyonunu tanıttı. MİDLAS’ın denizaltı konfigürasyonu olacak MİDLAS VLS sadece balistik değil seyir füzelerini de fırlatabilecek.

Tayfun ve Gezgin füzeleri denizaltılara geliyor

ROKETSAN’ın yaptığı sunuma göre, MİLDEN denizaltılarına entegre edilecek MİDLAS sisteminin Gezgin ve Atmaca UM kara saldırı füzeleri, Atmaca gemisavar füzesi ve en dikkat çekici unsur olarak Tayfun kısa menzilli balistik füzesini (SRBM) kullanabilecek şekilde tasarlandığı açıklandı.

Denizaltı platformlarından füze atışı konusundaki ilk ipucu, geçtiğimiz yıl SAHA EXPO 2024’te ASFAT tarafından verilmişti. Bu yıl ise ROKETSAN Fırlatma Sistemleri Müdürü Mustafa Özdemir, Euronaval 2024’te yaptığı açıklamada denizaltılara özel MİDLAS varyantını doğrulamıştı.

Tam Boyutta Gör Seyir füzesi cephesinde ise Atmaca UM öne çıkıyor. Klasik Atmaca'nın kara hedeflerine saldırı amaçlı modifiye edilmiş bir versiyonu olan Atmaca UM, farklı güdüm sistemleri sayesinde araziye yakın uçuş gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 400 km menzile sahip olan füze, kara konuşlu mobil lançerlerden ateşlenebiliyor.

ROKETSAN’ın modüler fırlatma sistemi ile uyumlu olan Atmaca UM, Gezgin gibi daha uzun menzilli sistemlerin hizmete alınmasına kadar geçen sürede ara çözüm olarak değerlendiriliyor. Gezgin’in, ABD’nin Tomahawk ve Rusya’nın Kalibr füzeleriyle benzer özellikleri taşıyacak şekilde geliştirildiği biliniyor, ancak denizaltı platformlarına entegrasyonu zaman alacak gibi görünüyor.

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ROKETSAN’ın MİDLAS sistemine entegre ettiği bir diğer dikkat çekici unsur ise Tayfun kısa menzilli balistik füzesi oldu. Normalde kara konuşlu sistemlerle kullanılan Tayfun’un, denizaltıdan fırlatılmak üzere katlanabilir kanatçık gibi yapısal değişikliklerle donatılması bekleniyor.

Balistik füzelerin en büyük avantajı, hedefe ulaşma süresinin çok kısa olması. Kara saldırı seyir füzesinin hedefe ulaşma süresi bir saate kadar çıkabilirken, SRBM’ler benzer menzili birkaç dakika içinde katedebiliyor. Üstelik daha basit motor yapısı ve düzeneğiyle üretimi de seyir füzelerine göre daha kolay. Tayfun'un Blok I konfigürasyonunun 1000 km, Blok II'nin ise 1500 km menzile sahip olduğu 2023 yılında Murat İkinci tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Son testlerde ise yüksek isabet oranı ve yüksek hız performansı dikkat çekmişti. Hedefin ise 2 bin kilometre menzil olduğu vurgulanmıştı.

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