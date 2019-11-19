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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi

    Trump yönetimi Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye ABD şirketleriyle iş yapabilmesi için 90 günlük ek süre verdi. Üçüncü erteleme süresi 16 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi
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    ABD, 15 Mayıs 2019'dan beri ticaret yasağı uyguladığı Huawei'ye 90 günlük bir ek süre daha verdi. Trump yönetiminin verdiği geçici lisans sayesinde ABD'li şirketler Çinli teknoloji deviyle bir süre daha işbirliği yapmaya devam edebilecekler. Üçüncü uzatma süresi 16 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

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    Yapılan ertelemeler Çinli şirkete ek mühlet tanırken diğer taraftan ABD ile Huawei arasındaki ilişkilerdeki belirsizlik durumunun uzamasına neden oluyor. Şirketin hala cihazlarında Amerikan yazılımı kullanması yasak. Şu an için sadece Huawei ve Honor telefonların belirtilen tarihe kadar güvenlik güncellemeleri ve yamaları almasına izin verilecek.

    ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi
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    Huawei: Bize haksız davranılmaya devam ediliyor

    Ancak sadece ABD'nin uyguladığı ticaret yasağında önce Google tarafından onaylanan Android telefonların bu güncellemeleri alabileceğini belirtelim. Yani Huawei Mate X ve Mate 30 serisi gibi yeni akıllı telefonlar için değişen bir şey olmayacak.

    Huawei yetkilileri ise 90 günlük ertelemenin şirketin işlerine önemli bir etkisinin olmayacağını ve bu durumun “Huawei'e haksız davranılmaya devam edildiği” gerçeğini değiştirmediğini söylüyor.



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    TearsForFears 3 gün en beğenilen
    Ticaret savaşları. Biri çine dur demezse yakında dünya pazarını ele geçirecekler. Adamlar o kadar ucuza üretiyorki rekabet edebilmek için tek çaren vergi koymak oluyor.
    Ticaret savaşları. Biri çine dur demezse yakında dünya pazarını ele geçirecekler. Adamlar o kadar ucuza üretiyorki rekabet edebilmek için tek çaren vergi koymak...
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    FatihAsl 2 gün
    Teşekkürler huawei, ABD nin tekel olduğunu tüm dünyaya gösterdin. bundan sonrası bu tekelli kırmak için canla başla çalışmak ve bedel ödemekten korkmamak gerekiyor.
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    TearsForFears 3 gün en beğenilen
    Ticaret savaşları. Biri çine dur demezse yakında dünya pazarını ele geçirecekler. Adamlar o kadar ucuza üretiyorki rekabet edebilmek için tek çaren vergi koymak oluyor.
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    seamewe5 3 gün
    Hadi Trump, çine gününü göster!
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    smart1978 3 gün
    Huawei sukretsin Amerikan sirketleri ticari zarara ugratilmasin diye isin asli ...

    Huawei kesin cozemedi su isi . Halen belirsizlik devam ediyor...
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