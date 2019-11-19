ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi

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ABD, 15 Mayıs 2019'dan beri ticaret yasağı uyguladığı Huawei'ye 90 günlük bir ek süre daha verdi. Trump yönetiminin verdiği geçici lisans sayesinde ABD'li şirketler Çinli teknoloji deviyle bir süre daha işbirliği yapmaya devam edebilecekler. Üçüncü uzatma süresi 16 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

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Yapılan ertelemeler Çinli şirkete ek mühlet tanırken diğer taraftan ABD ile Huawei arasındaki ilişkilerdeki belirsizlik durumunun uzamasına neden oluyor. Şirketin hala cihazlarında Amerikan yazılımı kullanması yasak. Şu an için sadece Huawei ve Honor telefonların belirtilen tarihe kadar güvenlik güncellemeleri ve yamaları almasına izin verilecek.

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Huawei: Bize haksız davranılmaya devam ediliyor

Ancak sadece ABD'nin uyguladığı ticaret yasağında önce Google tarafından onaylanan Android telefonların bu güncellemeleri alabileceğini belirtelim. Yani Huawei Mate X ve Mate 30 serisi gibi yeni akıllı telefonlar için değişen bir şey olmayacak.

Huawei yetkilileri ise 90 günlük ertelemenin şirketin işlerine önemli bir etkisinin olmayacağını ve bu durumun “Huawei'e haksız davranılmaya devam edildiği” gerçeğini değiştirmediğini söylüyor.